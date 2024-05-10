https://crimea.ria.ru/20240510/passazhirskiy-avtobus-s-lyudmi-upal-v-reku-v-peterburge-chto-proizoshlo-1137184366.html

Пассажирский автобус с людьми упал в реку в Петербурге: что известно

Пассажирский автобус с людьми упал в реку в Петербурге: что известно - РИА Новости Крым, 10.05.2024

Пассажирский автобус с людьми упал в реку в Петербурге: что известно

Автобус с людьми столкнулся с автомобилем, пробил парапет Поцелуева моста и затонул в реке Мойка в Петербурге. РИА Новости Крым, 10.05.2024

2024-05-10T14:45

2024-05-10T14:45

2024-05-10T15:19

санкт-петербург

происшествия

автобус

александр беглов

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

дтп

ск рф (следственный комитет российской федерации)

генеральная прокуратура россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Автобус с людьми столкнулся с автомобилем, пробил парапет Поцелуева моста и затонул в реке Мойка в Петербурге.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МВД, в транспортном средстве во время ЧП находились, по предварительным данным, около 20 человек.В настоящий момент экстренные службы, представители МЧС вытаскивают людей из воды. На месте работают также медики и сотрудники администрации города.По данным МЧС РФ, всего в спасательных работах задействовано 69 специалистов и 18 единиц техники.Как заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, он лично координирует помощь пострадавшим.Прокуратура в Петербурге начала проверку после ДТП.В Следственном комитете России сообщили, что в ДТП есть погибшие и пострадавшие.По данным ГУ МВД, водитель автобуса задержан.

https://crimea.ria.ru/20240510/avtobus-s-20-passazhirami-upal-s-mosta-v-reku-moyka-v-peterburge-1137183980.html

санкт-петербург

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия, автобус, александр беглов, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, дтп, ск рф (следственный комитет российской федерации), генеральная прокуратура россии