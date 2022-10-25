Глядя в небо: как крымчане следили за исчезающим солнцем

Раньше люди верили, что во время солнечного затмения солнце съедают мифические животные, например, крокодил, (как в сказке Корнея Чуковского). А на самом деле это всего лишь луна застит нам звезду по имени солнце.Опасности и возможности: что принесет людям солнечное затмение>>Несмотря на будний рабочий день, множество людей в Северном полушарии Земли вышли посмотреть на то, как же стремительно убывает солнце. Крым не стал исключением. Здесь, в одной из самых крупных обсерваторий России - Научненской - собралась целая команда единомышленников. Чем грозит солнечное затмение людям с чувствительной психикой>>В этот раз затмение солнца было частичным. С Крымского полуострова солнце скрылось немногим более чем на 70%. Нынешнее затмение — второе и последнее в этом году. А с территории России увидеть астрономическое событие можно будет лишь через восемь лет.
Раньше люди верили, что во время солнечного затмения солнце съедают мифические животные, например, крокодил, (как в сказке Корнея Чуковского). А на самом деле это всего лишь луна застит нам звезду по имени солнце.
Несмотря на будний рабочий день, множество людей в Северном полушарии Земли вышли посмотреть на то, как же стремительно убывает солнце. Крым не стал исключением. Здесь, в одной из самых крупных обсерваторий России - Научненской - собралась целая команда единомышленников.
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