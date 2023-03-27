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На Крым надвигается буря – объявлено штормовое предупреждение
На Крым надвигается буря – объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 27.03.2023
На Крым надвигается буря – объявлено штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за усиления ветра до 22 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 27.03.2023
2023-03-27T09:28
2023-03-27T09:28
2023-03-27T09:28
крымская погода
штормовое предупреждение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за усиления ветра до 22 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.Спасатели предупреждают, что в условиях такой погоды высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения."Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи", - добавили в МЧС.Ранее в Крымском гидрометцентре предупредили, что в начале рабочей недели на полуострове ожидается неустойчивый характер погоды. В понедельник ночью местами небольшой дождь, туман, днем без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с, днем местами 17-22 м/с. А ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец заявил, что на неделе перепад температур составит более 20 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Погодные качели, обвал холода и снег: в Крым возвращается зимаГрозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 годуКаким будет апрель в Крыму
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На Крым надвигается буря – объявлено штормовое предупреждение
МЧС: штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за сильного ветра до 22 м/с