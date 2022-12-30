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Газ, троллейбус и фото с Луны: крымские достижения времен СССР

Газ, троллейбус и фото с Луны: крымские достижения времен СССР - РИА Новости Крым, 29.12.2022

Газ, троллейбус и фото с Луны: крымские достижения времен СССР

РИА Новости Крым, 29.12.2022

2022-12-30T08:27

2022-12-30T08:27

2022-12-29T18:50

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Наталья ДремоваВ декабре 1922 года крымские власти констатировали, что в ближайшие три месяца голод охватит не менее половины населения. В городах и районах готовились планы по общественным работам, на которые можно было отправить безработных. На рынках продают дефицитный товар: кошек, по 5-10 миллионов рублей за хвостатую. В прошлом, голодном году, почти всех мурзиков истребили, а теперь нечего противопоставить армии мышей.Но при этом восстанавливаются предприятия: консервные и швейные цеха, начата соледобыча и восстановление угольных шахт под горой Бешуй в Бахчисарайском районе. Организован первый рабочий факультет (рабфак), где трудящуюся молодёжь готовят к поступлению в вузы.С таким неоднозначным багажом Крым подошел к 30 декабря - дню, когда на Всесоюзном Съезде Советов республика РСФСР, Беларусь, Украина и республики Закавказья подписали договор об образовании нового государства: Союза Советских Социалистических республик.Столетие образования СССР РИА Новости Крым отметили воспоминаниями о первых шагах в развитии полуострова и достижений в разные годы существования этой страны.20-е: Домны и мешки с сухарями- В 1923-м организован Крымский заповедник. Для начала заповедано 16 тысяч га. В том же году его площадь вырастет до 23 тыс. га.- Керченский металлургический завод дает работу почти 4 тысячам крымчан. Строятся домны и коксовые печи. Керчь первой победила безработицу.- По всему полуострову открываются пункты ликвидации неграмотности, особое внимание — женщинам, большинство которых не умеют читать и писать.- Санаторий для крестьян открыт в Ливадии. Отдыхающие прибыли весной 1925 года. Многие — с набитыми сухарями мешками: не верят, что в санатории будут не только лечить, но и кормить.- Основан "Артек". Он будет признан лучшим детским лагерем в мире.- В 1926 году закончено первого в Крыму водохранилища, сооруженного при Советской власти. Сейчас оно называется Альминским. Начато строительство Чернореченского водохранилища, которое станет "поильцем" Севастополя.- Идет активная борьба с "пережитками прошлого": проституцией и венерическими заболеваниями. В Севастополе открыт Трудовой профилакторий Красного Креста. Здесь женщины лечатся, получают профессию, социализируются.Как императорскую Ливадию превращали в мечту крестьян>>Справка. Первая Конституция СССР была утверждена 31 января 1924 года. В ней было положение о том, что за каждой союзной республикой сохраняется право свободного выхода из Союза. Республикам также давалось право вносить в свои Конституции изменения, не противоречащие основному закону государства. Территорию союзных республик нельзя было изменять без их согласия.30-е: Рабочий платит меньше- На полуострове организовано радиовещание.- Начало десятилетия Крым отметил завершением коллективизации. Теперь основная "ячейка" сельского хозяйства — колхоз. В 1932 году впервые урожай зерновых превысил показатели относительно благополучного 1914 года.- Обустраивается инфраструктура для иностранного туризма. В 1933-м уже десять маршрутов "Интуриста" предусматривали посещение Крымской АССР.- Три десятка промышленных предприятий построено и восстановлено в 1933-1937 гг.- В 1934 году в крымских городах установлены новые правила по оплате квартиры и коммунальных услуг. Стоимость их привязали к социальному положению и заработку. Действовала система скидок ставок оплаты. Для самых бедных, получавших всего 30-40 рублей в месяц, квартплата снижалась вполовину. Чем больше неработающих в семье, тем ниже тариф.- Евпатория получила толчок для развития. 20 января 1936 г. Совнарком РСФСР принял постановление о создании здесь образцового детского курорта.- Первую продукцию выдал "первенец" химической промышленности Крыма — Перекопский бромный завод.- Колхозам постановлением Совнаркома Крымской АССР выданы госакты на вечное пользование землей.- В 1933-1938 гг. построены Аянское, Бахчисарайское, Тайганское водохранилища.Век крымской автономии. Фильм РИА Новости Крым к 100-летию КрАССР>>40-е: Пока не до нефти- Геологи обнаружили нефть и природный газ. Принята программа на 1941 год, предусматривающая развернутые разведочные работы на Керченском полуострове.- Сразу после освобождения Крыма, с апреля 1944 года, идет восстановление народного хозяйства. Нужны рабочие кадры. Главное управление трудовых ресурсов Крыма приказывает уже в этом году открыть семь училищ и девять школ фабрично-заводского обучения.- В поселке Научное Бахчисарайского района строится Крымская астрофизическая обсерватория.- Вузы расширяются. Симферопольский пединститут открыл заочное отделение на 229 мест.- В 1947 году в поселке Багерово под Керчью был создан 71-й авиационный полигон ВВС для обеспечения ядерных испытаний.- Восстанавливаются лесополосы — защита крымских полей от "черных бурь".