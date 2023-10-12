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В Алупке вернут на историческое место питьевой фонтан 1847 года - РИА Новости Крым, 12.10.2023
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В Алупке вернут на историческое место питьевой фонтан 1847 года
В Алупке вернут на историческое место питьевой фонтан 1847 года - РИА Новости Крым, 12.10.2023
В Алупке вернут на историческое место питьевой фонтан 1847 года
В Алупке нашли и вернут на прежнее историческое место – улицу Амет-Хана Султана – фонтан, построенный в начале XIX века. Об этом в своем Telegram-канале... РИА Новости Крым, 12.10.2023
2023-10-12T21:22
2023-10-12T21:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В Алупке нашли и вернут на прежнее историческое место – улицу Амет-Хана Султана – фонтан, построенный в начале XIX века. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.По ее словам, работы проходят в рамках благоустройства исторической части Алупки, будет подчеркнут особый колорит города.Вода из этого же природного источника будет использоваться для полива – подрядчик уже приступил к работам по подводу воды из родника.В свою очередь, как рассказал журналистам гендиректор проектной организации Денис Трофименко, старинный питьевой фонтан будет выполнен в мраморе светлых тонов, "как это было по иконографии изначально".Проект реализуется на федеральные средства в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".Также она уточнила, что все работы будут выполнены в полном объеме и в срок до 25 декабря 2023 года.Ранее сообщалось, что в Симферополе, Ялте, Армянске, Бахчисарае, Евпатории, Керчи и Красноперекопске благоустроят общественные территории.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда откроется канатная дорога на Ай-ПетриСотни миллионов на ремонты: где в Крыму починят дороги"ВАД" построит дорогу второго яруса в обход Алушты – минтранс
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алупка, янина павленко, ирина беломестнова, крым, история, новости крыма, ялта
В Алупке вернут на историческое место питьевой фонтан 1847 года

Павленко: в Алупке на улицу Амет-Хана Султана вернут питьевой фонтан 1847 года

21:22 12.10.2023
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоСтаринный питьевой фонтан
Старинный питьевой фонтан
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В Алупке нашли и вернут на прежнее историческое место – улицу Амет-Хана Султана – фонтан, построенный в начале XIX века. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

"Старинный питьевой фонтан 1847 года возвращаем на улицу Амет-Хана Султана в Алупке! Обнаружен был случайно, на одном из частных огородов. Как туда попал – неизвестно, но теперь вернется на свое историческое место, где будет оборудована фотозона", – написала Павленко.

По ее словам, работы проходят в рамках благоустройства исторической части Алупки, будет подчеркнут особый колорит города.

"Процесс на улице Амет-Хана Султана уже идет полным ходом. Вслед за ограждениями, МАФами, бордюрным камнем демонтировано дорожное покрытие. В активной стадии и земляные работы – замена коммуникаций. Износ водопровода – 100%. Есть трубы еще вековой давности. Все фонтаны принято решение запитать на природный источник – "Мандру", – уточнила мэр.

Вода из этого же природного источника будет использоваться для полива – подрядчик уже приступил к работам по подводу воды из родника.
В свою очередь, как рассказал журналистам гендиректор проектной организации Денис Трофименко, старинный питьевой фонтан будет выполнен в мраморе светлых тонов, "как это было по иконографии изначально".

"Это иконографический фонтан, который был здесь еще с начала XIX века. Мы договорились с местными жителями, у которых его нашли, что заберем у них его и установим на историческое место. А в фотозоне будут выполнены барельефы с данной историей", – добавил он.

Проект реализуется на федеральные средства в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

"Стоимость 250 миллионов рублей, но когда мы его разрабатывали с учетом всех нюансов, то оказалось, что стоимость проекта и выполнения работ – гораздо выше. Но в финансах мы ограничены. Дополнительные источники финансирования будут изыскиваться из местного бюджета или будут привлекаться внебюджетные средства", – рассказала журналистам заместитель главы администрации Ялты Ирина Беломестнова.

Также она уточнила, что все работы будут выполнены в полном объеме и в срок до 25 декабря 2023 года.
Ранее сообщалось, что в Симферополе, Ялте, Армянске, Бахчисарае, Евпатории, Керчи и Красноперекопске благоустроят общественные территории.
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АлупкаЯнина ПавленкоИрина БеломестноваКрымИсторияНовости КрымаЯлта
 
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