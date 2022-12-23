https://crimea.ria.ru/20221223/rezhim-ogranicheniya-poletov-v-krym-i-10-gorodov-rossii-prodlen-1126092823.html

Режим ограничения полетов в Крым и 10 городов России продлен

Режим ограничения полетов в Крым и 10 городов России продлен - РИА Новости Крым, 23.12.2022

Режим ограничения полетов в Крым и 10 городов России продлен

Режим временного ограничения полетов в Симферополь и еще 10 аэропортов юга и центра России продлен до 2 января. Об этом сообщает Росавиация. РИА Новости Крым, 23.12.2022

2022-12-23T09:55

2022-12-23T09:55

2022-12-23T09:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — РИА Новости Крым. Режим временного ограничения полетов в Симферополь и еще 10 аэропортов юга и центра России продлен до 2 января. Об этом сообщает Росавиация.Ограничены полеты в города Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.Росавиация приостановила работу 11 аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается. На данный момент сообщение с полуостровом осуществляется через Крымский мост, Керченскую паромную переправу и альтернативный сухопутный коридор из Ростовской области через новые регионы РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым недосчитался трети туристов из-за проблем с авиасообщениемИтоги туристического сезона-2022 подвели в КрымуВ России прогнозируют рост зимнего турпотока

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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