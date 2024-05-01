Рейтинг@Mail.ru
Армия России продолжает наступать: ВСУ потеряли 970 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 01.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240501/armiya-rossii-prodolzhaet-nastupat-vsu-poteryali-970-boevikov-za-sutki-1136972386.html
Армия России продолжает наступать: ВСУ потеряли 970 боевиков за сутки
Армия России продолжает наступать: ВСУ потеряли 970 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 01.05.2024
Армия России продолжает наступать: ВСУ потеряли 970 боевиков за сутки
Подразделения Вооруженных сил РФ улучшили положение по переднему краю и заняли более выгодные рубежи на ряде направлений СВО, противник за сутки потерял порядка РИА Новости Крым, 01.05.2024
2024-05-01T14:03
2024-05-01T14:03
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/01/1136972550_0:193:2956:1856_1920x0_80_0_0_44b1b2c5360b37fa9a8669e5547c6fef.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил РФ улучшили положение по переднему краю и заняли более выгодные рубежи на ряде направлений СВО, противник за сутки потерял порядка 970 боевиков и 36 единиц вооружений и техники. Об этом сообщает Минобороны России.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Загоруйковки Харьковской области, Ямполовки Донецкой Народной Республики и Червоной Дибровы Луганской Народной Республики.ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, пять автомобилей, гаубицу FН-70 (Великобритания), орудие Д-20 и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ в районах Андреевки, Курдюмовки и Константиновки ДНР.Потери противника составили до 400 военнослужащих, семь автомобилей, две гаубицы Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы "Нота" и "Анклав", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 (США).Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Ленинское, Керамик и Очеретино ДНР. Также российские бойцы отразили девять контратак штурмовых групп ВСУ в ДНР.Украинские войска потеряли до 410 боевиков, танк, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину, три автомобиля, чешскую самоходку DANA 2, легкую гаубицу М102, гаубицу "Мста-Б" и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике врага в районах Луговского Запорожской области и Старомайорского ДНР.Потери противника составили до 110 военнослужащих, два пикапа, гаубица FН-70 (Великобритания), самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение скоплениям живой силы ВСУ в районах Каменского Запорожской области, Ивановки и Степового Херсонской области. Противник потерял до 20 боевиков и гаубицу М777 (США).Как сообщалось, российские войска в ходе специальной военной операции поразили штаб оперативного командования ВСУ "Юг", а также живую силу и военную технику противника в 112 районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ за сутки составили почти 1000 боевиковАрмия России наступает на нескольких участках фронта в зоне СВОРоссия наступает: Зеленский назвал провальные для ВСУ участки фронта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/01/1136972550_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_8cb78154389cc41c33bb2d3e41fb4825.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , министерство обороны рф
Армия России продолжает наступать: ВСУ потеряли 970 боевиков за сутки

ВСУ потеряли 970 боевиков и 36 единиц техники за сутки в зоне спецоперации

14:03 01.05.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр"
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил РФ улучшили положение по переднему краю и заняли более выгодные рубежи на ряде направлений СВО, противник за сутки потерял порядка 970 боевиков и 36 единиц вооружений и техники. Об этом сообщает Минобороны России.
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Загоруйковки Харьковской области, Ямполовки Донецкой Народной Республики и Червоной Дибровы Луганской Народной Республики.
ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, пять автомобилей, гаубицу FН-70 (Великобритания), орудие Д-20 и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ в районах Андреевки, Курдюмовки и Константиновки ДНР.
Потери противника составили до 400 военнослужащих, семь автомобилей, две гаубицы Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы "Нота" и "Анклав", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 (США).
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Ленинское, Керамик и Очеретино ДНР. Также российские бойцы отразили девять контратак штурмовых групп ВСУ в ДНР.
Украинские войска потеряли до 410 боевиков, танк, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину, три автомобиля, чешскую самоходку DANA 2, легкую гаубицу М102, гаубицу "Мста-Б" и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".
Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике врага в районах Луговского Запорожской области и Старомайорского ДНР.
Потери противника составили до 110 военнослужащих, два пикапа, гаубица FН-70 (Великобритания), самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение скоплениям живой силы ВСУ в районах Каменского Запорожской области, Ивановки и Степового Херсонской области. Противник потерял до 20 боевиков и гаубицу М777 (США).
Как сообщалось, российские войска в ходе специальной военной операции поразили штаб оперативного командования ВСУ "Юг", а также живую силу и военную технику противника в 112 районах.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Потери ВСУ за сутки составили почти 1000 боевиков
Армия России наступает на нескольких участках фронта в зоне СВО
Россия наступает: Зеленский назвал провальные для ВСУ участки фронта
 
Новости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУМинистерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:59СБУ обвинила митрополита канонической УПЦ в "работе на Россию"
14:29Выросло число погибших при обрушении скоростной трассы в Китае
14:15Из Симферополя запустили новый автобусный маршрут
14:03Армия России продолжает наступать: ВСУ потеряли 970 боевиков за сутки
13:48Эксперт из Финляндии назвал госпереворотом вступление страны в НАТО
13:22Российские войска уничтожили штаб оперативного командования ВСУ "Юг"
13:03Умер экс-продюсер "Кино" и "Аквариума"
12:51Как выбрать правильный кулич к Пасхе
12:31СБУ проводит облавы в центре Киева
11:52Открытие канатной дороги на Ай-Петри в Крыму перенесли
11:41В Севастополе остановились паромы
11:33Стрельба слышна в Севастополе
11:14Abrams и Bradley: в Москве открылась выставка трофейной техники НАТО
10:521 мая - история праздника и традиции
10:36Новое штормовое предупреждение объявлено в Крыму
10:21Беспорядки в Тбилиси: силовики задержали более 60 протестующих
10:03Часть Севастополя осталась без света
09:58Опора государства: руководители Крыма поздравили трудящихся с 1 Мая
09:43У России есть все необходимое для победы - Медведев
09:21Главные ошибки в приготовлении шашлыка: эксперт поделился секретами
Лента новостейМолния