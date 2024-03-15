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Канатную дорогу на Ай-Петри откроют на два месяца раньше заявленного
Канатную дорогу на Ай-Петри откроют на два месяца раньше заявленного - РИА Новости Крым, 15.03.2024
Канатную дорогу на Ай-Петри откроют на два месяца раньше заявленного
Канатная дорога на Ай-Петри откроется 1 мая. Об этом в ходе оперативно-хозяйственного совещания сообщила глава города Ялты Янина Павленко, гласит информация на... РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T15:31
2024-03-15T15:31
2024-03-15T15:31
янина павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Канатная дорога на Ай-Петри откроется 1 мая. Об этом в ходе оперативно-хозяйственного совещания сообщила глава города Ялты Янина Павленко, гласит информация на ее странице в социальных сетях.В середине февраля в интервью РИА Новости Крым Павленко сообщала, что ялтинская канатная дорога, которой нет аналогов в мире, будет запущена в июле.По словам главы администрации, эта дорога станет частью комплексного туристического проекта, который будет реализован на плато Ай-Петри. Его концепция вскоре будет презентована инвестором. Для развития туризма на плато также будет отремонтирована автомобильная дорога, к ремонту которой предприятие "Крымавтодор" должно было, по словам главы Ялты, приступить в марте.Также Павленко отметила, что по просьбе администрации города, стоимость билета для местных жителей будет ниже прежней.Ялтинская канатная дорога "Мисхор – Ай-Петри" ранее была собственностью города. Между администрацией Ялты и прежним арендатором этого объекта происходили многолетние тяжбы, которые сейчас завершены.В начале 2023 года Корпорация развития Республики Крым сообщала, что канатной дороге Мисхор – Ай-Петри предстоит масштабная реновация. В рамках проекта предполагалось автоматизировать системы безопасности, провести ремонтно-восстановительные работы на строительных конструкциях и технологическом оборудовании. Новый инвестор взял на себя обязательства сохранить старые и создать 20 новых рабочих мест, заняться благоустройством территории и участвовать в развитии социальной инфраструктуры города.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алупке вернут на историческое место питьевой фонтан 1847 годаБезопасный зимний отдых туристов на Ай-Петри – в Крыму ждут инвестораСотни миллионов на ремонты: где в Крыму починят дороги
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Канатную дорогу на Ай-Петри откроют на два месяца раньше заявленного
Канатная дорога на Ай-Петри заработает в мае со скидками для местных жителей