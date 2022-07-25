Рога и колеса: истории из крымского троллейбуса
Наталья Дремова
Ровно в полдень перерезана красная ленточка. Диспетчер объявляет: "Номер 301, вам разрешен выход!". Первые пассажиры — москвичи Паничкин и Романов с семьями, инженер Ситников из Ленинграда и другие — прильнули к окнам…
Это 25 июля 1961 года. Из Ялты в Симферополь отправился первый междугородний троллейбус.
Александр Нижаловский, поэт и бард, водителем междугороднего троллейбуса проработал тридцать лет. Ровно половину того срока, что существует сама линия от Симферополя до Ялты. Если было бы возможно возвращение в молодость и новый выбор профессии, он бы опять сел за руль "рогатого". Снова была бы дорога, интересные встречи, и даже приключения. О некоторых из них он и рассказал нам.
© Источник: Республиканская научная библиотека "Таврика""Курортная газета" с передовицей про первый рейс Ялта-Симферополь
© Источник: Республиканская научная библиотека "Таврика"
"Курортная газета" с передовицей про первый рейс Ялта-Симферополь
Старушка в темноте
У троллейбусов была негласная классификация: "хозяйские" и "бесхозные". Первые были "приписаны" к конкретным, сменяющим друг друга водителям. Конечно, те своего "рогатого" холили и обихаживали. А вот резервные машины обычно были не в лучшем состоянии: технически исправны, но…
"Однажды мне пришлось на таком ехать до Симферополя, поздним вечером, — вспоминает Александр Нижаловский. — В салоне страшный грохот, вибрация… Свет я в салоне не включал. До Алушты доехал, сделал остановку, отправился дальше. И помнил, что у меня пассажиры должны были выйти в Гурзуфе. И вот останавливаюсь, включаю свет, а в салоне сидит одна пожилая женщина. А куда люди делись? И те, кто до Никитского сада ехал, и до Ялты?"
Старушка и объяснила: измученные путешествием в дребезжащем троллейбусе пассажиры вышли в Алуште. Увидели, что позади идет автобус до Ялты, и побежали к нему. "А что ж вы, бабушка, не вышли?" — "А мне не мешает, я все равно глухая…"
Сбежавшим пассажирам Александр тогда посвятил стихотворение:
"Ехал в Ялту троллейбус, светила луна,
Грохот и рев тишину раздражали.
В Гурзуфе выходят? В ответ тишина:
Пассажиры в Алуште сбежали.
Одиноко в салоне старушка сидит,
Прислонившись к стеклу аккуратно.
"Вам до Ялты?" — спросил я. Она говорит:
"Потерплю. Я ведь еду бесплатно!"
Фокус с петлей
Контролер был человеком, который мог сильно испортить жизнь водителю, решившему "подкалымить" и набравшему стоячих пассажиров. Опытные водители рассказывали молодым историю о работавшем в 70-х годах коллеге, который смог удрать вместе с троллейбусом от контролера. Тот поджидал его в Верхней Кутузовке. И ожидали водителя большие неприятности: салон был забит стоячими пассажирами. Но о "засаде" случайно узнал тесть водителя, догнал троллейбус на своем "Москвиче" и предупредил.
Вот куда троллейбусу деваться? Но выход нашелся.
Когда строили троллейбусную трассу до Ялты, ее спрямили и расширили. А путь сократился на 16 километров. Но старая дорога оставалась — шла вниз… Водитель, опустив штанги, проехал по ней накатом. Так троллейбус мог какое-то расстояние проехать: электротормоз работает, подзарядка есть. Одно время водители, съезжая с перевала, снимали штанги и катили до самой Алушты: получалась экономия времени минут 15. Потом эту практику запретили.
А удиравший от контролера водитель просто поехал по старой дороге, выскочив на трассу за Нижней Кутузовкой, позади "засады".
© Источник: photo.tramvaj.ruТроллейбус 209 на маршруте №12 Ялта-Симферополь, который был открыт 25.7.1961. Фото: СТК (Чехословацкое информационное агентство); 1962 год
© Источник: photo.tramvaj.ru
Троллейбус 209 на маршруте №12 Ялта-Симферополь, который был открыт 25.7.1961. Фото: СТК (Чехословацкое информационное агентство); 1962 год
Кстати
За 60 лет существования троллейбусной трассы Симферополь-Ялта ДТП можно пересчитать по пальцам, и ни в одном из них не пострадали пассажиры "рогатого". А вот случай, когда водитель спас пассажиров, был. В 80-х годах, сразу за выездом из Алушты, на подъеме из-за поворота вылетел и ударил "в лоб" троллейбуса бензовоз. Топлива в цистерне была самая малость, но воспламенились пары бензина. Смертельно раненый водитель Валерий Сичкарь успел открыть обе двери. Все пассажиры спаслись.
В середине 70-х году женщина-водитель погибла в Массандре, прямо на остановке. В троллейбус ударился панелевоз, ей зажало ноги, машина загорелась, она не смогла выбраться.
