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На Крым надвигается буря – объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 27.03.2023
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На Крым надвигается буря – объявлено штормовое предупреждение
На Крым надвигается буря – объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 27.03.2023
На Крым надвигается буря – объявлено штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за усиления ветра до 22 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 27.03.2023
2023-03-27T09:28
2023-03-27T09:28
крымская погода
штормовое предупреждение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за усиления ветра до 22 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.Спасатели предупреждают, что в условиях такой погоды высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения."Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи", - добавили в МЧС.Ранее в Крымском гидрометцентре предупредили, что в начале рабочей недели на полуострове ожидается неустойчивый характер погоды. В понедельник ночью местами небольшой дождь, туман, днем без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с, днем местами 17-22 м/с. А ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец заявил, что на неделе перепад температур составит более 20 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Погодные качели, обвал холода и снег: в Крым возвращается зимаГрозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 годуКаким будет апрель в Крыму
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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На Крым надвигается буря – объявлено штормовое предупреждение

МЧС: штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за сильного ветра до 22 м/с

09:28 27.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевШторм в Николаевке
Шторм в Николаевке - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за усиления ветра до 22 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня 27 марта в Крыму ожидается усиление юго-восточного ветра 17-22 м/с", - говорится в сообщении ведомства.
Спасатели предупреждают, что в условиях такой погоды высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения.
"Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи", - добавили в МЧС.
Ранее в Крымском гидрометцентре предупредили, что в начале рабочей недели на полуострове ожидается неустойчивый характер погоды. В понедельник ночью местами небольшой дождь, туман, днем без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с, днем местами 17-22 м/с. А ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец заявил, что на неделе перепад температур составит более 20 градусов.
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