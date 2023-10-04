https://crimea.ria.ru/20231004/bezopasnyy-zimniy-otdykh-turistov-na-ay-petri--v-krymu-zhdut-investora-1131818635.html

Безопасный зимний отдых туристов на Ай-Петри – в Крыму ждут инвестора

Безопасный зимний отдых туристов на Ай-Петри – в Крыму ждут инвестора - РИА Новости Крым, 04.10.2023

Безопасный зимний отдых туристов на Ай-Петри – в Крыму ждут инвестора

Специалисты "Заповедного Крыма" планируют привлечь инвестора для организации безопасного зимнего отдыха туристов на плато Ай-Петри. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 04.10.2023

2023-10-04T06:41

2023-10-04T06:41

2023-10-04T06:41

туризм

эксклюзивы риа новости крым

ай-петри

крым

отдых

отдых в крыму

фгбу "заповедный крым"

инвестиции

общество

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111786/02/1117860204_0:0:3081:1734_1920x0_80_0_0_a94105c676bbbd21caac8e414da92bae.jpg

ЯЛТА, 4 окт – РИА Новости Крым. Специалисты "Заповедного Крыма" планируют привлечь инвестора для организации безопасного зимнего отдыха туристов на плато Ай-Петри. Об этом РИА Новости Крым рассказал заместитель директора по экологическому просвещению и познавательному туризму "Заповедного Крыма" Владимир Добровольский.По его словам, любители зимних видов спорта не мешают развитию заповедного дела на горном плато, но их отдых зачастую является небезопасным.Чтобы обезопасить гостей, "Заповедный Крым" планирует организовать трассы для катания в окрестностях туристической базы "Кичкине" на плато Ай-Петри."Мы хотим зимний туризм развивать на своей территории, вопрос надо правильно юридически проработать, чтобы не нарушать нормы законодательства и экологию", - пояснил Добровольский.К процессу планируется привлечь инвестора. Ориентировочно проект будет готов к следующей зиме, отметил замдиректора.Каждую зиму на плато Ай-Петри не обходится без помощи МЧС туристам, которых привлекает высокий снежный покров и возможность покататься на лыжах и санках. Ай-Петри и Ангарский перевал – единственные места в Крыму, где можно кататься на лыжах и сноубордах.Читайте также на РИА Новости Крым:Советы путешественника: куда поехать в Крыму на новогодних каникулахВ Крыму модернизируют канатную дорогу на Ай-ПетриТуризм для Крыма – как нефть и газ для некоторых регионов России

ай-петри

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, ай-петри, крым, отдых, отдых в крыму, фгбу "заповедный крым", инвестиции, общество, новости крыма