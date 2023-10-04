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Безопасный зимний отдых туристов на Ай-Петри – в Крыму ждут инвестора - РИА Новости Крым, 04.10.2023
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Безопасный зимний отдых туристов на Ай-Петри – в Крыму ждут инвестора
Безопасный зимний отдых туристов на Ай-Петри – в Крыму ждут инвестора - РИА Новости Крым, 04.10.2023
Безопасный зимний отдых туристов на Ай-Петри – в Крыму ждут инвестора
Специалисты "Заповедного Крыма" планируют привлечь инвестора для организации безопасного зимнего отдыха туристов на плато Ай-Петри. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 04.10.2023
2023-10-04T06:41
2023-10-04T06:41
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ЯЛТА, 4 окт – РИА Новости Крым. Специалисты "Заповедного Крыма" планируют привлечь инвестора для организации безопасного зимнего отдыха туристов на плато Ай-Петри. Об этом РИА Новости Крым рассказал заместитель директора по экологическому просвещению и познавательному туризму "Заповедного Крыма" Владимир Добровольский.По его словам, любители зимних видов спорта не мешают развитию заповедного дела на горном плато, но их отдых зачастую является небезопасным.Чтобы обезопасить гостей, "Заповедный Крым" планирует организовать трассы для катания в окрестностях туристической базы "Кичкине" на плато Ай-Петри."Мы хотим зимний туризм развивать на своей территории, вопрос надо правильно юридически проработать, чтобы не нарушать нормы законодательства и экологию", - пояснил Добровольский.К процессу планируется привлечь инвестора. Ориентировочно проект будет готов к следующей зиме, отметил замдиректора.Каждую зиму на плато Ай-Петри не обходится без помощи МЧС туристам, которых привлекает высокий снежный покров и возможность покататься на лыжах и санках. Ай-Петри и Ангарский перевал – единственные места в Крыму, где можно кататься на лыжах и сноубордах.Читайте также на РИА Новости Крым:Советы путешественника: куда поехать в Крыму на новогодних каникулахВ Крыму модернизируют канатную дорогу на Ай-ПетриТуризм для Крыма – как нефть и газ для некоторых регионов России
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туризм, ай-петри, крым, отдых, отдых в крыму, фгбу "заповедный крым", инвестиции, общество, новости крыма
Безопасный зимний отдых туристов на Ай-Петри – в Крыму ждут инвестора

Ялтинский заповедник ищет инвестора для организации безопасного зимнего отдыха на Ай-Петри

06:41 04.10.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКанатная дорога "Мисхор - Ай-Петри"
Канатная дорога Мисхор - Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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ЯЛТА, 4 окт – РИА Новости Крым. Специалисты "Заповедного Крыма" планируют привлечь инвестора для организации безопасного зимнего отдыха туристов на плато Ай-Петри. Об этом РИА Новости Крым рассказал заместитель директора по экологическому просвещению и познавательному туризму "Заповедного Крыма" Владимир Добровольский.
По его словам, любители зимних видов спорта не мешают развитию заповедного дела на горном плато, но их отдых зачастую является небезопасным.

"Сейчас люди, которые приезжают, катаются либо на "лягушатнике" - это участок муниципальной земли, либо на 26-ом километре. Это не территория Ялтинского горно-лесного заповедника. К сожалению, все, что здесь есть - это бугельный трос еще с советских времен. Он не соответствует никаким нормам безопасности", - подчеркнул Добровольский.

Чтобы обезопасить гостей, "Заповедный Крым" планирует организовать трассы для катания в окрестностях туристической базы "Кичкине" на плато Ай-Петри.
"Мы хотим зимний туризм развивать на своей территории, вопрос надо правильно юридически проработать, чтобы не нарушать нормы законодательства и экологию", - пояснил Добровольский.
К процессу планируется привлечь инвестора. Ориентировочно проект будет готов к следующей зиме, отметил замдиректора.
Каждую зиму на плато Ай-Петри не обходится без помощи МЧС туристам, которых привлекает высокий снежный покров и возможность покататься на лыжах и санках. Ай-Петри и Ангарский перевал – единственные места в Крыму, где можно кататься на лыжах и сноубордах.
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