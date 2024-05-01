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Открытие канатной дороги на Ай-Петри в Крыму перенесли - РИА Новости Крым, 01.05.2024
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Открытие канатной дороги на Ай-Петри в Крыму перенесли
Открытие канатной дороги на Ай-Петри в Крыму перенесли - РИА Новости Крым, 01.05.2024
Открытие канатной дороги на Ай-Петри в Крыму перенесли
В Крыму из-за сильного ветра перенесли техническое открытие отремонтированной канатной дороги на гору Ай-Петри, сообщает Telegram-канал Туристического центра... РИА Новости Крым, 01.05.2024
2024-05-01T11:52
2024-05-01T11:52
канатная дорога на ай-петри
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. В Крыму из-за сильного ветра перенесли техническое открытие отремонтированной канатной дороги на гору Ай-Петри, сообщает Telegram-канал Туристического центра Ай-Петри.Канатную дорогу Мисхор – Ай-Петри в Ялте начали строить в 1967 году, первые пассажиры поднялись на ней 23 апреля 1988 года. Общая длина дороги – 2 980 метров. От средней станции Сосновый бор до верхней Ай-Петри нет ни одной опорной вышки: это один из самых длинных в Европе безопорных пролетов, длина которого 1670 м. За 15 минут кабинки поднимаются на высоту 1152 м.В 2023 году начался капитальный ремонт канатной дороги. На новой площадке в 5,5 гектара появились welcome-центр с кассами и санузлами, а также парковка на 250 машин и автобусов. В рамках модернизации также заменены тяговые тросы и оборудование, установлена система контроля датчиков температуры вращающихся деталей. Канатную дорогу планировали запустить 1 мая – на два месяца раньше запланированного срока.Читайте также на РИА Новости Крым:Парковки в Ялте на майские праздники будут бесплатнымиЯлта готовится к сезону – названы новые точки притяжения туристовКогда отремонтируют дорогу на Ай-Петри
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РИА Новости Крым
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Открытие канатной дороги на Ай-Петри в Крыму перенесли

Дату открытия канатной дороги на Ай-Петри в Крыму перенесли из-за сильного ветра

11:52 01.05.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКанатная дорога на Ай-Петри
Канатная дорога на Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. В Крыму из-за сильного ветра перенесли техническое открытие отремонтированной канатной дороги на гору Ай-Петри, сообщает Telegram-канал Туристического центра Ай-Петри.
"1 мая ожидаются порывы ветра 15 м/с. Дата технического открытия переносится ввиду погодных условий", - говорится в сообщении.
Канатную дорогу Мисхор – Ай-Петри в Ялте начали строить в 1967 году, первые пассажиры поднялись на ней 23 апреля 1988 года. Общая длина дороги – 2 980 метров. От средней станции Сосновый бор до верхней Ай-Петри нет ни одной опорной вышки: это один из самых длинных в Европе безопорных пролетов, длина которого 1670 м. За 15 минут кабинки поднимаются на высоту 1152 м.
В 2023 году начался капитальный ремонт канатной дороги. На новой площадке в 5,5 гектара появились welcome-центр с кассами и санузлами, а также парковка на 250 машин и автобусов. В рамках модернизации также заменены тяговые тросы и оборудование, установлена система контроля датчиков температуры вращающихся деталей. Канатную дорогу планировали запустить 1 мая – на два месяца раньше запланированного срока.
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