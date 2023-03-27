https://crimea.ria.ru/20230327/silnyy-shtormovoy-veter-obrushitsya-na-sevastopol-1127802261.html

Сильный штормовой ветер обрушится на Севастополь

Сильный штормовой ветер обрушится на Севастополь - РИА Новости Крым, 27.03.2023

Сильный штормовой ветер обрушится на Севастополь

Штормовое предупреждение объявлено в Севастополе на два дня из-за усиления ветра. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости Крым, 27.03.2023

2023-03-27T20:03

2023-03-27T20:03

2023-03-27T20:03

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безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Севастополе на два дня из-за усиления ветра. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.28 марта в городе будет облачно, ночью без существенных осадков, утром и днем дождь. Ветер ночью юго-восточный 20–25 м/с, днем северо-западный 15–20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +12…14 градусов.Севастопольские спасатели призывают горожан и гостей города придерживаться правил безопасного поведения во время непогоды: не находиться на обрывах, причалах и пирсах, у стен домов, под деревьями, рекламными щитами и ЛЭП.Ранее трехдневное штормовое предупреждение объявили в Крыму, прогнозируются сильные дожди, мокрый снег и резкое падение температуры.Ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец заявил, что на этой неделе перепад температур на полуострове составит более 20 градусов. По его словам, после непродолжительного похолодания в регион снова вернется тепло и уже к выходным столбики термометров вновь будут штурмовать 20-градусную отметку.Читайте также на РИА Новости Крым:Очередь на переправу в Крым растет На Крым надвигается буря – объявлено штормовое предупреждениеКаким будет апрель в Крыму

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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