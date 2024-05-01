https://crimea.ria.ru/20240501/armiya-rossii-prodolzhaet-nastupat-vsu-poteryali-970-boevikov-za-sutki-1136972386.html

Армия России продолжает наступать: ВСУ потеряли 970 боевиков за сутки

Армия России продолжает наступать: ВСУ потеряли 970 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 01.05.2024

Армия России продолжает наступать: ВСУ потеряли 970 боевиков за сутки

Подразделения Вооруженных сил РФ улучшили положение по переднему краю и заняли более выгодные рубежи на ряде направлений СВО, противник за сутки потерял порядка РИА Новости Крым, 01.05.2024

2024-05-01T14:03

2024-05-01T14:03

2024-05-01T14:03

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

потери всу

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил РФ улучшили положение по переднему краю и заняли более выгодные рубежи на ряде направлений СВО, противник за сутки потерял порядка 970 боевиков и 36 единиц вооружений и техники. Об этом сообщает Минобороны России.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Загоруйковки Харьковской области, Ямполовки Донецкой Народной Республики и Червоной Дибровы Луганской Народной Республики.ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, пять автомобилей, гаубицу FН-70 (Великобритания), орудие Д-20 и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ в районах Андреевки, Курдюмовки и Константиновки ДНР.Потери противника составили до 400 военнослужащих, семь автомобилей, две гаубицы Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы "Нота" и "Анклав", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 (США).Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Ленинское, Керамик и Очеретино ДНР. Также российские бойцы отразили девять контратак штурмовых групп ВСУ в ДНР.Украинские войска потеряли до 410 боевиков, танк, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину, три автомобиля, чешскую самоходку DANA 2, легкую гаубицу М102, гаубицу "Мста-Б" и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике врага в районах Луговского Запорожской области и Старомайорского ДНР.Потери противника составили до 110 военнослужащих, два пикапа, гаубица FН-70 (Великобритания), самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение скоплениям живой силы ВСУ в районах Каменского Запорожской области, Ивановки и Степового Херсонской области. Противник потерял до 20 боевиков и гаубицу М777 (США).Как сообщалось, российские войска в ходе специальной военной операции поразили штаб оперативного командования ВСУ "Юг", а также живую силу и военную технику противника в 112 районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ за сутки составили почти 1000 боевиковАрмия России наступает на нескольких участках фронта в зоне СВОРоссия наступает: Зеленский назвал провальные для ВСУ участки фронта

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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