https://crimea.ria.ru/20230327/silnyy-shtormovoy-veter-obrushitsya-na-sevastopol-1127802261.html
Сильный штормовой ветер обрушится на Севастополь
Сильный штормовой ветер обрушится на Севастополь - РИА Новости Крым, 27.03.2023
Сильный штормовой ветер обрушится на Севастополь
Штормовое предупреждение объявлено в Севастополе на два дня из-за усиления ветра. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости Крым, 27.03.2023
2023-03-27T20:03
2023-03-27T20:03
2023-03-27T20:03
крымская погода
новости крыма
севастополь
штормовое предупреждение
крым
гу мчс россии по севастополю
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/23/25/232508_0:127:3189:1921_1920x0_80_0_0_3232d6696fdfb35e6e520d679fe66d72.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Севастополе на два дня из-за усиления ветра. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.28 марта в городе будет облачно, ночью без существенных осадков, утром и днем дождь. Ветер ночью юго-восточный 20–25 м/с, днем северо-западный 15–20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +12…14 градусов.Севастопольские спасатели призывают горожан и гостей города придерживаться правил безопасного поведения во время непогоды: не находиться на обрывах, причалах и пирсах, у стен домов, под деревьями, рекламными щитами и ЛЭП.Ранее трехдневное штормовое предупреждение объявили в Крыму, прогнозируются сильные дожди, мокрый снег и резкое падение температуры.Ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец заявил, что на этой неделе перепад температур на полуострове составит более 20 градусов. По его словам, после непродолжительного похолодания в регион снова вернется тепло и уже к выходным столбики термометров вновь будут штурмовать 20-градусную отметку.Читайте также на РИА Новости Крым:Очередь на переправу в Крым растет На Крым надвигается буря – объявлено штормовое предупреждениеКаким будет апрель в Крыму
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/23/25/232508_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_f0724d3eed5774fcd0f341f9dc2d8c9f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымская погода, новости крыма, севастополь, штормовое предупреждение, крым, гу мчс россии по севастополю, безопасность
Сильный штормовой ветер обрушится на Севастополь
Штормовой ветер накроет Севастополь в ночь на вторник: спасатели призывают к осторожности
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Севастополе на два дня из-за усиления ветра. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
"По данным Севастопольского гидрометцентра, в ночь с 27 на 28 марта на территории региона ожидается существенное усиление ветра: до 25 м/с, ветрено будет и днем", - говорится в сообщении.
28 марта в городе будет облачно, ночью без существенных осадков, утром и днем дождь. Ветер ночью юго-восточный 20–25 м/с, днем северо-западный 15–20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +12…14 градусов.
Севастопольские спасатели призывают горожан и гостей города придерживаться правил безопасного поведения во время непогоды: не находиться на обрывах, причалах и пирсах, у стен домов, под деревьями, рекламными щитами и ЛЭП.
Ранее трехдневное штормовое предупреждение
объявили в Крыму, прогнозируются сильные дожди, мокрый снег и резкое падение температуры.
Ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец заявил
, что на этой неделе перепад температур на полуострове составит более 20 градусов. По его словам, после непродолжительного похолодания в регион снова вернется тепло и уже к выходным столбики термометров вновь будут штурмовать 20-градусную отметку.
Читайте также на РИА Новости Крым: