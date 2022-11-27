https://crimea.ria.ru/20221127/krymskie-polusladkie-krasnye-vina-stali-luchshimi-v-rossii-1125567876.html

Крымские полусладкие красные вина стали лучшими в России

Крымские полусладкие красные вина стали лучшими в России - РИА Новости Крым, 27.11.2022

Крымские полусладкие красные вина стали лучшими в России

и министерство сельского хозяйства России совместно с министерством промышленности и торговли РФ выбрали лучшие вина среди 500 российских образцов. РИА Новости Крым, 27.11.2022

2022-11-27T13:39

2022-11-27T13:39

2022-11-27T13:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Роскачество и министерство сельского хозяйства России совместно с министерством промышленности и торговли РФ выбрали лучшие вина среди 500 российских образцов.Примечательно, что все эти вина сделаны исключительно из виноматериалов производства России. Конкурс прошел в рамках пятого ежегодного "Винного гида России" и был презентован на Российском винодельческом форуме.В свою очередь руководитель Роскачества Максим Протасов отметил, что, если в предыдущие годы в ТОП-10 вин входила продукция 3-4 производителей, то сейчас в первой десятке вина 8 компаний - с Кубани, из Крыма, Долины Дона. По итогам изучения полутысячи образцов, стоимость бутылки которых не превышала одной тысячи рублей, эксперты "Винного гида России" пришли к выводу, что лучшие красные сухие вина производятся в Краснодарском крае, полусухие - на Дону, а полусладкие красные - в Крыму. При этом победителями стали вина, цена которых не превышает 500 рублей за бутылку.

https://crimea.ria.ru/20221117/rossiyane-stali-pit-bolshe-vodki-i-konyaka-1125414930.html

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виноделие в крыму, крым, сельское хозяйство, экономика, общество