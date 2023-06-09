https://crimea.ria.ru/20230609/v-semi-gorodakh-kryma-blagoustroyat-ploschadi-i-skvery-1129293588.html
В семи городах Крыма благоустроят площади и скверы
В семи городах Крыма благоустроят площади и скверы - РИА Новости Крым, 09.06.2023
В семи городах Крыма благоустроят площади и скверы
В Симферополе, Ялте, Армянске, Бахчисарае, Евпатории, Керчи и Красноперекопске благоустроят общественные территории, как сообщает официальный Telegram-канал... РИА Новости Крым, 09.06.2023
2023-06-09T19:37
2023-06-09T19:37
2023-06-09T19:37
благоустройство
крым
совет министров рк
городская среда
симферополь
ялта
армянск
бахчисарай
евпатория
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В Симферополе, Ялте, Армянске, Бахчисарае, Евпатории, Керчи и Красноперекопске благоустроят общественные территории, как сообщает официальный Telegram-канал республиканского правительства, места определены голосованием местных жителей.По данным пресс-службы правительства, в крымской столице благоустроят территорию, прилегающую к кинотеатру "Симферополь" - от Арки до Екатерининского сада.В Ялте проведут благоустройство территории в районе дома №10-14 по улице Сеченова, в Армянске приведут в порядок сквер "Малыш", в Бахчисарае - сквер напротив здания администрации города по улице Симферопольской, в Евпатории - Фестивальную площадь. В Керчи решено провести благоустроительные работы в Казенном парке, в Красноперекопске - на на втором участке парка Культуры и отдыха."К благоустройству указанных территорий приступят в следующем году", - уточняется в сообщении.Всероссийское онлайн-голосование по выбору территорий для благоустройства проходило с 15 апреля по 31 мая. Всего на обсуждение было вынесено 22 территории.Читайте также на РИА новости Крым:Когда закончат реконструкцию сквера на бульваре Ленина – мэр СимферополяВ Крыму на "социалку" и культуру направили более 47 млрд рублейВ Крыму капитально отремонтировали более 1800 многоквартирных домов
крым
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ялта
армянск
бахчисарай
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РИА Новости Крым
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благоустройство, крым, совет министров рк, городская среда, симферополь, ялта, армянск, бахчисарай, евпатория, керчь, красноперекопск
В семи городах Крыма благоустроят площади и скверы
Правительство Крыма: в семи городах Крыма благоустроят общественные территории
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В Симферополе, Ялте, Армянске, Бахчисарае, Евпатории, Керчи и Красноперекопске благоустроят общественные территории, как сообщает официальный Telegram-канал республиканского правительства, места определены голосованием местных жителей.
По данным пресс-службы правительства, в крымской столице благоустроят территорию, прилегающую к кинотеатру "Симферополь" - от Арки до Екатерининского сада.
В Ялте проведут благоустройство территории в районе дома №10-14 по улице Сеченова, в Армянске приведут в порядок сквер "Малыш", в Бахчисарае - сквер напротив здания администрации города по улице Симферопольской, в Евпатории - Фестивальную площадь. В Керчи решено провести благоустроительные работы в Казенном парке, в Красноперекопске - на на втором участке парка Культуры и отдыха.
"К благоустройству указанных территорий приступят в следующем году", - уточняется в сообщении.
Всероссийское онлайн-голосование по выбору территорий для благоустройства проходило с 15 апреля по 31 мая. Всего на обсуждение было вынесено 22 территории.
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