https://crimea.ria.ru/20230327/prognoz-pogody-v-krymu-na-ponedelnik-1127779675.html

Прогноз погоды в Крыму на понедельник

Прогноз погоды в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 27.03.2023

Прогноз погоды в Крыму на понедельник

В начале рабочей недели ожидается неустойчивый характер погоды. Об этом сообщает Крымский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 27.03.2023

2023-03-27T00:01

2023-03-27T00:01

2023-03-27T00:01

погода

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

крымский гидрометцентр

ялта

алушта

судак

евпатория

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. В начале рабочей недели ожидается неустойчивый характер погоды. Об этом сообщает Крымский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +15...+17.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер ночью западный 5-10 м/с, днем южный 10-15 м/с, во второй половине дня юго-восточный 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9, днем +13…+15 градусов.В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью +6…+8, днем +13…+15 градусов.В Евпатории переменная облачность, ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью +6…+8, днем +15…+17 градусов.В Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью +6…+8, днем +13…+15 градусов.Во второй половине дня 27 марта в Крыму ожидается усиление юго-восточного ветра 17-22 м/с. Температура морской воды у берегов Крыма + 8-11 градусов.

https://crimea.ria.ru/20230325/kakim-budet-aprel-v-krymu-1127764226.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

судак

евпатория

феодосия

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2023

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