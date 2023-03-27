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Сильный штормовой ветер обрушится на Севастополь - РИА Новости Крым, 27.03.2023
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Сильный штормовой ветер обрушится на Севастополь
Сильный штормовой ветер обрушится на Севастополь - РИА Новости Крым, 27.03.2023
Сильный штормовой ветер обрушится на Севастополь
Штормовое предупреждение объявлено в Севастополе на два дня из-за усиления ветра. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости Крым, 27.03.2023
2023-03-27T20:03
2023-03-27T20:03
крымская погода
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Севастополе на два дня из-за усиления ветра. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.28 марта в городе будет облачно, ночью без существенных осадков, утром и днем дождь. Ветер ночью юго-восточный 20–25 м/с, днем северо-западный 15–20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +12…14 градусов.Севастопольские спасатели призывают горожан и гостей города придерживаться правил безопасного поведения во время непогоды: не находиться на обрывах, причалах и пирсах, у стен домов, под деревьями, рекламными щитами и ЛЭП.Ранее трехдневное штормовое предупреждение объявили в Крыму, прогнозируются сильные дожди, мокрый снег и резкое падение температуры.Ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец заявил, что на этой неделе перепад температур на полуострове составит более 20 градусов. По его словам, после непродолжительного похолодания в регион снова вернется тепло и уже к выходным столбики термометров вновь будут штурмовать 20-градусную отметку.Читайте также на РИА Новости Крым:Очередь на переправу в Крым растет На Крым надвигается буря – объявлено штормовое предупреждениеКаким будет апрель в Крыму
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РИА Новости Крым
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Сильный штормовой ветер обрушится на Севастополь

Штормовой ветер накроет Севастополь в ночь на вторник: спасатели призывают к осторожности

20:03 27.03.2023
 
© РИА Новости . Василий Батанов / Перейти в фотобанкСильный шторм в Севастополе
Сильный шторм в Севастополе - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости . Василий Батанов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Севастополе на два дня из-за усиления ветра. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
"По данным Севастопольского гидрометцентра, в ночь с 27 на 28 марта на территории региона ожидается существенное усиление ветра: до 25 м/с, ветрено будет и днем", - говорится в сообщении.
28 марта в городе будет облачно, ночью без существенных осадков, утром и днем дождь. Ветер ночью юго-восточный 20–25 м/с, днем северо-западный 15–20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +12…14 градусов.
Севастопольские спасатели призывают горожан и гостей города придерживаться правил безопасного поведения во время непогоды: не находиться на обрывах, причалах и пирсах, у стен домов, под деревьями, рекламными щитами и ЛЭП.
Ранее трехдневное штормовое предупреждение объявили в Крыму, прогнозируются сильные дожди, мокрый снег и резкое падение температуры.
Ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец заявил, что на этой неделе перепад температур на полуострове составит более 20 градусов. По его словам, после непродолжительного похолодания в регион снова вернется тепло и уже к выходным столбики термометров вновь будут штурмовать 20-градусную отметку.
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