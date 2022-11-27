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Крымские полусладкие красные вина стали лучшими в России - РИА Новости Крым, 27.11.2022
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Крымские полусладкие красные вина стали лучшими в России
Крымские полусладкие красные вина стали лучшими в России - РИА Новости Крым, 27.11.2022
Крымские полусладкие красные вина стали лучшими в России
и министерство сельского хозяйства России совместно с министерством промышленности и торговли РФ выбрали лучшие вина среди 500 российских образцов. РИА Новости Крым, 27.11.2022
2022-11-27T13:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Роскачество и министерство сельского хозяйства России совместно с министерством промышленности и торговли РФ выбрали лучшие вина среди 500 российских образцов.Примечательно, что все эти вина сделаны исключительно из виноматериалов производства России. Конкурс прошел в рамках пятого ежегодного "Винного гида России" и был презентован на Российском винодельческом форуме.В свою очередь руководитель Роскачества Максим Протасов отметил, что, если в предыдущие годы в ТОП-10 вин входила продукция 3-4 производителей, то сейчас в первой десятке вина 8 компаний - с Кубани, из Крыма, Долины Дона. По итогам изучения полутысячи образцов, стоимость бутылки которых не превышала одной тысячи рублей, эксперты "Винного гида России" пришли к выводу, что лучшие красные сухие вина производятся в Краснодарском крае, полусухие - на Дону, а полусладкие красные - в Крыму. При этом победителями стали вина, цена которых не превышает 500 рублей за бутылку.
https://crimea.ria.ru/20221117/rossiyane-stali-pit-bolshe-vodki-i-konyaka-1125414930.html
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виноделие в крыму, крым, сельское хозяйство, экономика, общество
Крымские полусладкие красные вина стали лучшими в России

Лучшие российские красные полусладкие вина производятся в Крыму - эксперты

13:39 27.11.2022 (обновлено: 13:43 27.11.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБокал с вином в дегустационном зале предприятия "Солнечная долина" в Крыму.
Бокал с вином в дегустационном зале предприятия Солнечная долина в Крыму. - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Роскачество и министерство сельского хозяйства России совместно с министерством промышленности и торговли РФ выбрали лучшие вина среди 500 российских образцов.
Примечательно, что все эти вина сделаны исключительно из виноматериалов производства России.
Конкурс прошел в рамках пятого ежегодного "Винного гида России" и был презентован на Российском винодельческом форуме.

"Государством многое сделано для поддержки российского виноделия. Отрасль успешно набирает обороты. И отношение покупателей к отечественному вину заметно изменилось: россияне оценили собственный продукт - его отличные вкусовые свойства и качество при доступной цене. Данные исследований рынка показывают, что для каждого пятого россиянина (19%) при покупке вина важно, чтобы оно было произведено в России", - заявил статс-секретарь - заместитель Министрапромышленности и торговли РФВиктор Евтухов.

В свою очередь руководитель Роскачества Максим Протасов отметил, что, если в предыдущие годы в ТОП-10 вин входила продукция 3-4 производителей, то сейчас в первой десятке вина 8 компаний - с Кубани, из Крыма, Долины Дона.
По итогам изучения полутысячи образцов, стоимость бутылки которых не превышала одной тысячи рублей, эксперты "Винного гида России" пришли к выводу, что лучшие красные сухие вина производятся в Краснодарском крае, полусухие - на Дону, а полусладкие красные - в Крыму.
При этом победителями стали вина, цена которых не превышает 500 рублей за бутылку.
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