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Режим ограничения полетов в Крым и 10 городов России продлен - РИА Новости Крым, 23.12.2022
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Режим ограничения полетов в Крым и 10 городов России продлен
Режим ограничения полетов в Крым и 10 городов России продлен - РИА Новости Крым, 23.12.2022
Режим ограничения полетов в Крым и 10 городов России продлен
Режим временного ограничения полетов в Симферополь и еще 10 аэропортов юга и центра России продлен до 2 января. Об этом сообщает Росавиация. РИА Новости Крым, 23.12.2022
2022-12-23T09:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — РИА Новости Крым. Режим временного ограничения полетов в Симферополь и еще 10 аэропортов юга и центра России продлен до 2 января. Об этом сообщает Росавиация.Ограничены полеты в города Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.Росавиация приостановила работу 11 аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается. На данный момент сообщение с полуостровом осуществляется через Крымский мост, Керченскую паромную переправу и альтернативный сухопутный коридор из Ростовской области через новые регионы РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым недосчитался трети туристов из-за проблем с авиасообщениемИтоги туристического сезона-2022 подвели в КрымуВ России прогнозируют рост зимнего турпотока
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росавиация, крым, транспорт, сво, новости, новости крыма
Режим ограничения полетов в Крым и 10 городов России продлен

Росавиация продлила ограничение полетов в Симферополь и еще 10 городов России до 2 января

09:55 23.12.2022 (обновлено: 09:56 23.12.2022)
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — РИА Новости Крым. Режим временного ограничения полетов в Симферополь и еще 10 аэропортов юга и центра России продлен до 2 января. Об этом сообщает Росавиация.
"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 2 января 2023 года 03:45 по московскому времени", — говорится в сообщении.
Ограничены полеты в города Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Росавиация приостановила работу 11 аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается. На данный момент сообщение с полуостровом осуществляется через Крымский мост, Керченскую паромную переправу и альтернативный сухопутный коридор из Ростовской области через новые регионы РФ.
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