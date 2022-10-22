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Чем грозит солнечное затмение людям с чувствительной психикой - РИА Новости Крым, 22.10.2022
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Чем грозит солнечное затмение людям с чувствительной психикой
Чем грозит солнечное затмение людям с чувствительной психикой - РИА Новости Крым, 22.10.2022
Чем грозит солнечное затмение людям с чувствительной психикой
Чувствительным людям лучше провести часы солнечного затмения в окружении близких родственников и друзей. Такую рекомендацию, отвечая на вопрос РИА Новости Крым, РИА Новости Крым, 22.10.2022
2022-10-22T19:11
2022-10-22T19:11
общество
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здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Чувствительным людям лучше провести часы солнечного затмения в окружении близких родственников и друзей. Такую рекомендацию, отвечая на вопрос РИА Новости Крым, дал астролог Михаил Бородачев.Эксперт пояснил, что это астрономическое явление оказывает очень сильное влияние на биосферу. Во время затмения генерируемая Солнцем космическая энергия (прана или ци – ред.) перестает поступать на Землю.Чтобы снизить нервное и психическое напряжение, астролог порекомендовал таким людям не оставаться одним во время солнечного затмения."Лучше провести это время в окружении близких людей и друзей. Аналогично, родственникам таких людей необходимо учитывать эти особенности и уделить им внимание, окружить заботой", – порекомендовал эксперт.Поскольку солнечное затмение служит своего рода космическим переключателем, проведенное в спокойной обстановке солнечное затмение поможет таким людям перезапустить жизненную программу и настроиться на позитивный сценарий, заверил астролог.Частичное солнечное затмение произойдет 25 октября, наблюдать его можно будет и из Крыма. Луна закроет собой половину Солнца. Событие продлится в течение четырех часов – с 12:58 до 17:02.
https://crimea.ria.ru/20221016/zemlyu-nakroet-chereda-magnitnykh-bur-1124913673.html
https://crimea.ria.ru/20220712/kak-solntse-vliyaet-na-ves-muzhchin--neozhidannoe-otkrytie-uchenykh-1123819155.html
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РИА Новости Крым
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4.7
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общество, совет эксперта, здоровье
Чем грозит солнечное затмение людям с чувствительной психикой

Кому нужна особенная поддержка в период солнечного затмения – предупреждение астролога

19:11 22.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСолнечное затмение
Солнечное затмение - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Чувствительным людям лучше провести часы солнечного затмения в окружении близких родственников и друзей. Такую рекомендацию, отвечая на вопрос РИА Новости Крым, дал астролог Михаил Бородачев.
Эксперт пояснил, что это астрономическое явление оказывает очень сильное влияние на биосферу. Во время затмения генерируемая Солнцем космическая энергия (прана или ци – ред.) перестает поступать на Землю.
"Земля как бы остается обесточенной на время. Это создает определенных дискомфорт и может напугать особо восприимчивых людей и страдающих психическими заболеваниями", – пояснил Бородачев.
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Чтобы снизить нервное и психическое напряжение, астролог порекомендовал таким людям не оставаться одним во время солнечного затмения.
"Лучше провести это время в окружении близких людей и друзей. Аналогично, родственникам таких людей необходимо учитывать эти особенности и уделить им внимание, окружить заботой", – порекомендовал эксперт.
Поскольку солнечное затмение служит своего рода космическим переключателем, проведенное в спокойной обстановке солнечное затмение поможет таким людям перезапустить жизненную программу и настроиться на позитивный сценарий, заверил астролог.
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Частичное солнечное затмение произойдет 25 октября, наблюдать его можно будет и из Крыма. Луна закроет собой половину Солнца. Событие продлится в течение четырех часов – с 12:58 до 17:02.
 
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