https://crimea.ria.ru/20221024/opasnosti-i-vozmozhnosti-chto-prineset-lyudyam-solnechnoe-zatmenie-1125024468.html

Опасности и возможности: что принесет людям солнечное затмение

Опасности и возможности: что принесет людям солнечное затмение - РИА Новости Крым, 23.10.2022

Опасности и возможности: что принесет людям солнечное затмение

Время перед солнечным затмением – это период для анализа и переосмысления. Необходимо оценить, какие именно жизненные обстоятельства надо изменить. После этого... РИА Новости Крым, 23.10.2022

2022-10-24T07:23

2022-10-24T07:23

2022-10-23T15:15

астрология

общество

психология

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Время перед солнечным затмением – это период для анализа и переосмысления. Необходимо оценить, какие именно жизненные обстоятельства надо изменить. После этого нужно создать новую позитивную программу на будущее и начать ее реализовывать с чистого листа. Такие советы в комментарии РИА Новости Крым дал астролог Михаил Бородачев.Частичное солнечное затмение произойдет 25 октября, наблюдать его можно будет и из Крыма. Луна закроет собой половину Солнца. Событие продлится в течение четырех часов – с 12:58 до 17:02.Собеседник пояснил, что солнечное затмение всегда связывали с какими-то неприятностями, так как Земля на несколько часов остается без энергетической подпитки.Однако многое зависит от действий самого человека. Если его деятельность направлена на созидание, он занимается собой, своим домом, уделяет много внимания делам семьи или государства, то затмение дает возможность завершить прежние негативные сценарии и приступить к новому, более позитивному, подчеркнул астролог.Если же деятельность носит деструктивный характер – затмение будет мучить. Более того, коридор затмений, который последует в дальнейшем, станет более вредоносным для таких людей.Для политиков это явление также мощный сигнал взвешивать слова и действия. Любые необдуманные инициативы и воинственные заявления могут обернуться против них. Астролог отметил, что это в первую очередь касается деятелей США, Европы и ряда соседних с Россией стран. Все действия должны быть продиктованы не желаниями, а исходить из реального положения дел, отметил собеседник.

https://crimea.ria.ru/20221022/chem-grozit-solnechnoe-zatmenie-lyudyam-s-chuvstvitelnoy-psikhikoy-1125043366.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

астрология, общество, психология, мнения