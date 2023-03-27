https://crimea.ria.ru/20230327/situatsiya-v-kerchenskom-prolive-pogoda-i-rabota-paromnoy-perepravy-1127783309.html

Ситуация в Керченском проливе: погода и работа паромной переправы

Ситуация в Керченском проливе: погода и работа паромной переправы - РИА Новости Крым, 27.03.2023

Ситуация в Керченском проливе: погода и работа паромной переправы

Керченская паромная переправа в понедельник работает в штатном режиме, штормовых предупреждений из-за погоды по проливу нет. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 27.03.2023

2023-03-27T09:50

2023-03-27T09:50

2023-03-27T09:51

крым

керчь

керченская паромная переправа

керченский пролив

транспорт

минтранс россии

общество

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сухопутный коридор в крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в понедельник работает в штатном режиме, штормовых предупреждений из-за погоды по проливу нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.Погода в Керченском проливе 27 мартаНа данный момент погода благоприятствует судоходству, паромы курсируют через пролив."Действующих штормовых предупреждений нет. Согласно прогнозу Росгидромета, 27 марта ветер юго-западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, без осадков. Видимость хорошая, волна 20-70 см, температура воздуха +12…14 градусов", - говорится в Telegram-канале ведомства.Однако по данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня 27 марта в Крыму ожидается усиление юго-восточного ветра 17-22 м/с. С учетом того, что работа паромной переправы зависит от погоды, водителям рекомендуют отслеживать прогнозы и актуальную обстановку в Керченском проливе. В случае остановки морского сообщения можно воспользоваться альтернативным маршрутом.Работа Керченской переправыПосле запуска морского сообщения работающие на линии паромы выполнили 2 864 рейса."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 113 181 пассажир, 90 169 автотранспортных средств и 11 313 железнодорожных вагонов", - уточнили в Минтрансе.Продолжают действовать введенные в прошлом году на Кубани ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Переправиться в Крым на паромах с краснодарской стороны могут только фуры с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям остальных грузовиков рекомендуют ехать по сухопутному коридору.Как уточнил министр транспорта РФ Виталий Савельев, сейчас перевозки на переправе осуществляют шесть автомобильных и два железнодорожных парома. Организована работа восьми стоянок, где водители большегрузов могут ожидать своей очереди на паром или же просто отдохнуть.Сухопутный маршрут в КрымСухопутный маршрут проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность 387 км. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.По информации главы республики Сергея Аксенова, после введения ограничений проезда большегрузов по Крымскому мосту по сухопутному коридору в Крым через новые регионы России прошли около 100 тысяч автомобилей.Читайте также на РИА Новости Крым:В очереди на Керченскую паромную переправу стоит 61 машинаХуснуллин предложил открыть Крымский мост для небольших грузовиковАксенов доложил Путину о работе сухопутного коридора в Крым

https://crimea.ria.ru/20230327/na-krym-nadvigaetsya-burya--obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie-1127782895.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, керченская паромная переправа, керченский пролив, транспорт, минтранс россии, общество, новости крыма, сухопутный коридор в крым