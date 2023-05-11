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В Крыму модернизируют канатную дорогу на Ай-Петри - РИА Новости Крым, 11.05.2023
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В Крыму модернизируют канатную дорогу на Ай-Петри
В Крыму модернизируют канатную дорогу на Ай-Петри - РИА Новости Крым, 11.05.2023
В Крыму модернизируют канатную дорогу на Ай-Петри
Инвестор привлечет 150 миллионов рублей для реновации высокогорной канатной дороги Мисхор – Ай-Петри в Крыму. Об этом со ссылкой на пресс-службу... РИА Новости Крым, 11.05.2023
2023-05-11T09:32
2023-05-11T09:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Инвестор привлечет 150 миллионов рублей для реновации высокогорной канатной дороги Мисхор – Ай-Петри в Крыму. Об этом со ссылкой на пресс-службу минэкономразвития республики сообщает РИА Новости.Канатная дорога долгое время находилась в аренде, а затем ее передали из муниципальной в республиканскую собственность. Ежегодно дорога останавливала работу для технического обслуживания в зимний период и запускалась перед майскими праздниками. В этом году канатная дорога не работает.Планируется внедрить автоматизацию по системам безопасности объекта, заменить тяговые тросы, установить систему контроля датчиков температуры вращающихся деталей, обновить электротехническое оборудование, а также выполнить ремонтно-восстановительные работы по строительным конструкциям и технологическому оборудованию. При этом подчеркивается, что рабочие места будут сохранены и увеличены."Планируемый объем инвестиций составит 150 миллионов рублей. Будут сохранены прежние и созданы новые рабочие места", - уточнили в министерстве.Канатная дорога Мисхор – Ай-Петри соединяет побережье у Ялты с плато Ай-Петри. На ней курсируют два вагончика. По канатной дороге туристы за 15 минут преодолевают высоту 1 153 метра.Читайте также на РИА Новости Крым:Канатную дорогу на Ай-Петри благоустроят за счет инвестораГаз, троллейбус и фото с Луны: крымские достижения времен СССРКанатная дорога на Ай-Петри приостанавливает работу с 15 февраля
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крым, ай-петри, канатная дорога на ай-петри, экономика, инвестиции, общество, минэкономики крыма, новости крыма, ялта, туризм в крыму
В Крыму модернизируют канатную дорогу на Ай-Петри

Канатную дорогу на Ай-Петри в Крыму модернизируют за 150 млн рублей

09:32 11.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКанатная дорога на Ай-Петри
Канатная дорога на Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Инвестор привлечет 150 миллионов рублей для реновации высокогорной канатной дороги Мисхор – Ай-Петри в Крыму. Об этом со ссылкой на пресс-службу минэкономразвития республики сообщает РИА Новости.
Канатная дорога долгое время находилась в аренде, а затем ее передали из муниципальной в республиканскую собственность. Ежегодно дорога останавливала работу для технического обслуживания в зимний период и запускалась перед майскими праздниками. В этом году канатная дорога не работает.
"Согласован инвестпроект по реновации канатной дороги "Мисхор – Ай-Петри". Целью реализации инвестиционного проекта является реновация существующего единого имущественного комплекса, состоящего из объектов и сооружений подвесной канатной дороги", - говорится в сообщении ведомства.
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Планируется внедрить автоматизацию по системам безопасности объекта, заменить тяговые тросы, установить систему контроля датчиков температуры вращающихся деталей, обновить электротехническое оборудование, а также выполнить ремонтно-восстановительные работы по строительным конструкциям и технологическому оборудованию. При этом подчеркивается, что рабочие места будут сохранены и увеличены.
"Планируемый объем инвестиций составит 150 миллионов рублей. Будут сохранены прежние и созданы новые рабочие места", - уточнили в министерстве.
Канатная дорога Мисхор – Ай-Петри соединяет побережье у Ялты с плато Ай-Петри. На ней курсируют два вагончика. По канатной дороге туристы за 15 минут преодолевают высоту 1 153 метра.
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