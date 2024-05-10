https://crimea.ria.ru/20240510/passazhirskiy-avtobus-s-lyudmi-upal-v-reku-v-peterburge-chto-proizoshlo-1137184366.html
Пассажирский автобус с людьми упал в реку в Петербурге: что известно
Пассажирский автобус с людьми упал в реку в Петербурге: что известно - РИА Новости Крым, 10.05.2024
Пассажирский автобус с людьми упал в реку в Петербурге: что известно
Автобус с людьми столкнулся с автомобилем, пробил парапет Поцелуева моста и затонул в реке Мойка в Петербурге. РИА Новости Крым, 10.05.2024
2024-05-10T14:45
2024-05-10T14:45
2024-05-10T15:19
санкт-петербург
происшествия
автобус
александр беглов
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
дтп
ск рф (следственный комитет российской федерации)
генеральная прокуратура россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0a/1137184494_0:0:452:255_1920x0_80_0_0_8eae0fffaf62d3eb255382311c7865bc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Автобус с людьми столкнулся с автомобилем, пробил парапет Поцелуева моста и затонул в реке Мойка в Петербурге.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МВД, в транспортном средстве во время ЧП находились, по предварительным данным, около 20 человек.В настоящий момент экстренные службы, представители МЧС вытаскивают людей из воды. На месте работают также медики и сотрудники администрации города.По данным МЧС РФ, всего в спасательных работах задействовано 69 специалистов и 18 единиц техники.Как заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, он лично координирует помощь пострадавшим.Прокуратура в Петербурге начала проверку после ДТП.В Следственном комитете России сообщили, что в ДТП есть погибшие и пострадавшие.По данным ГУ МВД, водитель автобуса задержан.
https://crimea.ria.ru/20240510/avtobus-s-20-passazhirami-upal-s-mosta-v-reku-moyka-v-peterburge-1137183980.html
санкт-петербург
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0a/1137184494_17:0:372:266_1920x0_80_0_0_5e0d769811877b6e68e255823e08ff31.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, происшествия, автобус, александр беглов, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, дтп, ск рф (следственный комитет российской федерации), генеральная прокуратура россии
Пассажирский автобус с людьми упал в реку в Петербурге: что известно
Пассажирский автобус с людьми упал в реку в Петербурге: что известно
14:45 10.05.2024 (обновлено: 15:19 10.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Автобус с людьми столкнулся с автомобилем, пробил парапет Поцелуева моста и затонул в реке Мойка в Петербурге.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МВД, в транспортном средстве во время ЧП находились, по предварительным данным, около 20 человек.
В настоящий момент экстренные службы, представители МЧС вытаскивают людей из воды. На месте работают также медики и сотрудники администрации города.
По данным МЧС РФ, всего в спасательных работах задействовано 69 специалистов и 18 единиц техники.
Как заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, он лично координирует помощь пострадавшим.
Прокуратура в Петербурге начала проверку после ДТП.
В Следственном комитете России сообщили, что в ДТП есть погибшие и пострадавшие.
По данным ГУ МВД, водитель автобуса задержан.