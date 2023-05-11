https://crimea.ria.ru/20230511/v-krymu-moderniziruyut-kanatnuyu-dorogu-na-ay-petri-1128652675.html
В Крыму модернизируют канатную дорогу на Ай-Петри
В Крыму модернизируют канатную дорогу на Ай-Петри - РИА Новости Крым, 11.05.2023
В Крыму модернизируют канатную дорогу на Ай-Петри
Инвестор привлечет 150 миллионов рублей для реновации высокогорной канатной дороги Мисхор – Ай-Петри в Крыму. Об этом со ссылкой на пресс-службу... РИА Новости Крым, 11.05.2023
2023-05-11T09:32
2023-05-11T09:32
2023-05-11T09:32
крым
ай-петри
канатная дорога на ай-петри
экономика
инвестиции
общество
минэкономики крыма
новости крыма
ялта
туризм в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/1f/1119631649_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_19a86b04c37cf98df73520f7aec8bccd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Инвестор привлечет 150 миллионов рублей для реновации высокогорной канатной дороги Мисхор – Ай-Петри в Крыму. Об этом со ссылкой на пресс-службу минэкономразвития республики сообщает РИА Новости.Канатная дорога долгое время находилась в аренде, а затем ее передали из муниципальной в республиканскую собственность. Ежегодно дорога останавливала работу для технического обслуживания в зимний период и запускалась перед майскими праздниками. В этом году канатная дорога не работает.Планируется внедрить автоматизацию по системам безопасности объекта, заменить тяговые тросы, установить систему контроля датчиков температуры вращающихся деталей, обновить электротехническое оборудование, а также выполнить ремонтно-восстановительные работы по строительным конструкциям и технологическому оборудованию. При этом подчеркивается, что рабочие места будут сохранены и увеличены."Планируемый объем инвестиций составит 150 миллионов рублей. Будут сохранены прежние и созданы новые рабочие места", - уточнили в министерстве.Канатная дорога Мисхор – Ай-Петри соединяет побережье у Ялты с плато Ай-Петри. На ней курсируют два вагончика. По канатной дороге туристы за 15 минут преодолевают высоту 1 153 метра.Читайте также на РИА Новости Крым:Канатную дорогу на Ай-Петри благоустроят за счет инвестораГаз, троллейбус и фото с Луны: крымские достижения времен СССРКанатная дорога на Ай-Петри приостанавливает работу с 15 февраля
https://crimea.ria.ru/20230314/pora-menyat-podkhod-k-tsenam-i-gostyam-ekspert-o-riskakh-tursezona-v-krymu-1127511257.html
крым
ай-петри
ялта
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/1f/1119631649_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_f8ac031dc9e6e01e7cd5df60da3ec321.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, ай-петри, канатная дорога на ай-петри, экономика, инвестиции, общество, минэкономики крыма, новости крыма, ялта, туризм в крыму
В Крыму модернизируют канатную дорогу на Ай-Петри
Канатную дорогу на Ай-Петри в Крыму модернизируют за 150 млн рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Инвестор привлечет 150 миллионов рублей для реновации высокогорной канатной дороги Мисхор – Ай-Петри в Крыму. Об этом со ссылкой на пресс-службу минэкономразвития республики сообщает РИА Новости.
Канатная дорога долгое время находилась в аренде, а затем ее передали из муниципальной в республиканскую собственность. Ежегодно дорога останавливала работу для технического обслуживания в зимний период и запускалась перед майскими праздниками. В этом году канатная дорога не работает.
"Согласован инвестпроект по реновации канатной дороги "Мисхор – Ай-Петри". Целью реализации инвестиционного проекта является реновация существующего единого имущественного комплекса, состоящего из объектов и сооружений подвесной канатной дороги", - говорится в сообщении ведомства.
Планируется внедрить автоматизацию по системам безопасности объекта, заменить тяговые тросы, установить систему контроля датчиков температуры вращающихся деталей, обновить электротехническое оборудование, а также выполнить ремонтно-восстановительные работы по строительным конструкциям и технологическому оборудованию. При этом подчеркивается, что рабочие места будут сохранены и увеличены.
"Планируемый объем инвестиций составит 150 миллионов рублей. Будут сохранены прежние и созданы новые рабочие места", - уточнили в министерстве.
Канатная дорога Мисхор – Ай-Петри соединяет побережье у Ялты с плато Ай-Петри. На ней курсируют два вагончика. По канатной дороге туристы за 15 минут преодолевают высоту 1 153 метра.
Читайте также на РИА Новости Крым: