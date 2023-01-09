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Канатную дорогу на Ай-Петри благоустроят за счет инвестора - РИА Новости Крым, 09.01.2023
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Канатную дорогу на Ай-Петри благоустроят за счет инвестора
Канатную дорогу на Ай-Петри благоустроят за счет инвестора - РИА Новости Крым, 09.01.2023
Канатную дорогу на Ай-Петри благоустроят за счет инвестора
Канатная дорога "Мисхор – Ай-Петри" на Южном берегу Крыма передана из муниципальной в республиканскую собственность, планируется благоустройство объекта за... РИА Новости Крым, 09.01.2023
2023-01-09T18:34
2023-01-09T18:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Канатная дорога "Мисхор – Ай-Петри" на Южном берегу Крыма передана из муниципальной в республиканскую собственность, планируется благоустройство объекта за средства инвестора. Эту информацию РИА Новости Крым подтвердили в пресс-службе министерства имущественных и земельных отношений республики.Благоустройство будут проводиться с применением систем комплексной и антитеррористической безопасности. Планируется создание новых рабочих мест на объекте, добавили в минимущества РК.Ранее пользователи социальных сетей сообщили, что канатная дорога "Мисхор – Ай-Петри" не работает.
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Канатную дорогу на Ай-Петри благоустроят за счет инвестора

Минимущества Крыма: канатная дорога на Ай-Петри будет благоустроена за средства инвестора

18:34 09.01.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкКанатная дорога "Мисхор - Ай-Петри" в Крыму
Канатная дорога Мисхор - Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Канатная дорога "Мисхор – Ай-Петри" на Южном берегу Крыма передана из муниципальной в республиканскую собственность, планируется благоустройство объекта за средства инвестора. Эту информацию РИА Новости Крым подтвердили в пресс-службе министерства имущественных и земельных отношений республики.

"Канатная дорога "Мисхор – Ай-Петри" передана из собственности муниципального образования городского округа Ялта в собственность республики. В настоящее время комплекс не работает. Планируется благоустройство объекта в рамках инвестиционного соглашения", – рассказали в ведомстве.

Благоустройство будут проводиться с применением систем комплексной и антитеррористической безопасности. Планируется создание новых рабочих мест на объекте, добавили в минимущества РК.
Ранее пользователи социальных сетей сообщили, что канатная дорога "Мисхор – Ай-Петри" не работает.
 
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