https://crimea.ria.ru/20230109/kanatnuyu-dorogu-na-ay-petri-blagoustroyat-za-schet-investora-1126312233.html

Канатную дорогу на Ай-Петри благоустроят за счет инвестора

Канатную дорогу на Ай-Петри благоустроят за счет инвестора - РИА Новости Крым, 09.01.2023

Канатную дорогу на Ай-Петри благоустроят за счет инвестора

Канатная дорога "Мисхор – Ай-Петри" на Южном берегу Крыма передана из муниципальной в республиканскую собственность, планируется благоустройство объекта за... РИА Новости Крым, 09.01.2023

2023-01-09T18:34

2023-01-09T18:34

2023-01-09T18:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Канатная дорога "Мисхор – Ай-Петри" на Южном берегу Крыма передана из муниципальной в республиканскую собственность, планируется благоустройство объекта за средства инвестора. Эту информацию РИА Новости Крым подтвердили в пресс-службе министерства имущественных и земельных отношений республики.Благоустройство будут проводиться с применением систем комплексной и антитеррористической безопасности. Планируется создание новых рабочих мест на объекте, добавили в минимущества РК.Ранее пользователи социальных сетей сообщили, что канатная дорога "Мисхор – Ай-Петри" не работает.

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2023

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