https://crimea.ria.ru/20230511/v-krymu-moderniziruyut-kanatnuyu-dorogu-na-ay-petri-1128652675.html

В Крыму модернизируют канатную дорогу на Ай-Петри

В Крыму модернизируют канатную дорогу на Ай-Петри - РИА Новости Крым, 11.05.2023

В Крыму модернизируют канатную дорогу на Ай-Петри

Инвестор привлечет 150 миллионов рублей для реновации высокогорной канатной дороги Мисхор – Ай-Петри в Крыму. Об этом со ссылкой на пресс-службу... РИА Новости Крым, 11.05.2023

2023-05-11T09:32

2023-05-11T09:32

2023-05-11T09:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Инвестор привлечет 150 миллионов рублей для реновации высокогорной канатной дороги Мисхор – Ай-Петри в Крыму. Об этом со ссылкой на пресс-службу минэкономразвития республики сообщает РИА Новости.Канатная дорога долгое время находилась в аренде, а затем ее передали из муниципальной в республиканскую собственность. Ежегодно дорога останавливала работу для технического обслуживания в зимний период и запускалась перед майскими праздниками. В этом году канатная дорога не работает.Планируется внедрить автоматизацию по системам безопасности объекта, заменить тяговые тросы, установить систему контроля датчиков температуры вращающихся деталей, обновить электротехническое оборудование, а также выполнить ремонтно-восстановительные работы по строительным конструкциям и технологическому оборудованию. При этом подчеркивается, что рабочие места будут сохранены и увеличены."Планируемый объем инвестиций составит 150 миллионов рублей. Будут сохранены прежние и созданы новые рабочие места", - уточнили в министерстве.Канатная дорога Мисхор – Ай-Петри соединяет побережье у Ялты с плато Ай-Петри. На ней курсируют два вагончика. По канатной дороге туристы за 15 минут преодолевают высоту 1 153 метра.Читайте также на РИА Новости Крым:Канатную дорогу на Ай-Петри благоустроят за счет инвестораГаз, троллейбус и фото с Луны: крымские достижения времен СССРКанатная дорога на Ай-Петри приостанавливает работу с 15 февраля

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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