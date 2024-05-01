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Открытие канатной дороги на Ай-Петри в Крыму перенесли

Открытие канатной дороги на Ай-Петри в Крыму перенесли - РИА Новости Крым, 01.05.2024

Открытие канатной дороги на Ай-Петри в Крыму перенесли

В Крыму из-за сильного ветра перенесли техническое открытие отремонтированной канатной дороги на гору Ай-Петри, сообщает Telegram-канал Туристического центра... РИА Новости Крым, 01.05.2024

2024-05-01T11:52

2024-05-01T11:52

2024-05-01T11:52

канатная дорога на ай-петри

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. В Крыму из-за сильного ветра перенесли техническое открытие отремонтированной канатной дороги на гору Ай-Петри, сообщает Telegram-канал Туристического центра Ай-Петри.Канатную дорогу Мисхор – Ай-Петри в Ялте начали строить в 1967 году, первые пассажиры поднялись на ней 23 апреля 1988 года. Общая длина дороги – 2 980 метров. От средней станции Сосновый бор до верхней Ай-Петри нет ни одной опорной вышки: это один из самых длинных в Европе безопорных пролетов, длина которого 1670 м. За 15 минут кабинки поднимаются на высоту 1152 м.В 2023 году начался капитальный ремонт канатной дороги. На новой площадке в 5,5 гектара появились welcome-центр с кассами и санузлами, а также парковка на 250 машин и автобусов. В рамках модернизации также заменены тяговые тросы и оборудование, установлена система контроля датчиков температуры вращающихся деталей. Канатную дорогу планировали запустить 1 мая – на два месяца раньше запланированного срока.Читайте также на РИА Новости Крым:Парковки в Ялте на майские праздники будут бесплатнымиЯлта готовится к сезону – названы новые точки притяжения туристовКогда отремонтируют дорогу на Ай-Петри

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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