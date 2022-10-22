https://crimea.ria.ru/20221022/chem-grozit-solnechnoe-zatmenie-lyudyam-s-chuvstvitelnoy-psikhikoy-1125043366.html

Чем грозит солнечное затмение людям с чувствительной психикой

Чем грозит солнечное затмение людям с чувствительной психикой - РИА Новости Крым, 22.10.2022

Чем грозит солнечное затмение людям с чувствительной психикой

Чувствительным людям лучше провести часы солнечного затмения в окружении близких родственников и друзей. Такую рекомендацию, отвечая на вопрос РИА Новости Крым, РИА Новости Крым, 22.10.2022

2022-10-22T19:11

2022-10-22T19:11

2022-10-22T19:11

общество

совет эксперта

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/16/1125043249_0:0:2797:1573_1920x0_80_0_0_fde07a1f238245bffed4bc779987100b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Чувствительным людям лучше провести часы солнечного затмения в окружении близких родственников и друзей. Такую рекомендацию, отвечая на вопрос РИА Новости Крым, дал астролог Михаил Бородачев.Эксперт пояснил, что это астрономическое явление оказывает очень сильное влияние на биосферу. Во время затмения генерируемая Солнцем космическая энергия (прана или ци – ред.) перестает поступать на Землю.Чтобы снизить нервное и психическое напряжение, астролог порекомендовал таким людям не оставаться одним во время солнечного затмения."Лучше провести это время в окружении близких людей и друзей. Аналогично, родственникам таких людей необходимо учитывать эти особенности и уделить им внимание, окружить заботой", – порекомендовал эксперт.Поскольку солнечное затмение служит своего рода космическим переключателем, проведенное в спокойной обстановке солнечное затмение поможет таким людям перезапустить жизненную программу и настроиться на позитивный сценарий, заверил астролог.Частичное солнечное затмение произойдет 25 октября, наблюдать его можно будет и из Крыма. Луна закроет собой половину Солнца. Событие продлится в течение четырех часов – с 12:58 до 17:02.

https://crimea.ria.ru/20221016/zemlyu-nakroet-chereda-magnitnykh-bur-1124913673.html

https://crimea.ria.ru/20220712/kak-solntse-vliyaet-na-ves-muzhchin--neozhidannoe-otkrytie-uchenykh-1123819155.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет эксперта, здоровье