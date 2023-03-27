https://crimea.ria.ru/20230327/na-krym-nadvigaetsya-burya--obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie-1127782895.html

На Крым надвигается буря – объявлено штормовое предупреждение

На Крым надвигается буря – объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 27.03.2023

На Крым надвигается буря – объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за усиления ветра до 22 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 27.03.2023

2023-03-27T09:28

2023-03-27T09:28

2023-03-27T09:28

крымская погода

штормовое предупреждение

гу мчс рф по республике крым

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

безопасность

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/1d/1121576063_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f53ebd64e4c1c9919dce5548316a6924.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за усиления ветра до 22 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.Спасатели предупреждают, что в условиях такой погоды высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения."Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи", - добавили в МЧС.Ранее в Крымском гидрометцентре предупредили, что в начале рабочей недели на полуострове ожидается неустойчивый характер погоды. В понедельник ночью местами небольшой дождь, туман, днем без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с, днем местами 17-22 м/с. А ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец заявил, что на неделе перепад температур составит более 20 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Погодные качели, обвал холода и снег: в Крым возвращается зимаГрозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 годуКаким будет апрель в Крыму

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская погода, штормовое предупреждение, гу мчс рф по республике крым, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, безопасность, общество