https://crimea.ria.ru/20231012/v-alupke-vernut-na-istoricheskoe-mesto-pitevoy-fontan-1847-goda-1132061942.html

В Алупке вернут на историческое место питьевой фонтан 1847 года

В Алупке вернут на историческое место питьевой фонтан 1847 года - РИА Новости Крым, 12.10.2023

В Алупке вернут на историческое место питьевой фонтан 1847 года

В Алупке нашли и вернут на прежнее историческое место – улицу Амет-Хана Султана – фонтан, построенный в начале XIX века. Об этом в своем Telegram-канале... РИА Новости Крым, 12.10.2023

2023-10-12T21:22

2023-10-12T21:22

2023-10-12T21:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В Алупке нашли и вернут на прежнее историческое место – улицу Амет-Хана Султана – фонтан, построенный в начале XIX века. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.По ее словам, работы проходят в рамках благоустройства исторической части Алупки, будет подчеркнут особый колорит города.Вода из этого же природного источника будет использоваться для полива – подрядчик уже приступил к работам по подводу воды из родника.В свою очередь, как рассказал журналистам гендиректор проектной организации Денис Трофименко, старинный питьевой фонтан будет выполнен в мраморе светлых тонов, "как это было по иконографии изначально".Проект реализуется на федеральные средства в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".Также она уточнила, что все работы будут выполнены в полном объеме и в срок до 25 декабря 2023 года.Ранее сообщалось, что в Симферополе, Ялте, Армянске, Бахчисарае, Евпатории, Керчи и Красноперекопске благоустроят общественные территории.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда откроется канатная дорога на Ай-ПетриСотни миллионов на ремонты: где в Крыму починят дороги"ВАД" построит дорогу второго яруса в обход Алушты – минтранс

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алупка, янина павленко, ирина беломестнова, крым, история, новости крыма, ялта