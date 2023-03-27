https://crimea.ria.ru/20230327/ochered-na-perepravu-v-krym-rastet-1127783871.html

Очередь на переправу в Крым растет

Очередь на переправу в Крым растет - РИА Новости Крым, 27.03.2023

Очередь на переправу в Крым растет

В очереди на Керченскую переправу с кубанской стороны стоят 77 машин, днем ранее сообщалось о 61 фуре. Об этом информирует оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 27.03.2023

2023-03-27T10:28

2023-03-27T10:28

2023-03-27T10:28

краснодарский край

кубань

керченская паромная переправа

транспорт

новости

общество

керченский пролив

погода в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. В очереди на Керченскую переправу с кубанской стороны стоят 77 машин, днем ранее сообщалось о 61 фуре. Об этом информирует оперштаб Краснодарского края.За минувшие сутки паромы перевезли в Крым 255 автомобилей и 305 пассажиров.Всего с начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезли в общей сложности более 113,1 тысяч пассажиров, 90,1 тысяч автотранспортных средств и 11,3 тысяч железнодорожных вагонов.Ограничения на Керченской переправеВ Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только машины с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. С крымской же стороны пускают все большегрузы.Кроме того, с 11 декабря 2022 года действует запрет на движение автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тонн по Крымскому мосту. Дальнобойщикам рекомендуют выбирать для проезда альтернативный автодорожный маршрут. Движение легковых машин и автобусов по автодорожной части моста осуществляется в штатном режиме. И сейчас власти рассматривают возможность запуска движения по мосту небольших грузовых машин и порожних грузовиков. Это предложение уже поддержал президент России Владимир Путин. Вместе с тем открытие Крымского моста для крупногабаритных автомобилей и машин с большим грузом пока не рассматривается.Штормовое предупреждение в КрымуПо состоянию на утро понедельника действующего штормового предупреждения по Керченскому проливу не было. Однако в целом по Крыму оно объявлено – из-за усиления ветра.По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня 27 марта в Крыму ожидается усиление юго-восточного ветра 17-22 м/с. В МЧС предупредили о риске нарушения транспортного сообщения. С учетом того, что работа паромной переправы зависит от погоды, водителям рекомендуют отслеживать прогнозы и актуальную обстановку в Керченском проливе.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация в Керченском проливе: погода и работа паромной переправыНа Крым надвигается буря – объявлено штормовое предупреждениеОхрану Крымского моста усилят перед сезоном

https://crimea.ria.ru/20230323/putin-odobril-zapusk-pustykh-gruzovikov-po-krymskomu-mostu-1127731976.html

краснодарский край

кубань

керченский пролив

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краснодарский край, кубань, керченская паромная переправа, транспорт, новости, общество, керченский пролив, погода в крыму