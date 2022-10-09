https://crimea.ria.ru/20221009/turoperatory-pochitali-otkazy-ot-putevok-v-krym-posle-chp-na-mostu-1124794841.html

Туроператоры посчитали отказы от путевок в Крым после ЧП на мосту

Туроператоры посчитали отказы от путевок в Крым после ЧП на мосту - РИА Новости Крым, 09.10.2022

Туроператоры посчитали отказы от путевок в Крым после ЧП на мосту

Туристы вернули не более четверти купленных путевок на ближайшие дни, отмен по более поздним заездам нет, пишет РИА Новости со ссылкой на туроператоров. РИА Новости Крым, 09.10.2022

2022-10-09T17:23

2022-10-09T17:23

2022-10-09T17:34

крымский мост

чп на крымском мосту

туризм в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Туристы вернули не более четверти купленных путевок на ближайшие дни, отмен по более поздним заездам нет, пишет РИА Новости со ссылкой на туроператоров.Туристы, плановый отдых которых подошел к концу, выезжают с полуострова без всяких осложнений, в большинстве случаев поездами.В субботу утром на Крымском мосту произошло ЧП. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, вследствие чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека.Первые поезда из Крыма отправились в Москву и Санкт-Петербург с железнодорожных вокзалов Симферополя и Севастополя после 17 часов того же дня. Движение автомобильного транспорта возобновилось часом ранее.Следователи установили личность владельца взорвавшегося грузовика - это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Возбуждено уголовное дело. По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Ее возглавил Марат Хуснуллин. Кроме того, Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Россия – Крым и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ.

https://crimea.ria.ru/20221009/zapuscheno-dvizhenie-po-dvum-polosam-krymskogo-mosta-1124794528.html

крымский мост

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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