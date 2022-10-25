https://crimea.ria.ru/20221025/glyadya-v-nebo-kak-krymchane-sledili-za-ischezayuschim-solntsem-1125077910.html

Глядя в небо: как крымчане следили за исчезающим солнцем

Глядя в небо: как крымчане следили за исчезающим солнцем - РИА Новости Крым, 25.10.2022

Глядя в небо: как крымчане следили за исчезающим солнцем

Раньше люди верили, что во время солнечного затмения солнце съедают мифические животные, например, крокодил, (как в сказке Корнея Чуковского). А на самом деле... РИА Новости Крым, 25.10.2022

2022-10-25T17:24

2022-10-25T17:24

2022-10-25T17:24

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Раньше люди верили, что во время солнечного затмения солнце съедают мифические животные, например, крокодил, (как в сказке Корнея Чуковского). А на самом деле это всего лишь луна застит нам звезду по имени солнце.Опасности и возможности: что принесет людям солнечное затмение>>Несмотря на будний рабочий день, множество людей в Северном полушарии Земли вышли посмотреть на то, как же стремительно убывает солнце. Крым не стал исключением. Здесь, в одной из самых крупных обсерваторий России - Научненской - собралась целая команда единомышленников. Чем грозит солнечное затмение людям с чувствительной психикой>>В этот раз затмение солнца было частичным. С Крымского полуострова солнце скрылось немногим более чем на 70%. Нынешнее затмение — второе и последнее в этом году. А с территории России увидеть астрономическое событие можно будет лишь через восемь лет.

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бахчисарай

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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