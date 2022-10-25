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Глядя в небо: как крымчане следили за исчезающим солнцем - РИА Новости Крым, 25.10.2022
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Глядя в небо: как крымчане следили за исчезающим солнцем
Глядя в небо: как крымчане следили за исчезающим солнцем - РИА Новости Крым, 25.10.2022
Глядя в небо: как крымчане следили за исчезающим солнцем
Раньше люди верили, что во время солнечного затмения солнце съедают мифические животные, например, крокодил, (как в сказке Корнея Чуковского). А на самом деле... РИА Новости Крым, 25.10.2022
2022-10-25T17:24
2022-10-25T17:24
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Раньше люди верили, что во время солнечного затмения солнце съедают мифические животные, например, крокодил, (как в сказке Корнея Чуковского). А на самом деле это всего лишь луна застит нам звезду по имени солнце.Опасности и возможности: что принесет людям солнечное затмение&gt;&gt;Несмотря на будний рабочий день, множество людей в Северном полушарии Земли вышли посмотреть на то, как же стремительно убывает солнце. Крым не стал исключением. Здесь, в одной из самых крупных обсерваторий России - Научненской - собралась целая команда единомышленников. Чем грозит солнечное затмение людям с чувствительной психикой&gt;&gt;В этот раз затмение солнца было частичным. С Крымского полуострова солнце скрылось немногим более чем на 70%. Нынешнее затмение — второе и последнее в этом году. А с территории России увидеть астрономическое событие можно будет лишь через восемь лет.
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фото, фото, крым, только ваш: крым, которые видели не все, бахчисарай, наука и технологии
Глядя в небо: как крымчане следили за исчезающим солнцем

В главной обсерватории Крыма изучали солнечное затмение

17:24 25.10.2022
 
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Раньше люди верили, что во время солнечного затмения солнце съедают мифические животные, например, крокодил, (как в сказке Корнея Чуковского). А на самом деле это всего лишь луна застит нам звезду по имени солнце.
Опасности и возможности: что принесет людям солнечное затмение>>
Несмотря на будний рабочий день, множество людей в Северном полушарии Земли вышли посмотреть на то, как же стремительно убывает солнце. Крым не стал исключением. Здесь, в одной из самых крупных обсерваторий России - Научненской - собралась целая команда единомышленников.
Чем грозит солнечное затмение людям с чувствительной психикой>>
В этот раз затмение солнца было частичным. С Крымского полуострова солнце скрылось немногим более чем на 70%.
Нынешнее затмение — второе и последнее в этом году. А с территории России увидеть астрономическое событие можно будет лишь через восемь лет.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Крымская астрофизическая обсерватория была построена сразу после войны.

Крым. Посёлок научное. Наблюдение солнечного затмения
1 из 7

Крымская астрофизическая обсерватория была построена сразу после войны.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Купола для телескопов поставили повыше в Крымских горах, подальше от жилья, чтобы не было ночной "засветки" от огней городов.

Крым. Посёлок научное. Наблюдение солнечного затмения
2 из 7

Купола для телескопов поставили повыше в Крымских горах, подальше от жилья, чтобы не было ночной "засветки" от огней городов.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

А еще здесь очень хороший воздух и прекрасные прогулки!

Крым. Посёлок научное. Наблюдение солнечного затмения
3 из 7

А еще здесь очень хороший воздух и прекрасные прогулки!

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Нынешнее солнечное затмение можно было наблюдать на всей территории Европейской части России и в Западной Сибири.

Крым. Посёлок научное. Наблюдение солнечного затмения
4 из 7

Нынешнее солнечное затмение можно было наблюдать на всей территории Европейской части России и в Западной Сибири.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Нынешнее затмение - самое сильное за последнее время, еще одно такое же ученые прогнозируют 1 июня 2030 года.

Крым. Посёлок научное. Наблюдение солнечного затмения
5 из 7

Нынешнее затмение - самое сильное за последнее время, еще одно такое же ученые прогнозируют 1 июня 2030 года.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Крым погрузился в полутьму точно по расписанию астрономов - в 13:49 по Московскому времени.

Крым. Посёлок научное. Наблюдение солнечного затмения
6 из 7

Крым погрузился в полутьму точно по расписанию астрономов - в 13:49 по Московскому времени.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Для наблюдения за затмением обывателям стоит использовать сварочные стекла или рентгеновские снимки, чтобы не обжечь сетчатку.

Крым. Посёлок научное. Наблюдение солнечного затмения
7 из 7

Для наблюдения за затмением обывателям стоит использовать сварочные стекла или рентгеновские снимки, чтобы не обжечь сетчатку.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
 
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