Хватило бы на две "Волги"
Чего только не забывали пассажиры в салоне! Солнцезащитные очки, продукты, детские игрушки… А вот Александр Нижаловский, осматривая после поездки салон, обнаружил небольшую сумку. Раскрыл — и обомлел. Потому что была она набита деньгами. С первого взгляда — тысяч двадцать, по тем временам хватило бы на две "Волги".
12 июля 2021, 17:16По Крыму поедет троллейбус с экскурсией: что расскажут пассажирам
О находке водитель не стал никому говорить. Но дал в местную газету объявление: мол, найдена сумочка, обращаться к такому-то, вот телефон… И через какое-то время объявился хозяин. Поджидал возвращавшегося из рейса Александра, рассказал подробности о сумке и ее содержимом. Оказалось, деньги казенные. Воссоединившийся со всем этим богатством человек сам решил наградить за честность. Отсчитал 500 рублей — две месячных зарплаты водителя.
Деньги еще Александр Нижаловский находил неоднократно, и всегда разыскивал хозяев. "Такая потеря — чье-то несчастье, от чужих денег точно не было бы добра", — уверен он.
Рогатые и "рогатые"
Вечер. Едет по трассе троллейбус. На остановке стоят люди и… корова. Троллейбус отъезжает с обычными и рогатым пассажирами.
Истории о том, как в междугородних троллейбусах возили коз и коров, родом из 70-х. Тогда такое случалось. Никакие инструкции не предусматривали перевозку копытных. И за это могли наказать. Но шли водители навстречу селянам, которым сложно было преодолеть десяток-другой километров со скотиной. Конечно, если в салоне был минимум пассажиров.
Рассказывали старые водители байку о том, как однажды коллега опрометчиво посадил в троллейбус с двумя рядами сидений двух старичков с коровой. И упрямое животное отказалось на нужной остановке "дать задний ход". А потом, когда хозяева и водитель приложили усилия, разнервничалась настолько, что немногочисленные пассажиры выскакивали на свежий воздух.
В салоне — "ночная ведьма"
"Людей было мало: не сезон. Заходит пожилая женщина… Очень пожилая, — так описывал Александр Нижаловский одну из самых интересных встреч. — Но ухоженная, подтянутая. Садится рядышком с кабиной, и спрашивает: а есть льготы для ветеранов войны?"
В советское время они полагались только инвалидам войны. Так и сказал. Заодно поинтересовался: а кем она была на войне? Женщина ответила: "Летчицей". Водитель пошутил: "Ночной ведьмой?" Так немцы прозвали летчиц 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиаполка "Тамань". Кстати, и фильм "В небе "ночные ведьмы" в Советском Союзе был известен каждому. И вдруг женщина отвечает: да, из этих. А потом привстала, поправляя одежду, распахнулся плащ — и из-под него выглянула звездочка Героя Советского Союза.
О чем водитель сильно пожалел — что тогда постеснялся спросить, как звали эту женщину. А билет ее хотел сдать в кассу, она имела право на бесплатный проезд. Но летчица запротестовала: что там за деньги, рубль двадцать… Не надо беспокоиться, она — как все.
Клипы, свадьбы, песни
Однажды в Крым приехал заграничный миллионер. И захотел прокатиться по самой длинной и высокогорной троллейбусной трассе в мире. Выкупил билеты на весь рейс и прокатился из Ялты в Симферополь.
Крымчане не единожды бронировали "рогатых" под свадьбы и другие праздники. "Засветились" крымские троллейбусы и в разных фильмах. А Нижаловский как-то катал два дня группу "Ундервуд", которая снимала клип с участием троллейбуса.
© Источник: архив Н. ДремовойАлександр Нижаловский: еще рядом с другом-троллейбусом
© Источник: архив Н. Дремовой
Александр Нижаловский: еще рядом с другом-троллейбусом
В начале 2000-х в троллейбусный парк поступила необычная машина, сделанная в Днепропетровске. И никто не хотел на ней работать: непривычная, "навороченная", сложная в обслуживании. "Я ее со своим напарником взял, и мы там устроили музыкальный салон: вели экскурсии, дискотеки, — вспоминает Александр. — Была идея создать своего рода экскурсию в песнях, использовав свое творчество, а также моих коллег, от которых я получил согласие. И мы провели несколько таких музыкальных путешествий. Называлась экскурсия "Легенды Крыма". Рассказы о достопримечательностях, мимо которых проезжал троллейбус, сопровождались бардовскими песнями".
© Источник: batial-art.comСъемки клипа группы "Ундервуд"
© Источник: batial-art.com
Съемки клипа группы "Ундервуд"
О тролллейбусах Александр написал множество стихов и три песни. Одну посвятил… своей машине под номером 5603:
"Серой лентой вьется, вдаль бежит дорога,
Впереди Ангарский перевал,
Ну, давай, дружочек, поскрипим немного —
Скоро Симферополь и привал".
25 июля 2021, 16:36На троллейбусе через перевал в Крымских горах, не выходя из дома
Между прочим, в украинские времена, когда парк практически не обновлялся, чешские троллейбусы, бегавшие из Симферополя до Алушты и Ялты, вошли в Книгу рекордов Гинесса. Как самый старый в мире подвижной состав: средний возраст троллейбуса превышал 40 лет.
В Чехии даже в музее не было таких машин, которые в Крыму трудились на линии…