https://crimea.ria.ru/20221207/v-rossii-prognoziruyut-rost-zimnego-turpotoka-1125744642.html

В России прогнозируют рост зимнего турпотока

В России прогнозируют рост зимнего турпотока - РИА Новости Крым, 07.12.2022

В России прогнозируют рост зимнего турпотока

Туристический поток по России в зимний период , по предварительным данным, вырастет до 18 миллионов человек, что превышает показатели прошлого года. Об этом... РИА Новости Крым, 07.12.2022

2022-12-07T21:22

2022-12-07T21:22

2022-12-07T21:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Туристический поток по России в зимний период , по предварительным данным, вырастет до 18 миллионов человек, что превышает показатели прошлого года. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании президиума правительственной комиссии по развитию туризма в РФ.Наиболее популярными направлениями для путешествий станут Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург. Кроме того, спрос будет на горнолыжные курорты "Красная Поляна", "Архыз", "Домбай" и другие.Также Чернышенко проинформировал о поддержке сферы туризма в Крыму и Севастополе — до конца года 1,5 тысячи компаний и индивидуальных предпринимателей полуострова получат единовременную выплату. Это позволит сохранить 53 тысячи рабочих мест."В преддверии зимних каникул прошу взять на особый контроль безопасность пребывания гостей, а также проведение массовых новогодних мероприятий. Наши граждане должны получить качественные услуги и высокий сервис обслуживания", – заключил он.Как сообщалось, по итогам девяти месяцев в Крыму отдохнули более 6 млн туристов. Это почти на треть меньше показателей прошлого года, что власти республики связывают с отсутствием авиасообщения.

https://crimea.ria.ru/20221207/v-sezon-na-otdykh-v-krym-priezzhaet-poryadka-100-tysyach-belorusov-1125735575.html

севастополь

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туризм в крыму, общество, новости, новости крыма, севастополь