Рейтинг@Mail.ru
Опасности и возможности: что принесет людям солнечное затмение - РИА Новости Крым, 23.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221024/opasnosti-i-vozmozhnosti-chto-prineset-lyudyam-solnechnoe-zatmenie-1125024468.html
Опасности и возможности: что принесет людям солнечное затмение
Опасности и возможности: что принесет людям солнечное затмение - РИА Новости Крым, 23.10.2022
Опасности и возможности: что принесет людям солнечное затмение
Время перед солнечным затмением – это период для анализа и переосмысления. Необходимо оценить, какие именно жизненные обстоятельства надо изменить. После этого... РИА Новости Крым, 23.10.2022
2022-10-24T07:23
2022-10-23T15:15
астрология
общество
психология
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/1d/1121279981_0:175:3330:2048_1920x0_80_0_0_bc7f5a84d3becd4aec74a48daa5c049d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Время перед солнечным затмением – это период для анализа и переосмысления. Необходимо оценить, какие именно жизненные обстоятельства надо изменить. После этого нужно создать новую позитивную программу на будущее и начать ее реализовывать с чистого листа. Такие советы в комментарии РИА Новости Крым дал астролог Михаил Бородачев.Частичное солнечное затмение произойдет 25 октября, наблюдать его можно будет и из Крыма. Луна закроет собой половину Солнца. Событие продлится в течение четырех часов – с 12:58 до 17:02.Собеседник пояснил, что солнечное затмение всегда связывали с какими-то неприятностями, так как Земля на несколько часов остается без энергетической подпитки.Однако многое зависит от действий самого человека. Если его деятельность направлена на созидание, он занимается собой, своим домом, уделяет много внимания делам семьи или государства, то затмение дает возможность завершить прежние негативные сценарии и приступить к новому, более позитивному, подчеркнул астролог.Если же деятельность носит деструктивный характер – затмение будет мучить. Более того, коридор затмений, который последует в дальнейшем, станет более вредоносным для таких людей.Для политиков это явление также мощный сигнал взвешивать слова и действия. Любые необдуманные инициативы и воинственные заявления могут обернуться против них. Астролог отметил, что это в первую очередь касается деятелей США, Европы и ряда соседних с Россией стран. Все действия должны быть продиктованы не желаниями, а исходить из реального положения дел, отметил собеседник.
https://crimea.ria.ru/20221022/chem-grozit-solnechnoe-zatmenie-lyudyam-s-chuvstvitelnoy-psikhikoy-1125043366.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/1d/1121279981_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_d3a858560ded50f3bddb1f3d5ebb459a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
астрология, общество, психология, мнения
Опасности и возможности: что принесет людям солнечное затмение

Солнечное затмение: период новых возможностей для одних и время расплаты – для других

07:23 24.10.2022
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСолнце
Солнце - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Время перед солнечным затмением – это период для анализа и переосмысления. Необходимо оценить, какие именно жизненные обстоятельства надо изменить. После этого нужно создать новую позитивную программу на будущее и начать ее реализовывать с чистого листа. Такие советы в комментарии РИА Новости Крым дал астролог Михаил Бородачев.
Частичное солнечное затмение произойдет 25 октября, наблюдать его можно будет и из Крыма. Луна закроет собой половину Солнца. Событие продлится в течение четырех часов – с 12:58 до 17:02.
Собеседник пояснил, что солнечное затмение всегда связывали с какими-то неприятностями, так как Земля на несколько часов остается без энергетической подпитки.

"Затмение – большой солнечный переключатель энергии. В биосфере заканчиваются программы прежнего периода и начинаются новые. Поэтому то явление – шанс для людей, которые хотят изменить жизнь к лучшему", – поясняет Бородачев.

Однако многое зависит от действий самого человека. Если его деятельность направлена на созидание, он занимается собой, своим домом, уделяет много внимания делам семьи или государства, то затмение дает возможность завершить прежние негативные сценарии и приступить к новому, более позитивному, подчеркнул астролог.
Если же деятельность носит деструктивный характер – затмение будет мучить. Более того, коридор затмений, который последует в дальнейшем, станет более вредоносным для таких людей.
"Поэтому перед затмением необходимо проанализировать свою жизнь и понять, какие ее обстоятельства нуждаются в изменении. После этого нужно составить новую программу, которая позволит начать жизнь с чистого листа, в более благоприятном ключе", – рекомендует Бородачев.
Для политиков это явление также мощный сигнал взвешивать слова и действия. Любые необдуманные инициативы и воинственные заявления могут обернуться против них. Астролог отметил, что это в первую очередь касается деятелей США, Европы и ряда соседних с Россией стран. Все действия должны быть продиктованы не желаниями, а исходить из реального положения дел, отметил собеседник.
Солнечное затмение - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
22 октября, 19:11
Чем грозит солнечное затмение людям с чувствительной психикой
 
АстрологияОбществоПсихологияМнения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:29Три поисковых операции в горах Крыма – четверо спасенных
08:55СМИ сообщили причину крушения Су-34 в Ейске
08:53Киев готовит провокацию с обстрелом мирных граждан – Минобороны
08:47Как уберечь себя от негативных новостей – психологи
08:33Долой канцеляризмы: от чиновников потребовали говорить по-человечьи
08:11Ваш смартфон прослужит дольше: эксперт о главных "убийцах" гаджетов
07:23Опасности и возможности: что принесет людям солнечное затмение
07:01Хуже 1970-х: экономист предсказал миру стагфляционный долговой кризис
03:36Сколько заплатит ипотечный заемщик за кредитные каникулы по мобилизации
00:01Прогноз погоды в Крыму на понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 24 октября
21:01Главные события и заявления дня: 23 октября
19:55Без кота и жизнь не та: как и почему кошки влияют на людей - психолог
19:24Шойгу провел переговоры с министрами обороны стран НАТО
19:17Мы не чувствуем себя ущемленными: как живут греки в Крыму
18:45Когда домашняя консервация становится опасной - эксперты
18:23Какая погода ждет Крым на следующей неделе - ФОБОС
17:46В обществе растет запрос на психологическую помощь – эксперты
16:52Глава Иркутской области Кобзев прокомментировал крушение Су-30
16:36Половина крымских гостиниц не получили ни одной звезды
Лента новостейМолния