- Виноградарь Мария Брынцева из винсовхоза "Коктебель" стала инициатором движения "гектарников". Ее бригаде удается поднять урожайность солнечной ягоды" до 100 центнеров с гектара.- Принято решение о возрождении ялтинской базы киностудии "Союздетфильм" — будущей Ялтинской киностудии.Есть ли в Крыму место для… леса?>>Только факты:- В СССР были бесплатные медицина, образование. Гражданам полностью или частично оплачивался отдых в здравницах, предоставлялся полный пакет социальных гарантий. Бесплатно предоставлялось жилье, хотя в очереди на него могли стоять от года-двух до 10 лет и более.- Цены на продукты, товары, оплату коммунальных услуг были стабильными и одинаковыми по всей стране.- Безработицы не существовало. На минимальную зарплату человек мог обеспечить все свои жизненные потребности.50-е: Отстроен Севастополь- Закончена автомобильная трасса Москва-Харьков-Симферополь-Ялта.- В 1954 году завершено сооружение Симферопольского водохранилища. Его земляная плотина самая крупная на Украине (550 метров).- Проведены массовые посадки виноградников, до конца десятилетия они увеличились более чем в два раза.- Восстановлен довоенный уровень посевных площадей и количество скота. Крым поставляет сельхозпродукцию в другие регионы.- Между мысом Айя и Балаклавой в 1954 году начинается строительство первого в мире ракетного подземного комплекса берегового базирования.- Построена паромная переправа "Крым-Кавказ".- В 1957 году полностью восстановлен Севастополь. На момент его освобождения в городе из более чем шести тысяч жилых домов сохранилось всего около тысячи.- Запущена Симферопольская ТЭЦ.- В 1958-м за успехи в развитии сельского хозяйства, Крымская область награждена орденом Ленина.Водный вопрос: как надолго хватит воды в Крыму>>60-е: Пошла вода!- В 1960-м стартовала добыча природного газа. Первый фонтан газа получен на Задорненской площади на севере полуострова.- Начинает работать севастопольский завод "Парус". Там разрабатывают и выпускают боевые информационно-управляющие системы для атомных подводных лодок и бортовые цифровые вычислительные комплексы для крылатых ракет.- В 1961 году началось строительство Северо-Крымского канала. Два года спустя днепровскую воду получил Красноперекопский район.- В июле 1961 года заработал первый этап самой высокогорной междугородней троллейбусной трассы Симферополь-Ялта. Пока движение открыто до Алушты.- Дебют керченского завода "Залив": построен и спущен на воду первый танкер, его имя — "40-летие Победы".- В селе Школьное Симферопольского района оборудован комплекс с космической антенной. Здесь ученые вели работы по программе "Луна", испытывали шасси лунохода. Тут было принято первое в мире изображение с поверхности спутника нашей планеты, снятое луноходом.- Построена канатная дорога от набережной Ялты до холма Дарсан. Начато сооружение канатной дороги Мисхор-Ай-Петри.- Вступает в строй Симферопольский завод телевизоров им. 50-летия СССР. Начинается выпуск черно-белых телевизоров "Лотос" и "Крым", а затем — цветных, марки "Фотон".- В Крыму на подъеме массовое жилищное строительство. В Крыму "хрущевки", возведенные в 60-е, до сих пор считаются крепкими и надежными домами.Очистка и ремонт: как Северо-Крымский канал готовят к сезону 2023 года>>Факт:Трижды Крым становился местом всесоюзных строек. Первой из них стало возрождение из руин Севастополя, второй — прокладка Северо-Крымского канала, третьей — возведение Крымской АЭС в Щелкино. На атомную станцию было затрачено около 500 млн рублей в ценах 1984 года. Но она так и не была закончена. В 2021 году начался снос объектов АЭС.70-е: Витрина изобилия- Крымский рыболовецкий флот осваивает Атлантический и Индийский океаны. Основной базой его становится Севастополь. Открываются специализированные рыбные магазины.- Продолжается разработка запасов газа на Тарханкутском полуострове, в Северном Крыму и на Арабатской стрелке. Строятся газопроводы.- Полуостров считается "витриной благополучия". Несмотря на летние перебои с фруктами, овощами, некоторыми другими продуктами, мясо, птица, "молочка" всегда доступны в магазинах.- Севастопольский морской завод выпустил в 1977 году суперплавкран "Витязь" грузоподъемностью в 1600 тонн.- Крым считается одним из крупнейших поставщиков винограда, вин, овощных и рыбных консервов.Крымские полусладкие красные вина стали лучшими в России>>80-е: Миллионы гостей- Идут работы по строительству второй очереди Северо-Крымского канала.- Машиностроение и металлургия дают почти треть всей валовой промышленной продукции. В Крыму и Севастополе реконструируются заводы. Основной фонд промышленности оценивается в 2,3 млрд рублей.- В Симферопольском аэропорту заканчивают новую взлетно-посадочную полосу. Теперь здесь могут принимать пассажирские самолеты всех типов.- Количество врачей всех специальностей в Крыму достигает рекордного уровня за все годы Советской власти: более 14,1 тысяч человек.- В среднем за год на полуостров приезжают более 6 млн человек. В 1988 году Крым принимает рекордные 8,3 млн туристов.Непонятый и непонятный Горбачев>>

https://crimea.ria.ru/20221223/dmitriy-kiselev-predstavit-novyy-film-krasnyy-proekt-o-zhizni-sssr-1126099809.html

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2022

Наталья Дремова

Наталья Дремова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Наталья Дремова

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