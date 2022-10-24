https://crimea.ria.ru/20221024/opasnosti-i-vozmozhnosti-chto-prineset-lyudyam-solnechnoe-zatmenie-1125024468.html
Опасности и возможности: что принесет людям солнечное затмение
Опасности и возможности: что принесет людям солнечное затмение - РИА Новости Крым, 23.10.2022
Опасности и возможности: что принесет людям солнечное затмение
Время перед солнечным затмением – это период для анализа и переосмысления. Необходимо оценить, какие именно жизненные обстоятельства надо изменить. После этого... РИА Новости Крым, 23.10.2022
2022-10-24T07:23
2022-10-24T07:23
2022-10-23T15:15
астрология
общество
психология
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Время перед солнечным затмением – это период для анализа и переосмысления. Необходимо оценить, какие именно жизненные обстоятельства надо изменить. После этого нужно создать новую позитивную программу на будущее и начать ее реализовывать с чистого листа. Такие советы в комментарии РИА Новости Крым дал астролог Михаил Бородачев.Частичное солнечное затмение произойдет 25 октября, наблюдать его можно будет и из Крыма. Луна закроет собой половину Солнца. Событие продлится в течение четырех часов – с 12:58 до 17:02.Собеседник пояснил, что солнечное затмение всегда связывали с какими-то неприятностями, так как Земля на несколько часов остается без энергетической подпитки.Однако многое зависит от действий самого человека. Если его деятельность направлена на созидание, он занимается собой, своим домом, уделяет много внимания делам семьи или государства, то затмение дает возможность завершить прежние негативные сценарии и приступить к новому, более позитивному, подчеркнул астролог.Если же деятельность носит деструктивный характер – затмение будет мучить. Более того, коридор затмений, который последует в дальнейшем, станет более вредоносным для таких людей.Для политиков это явление также мощный сигнал взвешивать слова и действия. Любые необдуманные инициативы и воинственные заявления могут обернуться против них. Астролог отметил, что это в первую очередь касается деятелей США, Европы и ряда соседних с Россией стран. Все действия должны быть продиктованы не желаниями, а исходить из реального положения дел, отметил собеседник.
https://crimea.ria.ru/20221022/chem-grozit-solnechnoe-zatmenie-lyudyam-s-chuvstvitelnoy-psikhikoy-1125043366.html
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астрология, общество, психология, мнения
Опасности и возможности: что принесет людям солнечное затмение
Солнечное затмение: период новых возможностей для одних и время расплаты – для других
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Время перед солнечным затмением – это период для анализа и переосмысления. Необходимо оценить, какие именно жизненные обстоятельства надо изменить. После этого нужно создать новую позитивную программу на будущее и начать ее реализовывать с чистого листа. Такие советы в комментарии РИА Новости Крым дал астролог Михаил Бородачев.
Частичное солнечное затмение произойдет 25 октября, наблюдать его можно будет и из Крыма. Луна закроет собой половину Солнца. Событие продлится в течение четырех часов – с 12:58 до 17:02.
Собеседник пояснил, что солнечное затмение всегда связывали с какими-то неприятностями, так как Земля на несколько часов остается без энергетической подпитки.
"Затмение – большой солнечный переключатель энергии. В биосфере заканчиваются программы прежнего периода и начинаются новые. Поэтому то явление – шанс для людей, которые хотят изменить жизнь к лучшему", – поясняет Бородачев.
Однако многое зависит от действий самого человека. Если его деятельность направлена на созидание, он занимается собой, своим домом, уделяет много внимания делам семьи или государства, то затмение дает возможность завершить прежние негативные сценарии и приступить к новому, более позитивному, подчеркнул астролог.
Если же деятельность носит деструктивный характер – затмение будет мучить. Более того, коридор затмений, который последует в дальнейшем, станет более вредоносным для таких людей.
"Поэтому перед затмением необходимо проанализировать свою жизнь и понять, какие ее обстоятельства нуждаются в изменении. После этого нужно составить новую программу, которая позволит начать жизнь с чистого листа, в более благоприятном ключе", – рекомендует Бородачев.
Для политиков это явление также мощный сигнал взвешивать слова и действия. Любые необдуманные инициативы и воинственные заявления могут обернуться против них. Астролог отметил, что это в первую очередь касается деятелей США, Европы и ряда соседних с Россией стран. Все действия должны быть продиктованы не желаниями, а исходить из реального положения дел, отметил собеседник.