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Прогноз погоды в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 27.03.2023
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Прогноз погоды в Крыму на понедельник
Прогноз погоды в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 27.03.2023
Прогноз погоды в Крыму на понедельник
В начале рабочей недели ожидается неустойчивый характер погоды. Об этом сообщает Крымский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 27.03.2023
2023-03-27T00:01
2023-03-27T00:01
погода
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крымская погода
симферополь
севастополь
крымский гидрометцентр
ялта
алушта
судак
евпатория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. В начале рабочей недели ожидается неустойчивый характер погоды. Об этом сообщает Крымский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +15...+17.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер ночью западный 5-10 м/с, днем южный 10-15 м/с, во второй половине дня юго-восточный 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9, днем +13…+15 градусов.В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью +6…+8, днем +13…+15 градусов.В Евпатории переменная облачность, ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью +6…+8, днем +15…+17 градусов.В Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью +6…+8, днем +13…+15 градусов.Во второй половине дня 27 марта в Крыму ожидается усиление юго-восточного ветра 17-22 м/с. Температура морской воды у берегов Крыма + 8-11 градусов.
https://crimea.ria.ru/20230325/kakim-budet-aprel-v-krymu-1127764226.html
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Прогноз погоды в Крыму на понедельник

Погода в Крыму на понедельник: каких сюрпризов ждать

00:01 27.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМоре
Море - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. В начале рабочей недели ожидается неустойчивый характер погоды. Об этом сообщает Крымский гидрометцентр.
"В понедельник ночью местами небольшой дождь, туман, днем без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с, днем местами 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8, днем +13…+18, в горах +7…+12", - говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +15...+17.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер ночью западный 5-10 м/с, днем южный 10-15 м/с, во второй половине дня юго-восточный 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9, днем +13…+15 градусов.
В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью +6…+8, днем +13…+15 градусов.
В Евпатории переменная облачность, ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью +6…+8, днем +15…+17 градусов.
В Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью +6…+8, днем +13…+15 градусов.
Во второй половине дня 27 марта в Крыму ожидается усиление юго-восточного ветра 17-22 м/с. Температура морской воды у берегов Крыма + 8-11 градусов.
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