https://crimea.ria.ru/20220725/Roga-i-kolesa-istorii-iz-krymskogo-trolleybusa-1119834767.html

Рога и колеса: истории из крымского троллейбуса

Рога и колеса: истории из крымского троллейбуса - РИА Новости Крым, 24.07.2022

Рога и колеса: истории из крымского троллейбуса

РИА Новости Крым, 24.07.2022

2022-07-25T08:38

2022-07-25T08:38

2022-07-24T18:24

общество

новости

крым в истории: секреты, факты, фото

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110657/98/1106579881_0:288:5520:3393_1920x0_80_0_0_96ada6ce3fe662f8388e3d305cb48997.jpg

Наталья ДремоваРовно в полдень перерезана красная ленточка. Диспетчер объявляет: "Номер 301, вам разрешен выход!". Первые пассажиры — москвичи Паничкин и Романов с семьями, инженер Ситников из Ленинграда и другие — прильнули к окнам…Это 25 июля 1961 года. Из Ялты в Симферополь отправился первый междугородний троллейбус.Александр Нижаловский, поэт и бард, водителем междугороднего троллейбуса проработал тридцать лет. Ровно половину того срока, что существует сама линия от Симферополя до Ялты. Если было бы возможно возвращение в молодость и новый выбор профессии, он бы опять сел за руль "рогатого". Снова была бы дорога, интересные встречи, и даже приключения. О некоторых из них он и рассказал нам. Старушка в темнотеУ троллейбусов была негласная классификация: "хозяйские" и "бесхозные". Первые были "приписаны" к конкретным, сменяющим друг друга водителям. Конечно, те своего "рогатого" холили и обихаживали. А вот резервные машины обычно были не в лучшем состоянии: технически исправны, но…"Однажды мне пришлось на таком ехать до Симферополя, поздним вечером, — вспоминает Александр Нижаловский. — В салоне страшный грохот, вибрация… Свет я в салоне не включал. До Алушты доехал, сделал остановку, отправился дальше. И помнил, что у меня пассажиры должны были выйти в Гурзуфе. И вот останавливаюсь, включаю свет, а в салоне сидит одна пожилая женщина. А куда люди делись? И те, кто до Никитского сада ехал, и до Ялты?"Старушка и объяснила: измученные путешествием в дребезжащем троллейбусе пассажиры вышли в Алуште. Увидели, что позади идет автобус до Ялты, и побежали к нему. "А что ж вы, бабушка, не вышли?" — "А мне не мешает, я все равно глухая…"Сбежавшим пассажирам Александр тогда посвятил стихотворение:"Ехал в Ялту троллейбус, светила луна,Грохот и рев тишину раздражали.В Гурзуфе выходят? В ответ тишина:Пассажиры в Алуште сбежали.Одиноко в салоне старушка сидит,Прислонившись к стеклу аккуратно."Вам до Ялты?" — спросил я. Она говорит:"Потерплю. Я ведь еду бесплатно!"Фокус с петлейКонтролер был человеком, который мог сильно испортить жизнь водителю, решившему "подкалымить" и набравшему стоячих пассажиров. Опытные водители рассказывали молодым историю о работавшем в 70-х годах коллеге, который смог удрать вместе с троллейбусом от контролера. Тот поджидал его в Верхней Кутузовке. И ожидали водителя большие неприятности: салон был забит стоячими пассажирами. Но о "засаде" случайно узнал тесть водителя, догнал троллейбус на своем "Москвиче" и предупредил.Вот куда троллейбусу деваться? Но выход нашелся.Когда строили троллейбусную трассу до Ялты, ее спрямили и расширили. А путь сократился на 16 километров. Но старая дорога оставалась — шла вниз… Водитель, опустив штанги, проехал по ней накатом. Так троллейбус мог какое-то расстояние проехать: электротормоз работает, подзарядка есть. Одно время водители, съезжая с перевала, снимали штанги и катили до самой Алушты: получалась экономия времени минут 15. Потом эту практику запретили.А удиравший от контролера водитель просто поехал по старой дороге, выскочив на трассу за Нижней Кутузовкой, позади "засады".КстатиЗа 60 лет существования троллейбусной трассы Симферополь-Ялта ДТП можно пересчитать по пальцам, и ни в одном из них не пострадали пассажиры "рогатого". А вот случай, когда водитель спас пассажиров, был. В 80-х годах, сразу за выездом из Алушты, на подъеме из-за поворота вылетел и ударил "в лоб" троллейбуса бензовоз. Топлива в цистерне была самая малость, но воспламенились пары бензина. Смертельно раненый водитель Валерий Сичкарь успел открыть обе двери. Все пассажиры спаслись.В середине 70-х году женщина-водитель погибла в Массандре, прямо на остановке. В троллейбус ударился панелевоз, ей зажало ноги, машина загорелась, она не смогла выбраться.Хватило бы на две "Волги"Чего только не забывали пассажиры в салоне! Солнцезащитные очки, продукты, детские игрушки… А вот Александр Нижаловский, осматривая после поездки салон, обнаружил небольшую сумку. Раскрыл — и обомлел. Потому что была она набита деньгами. С первого взгляда — тысяч двадцать, по тем временам хватило бы на две "Волги".О находке водитель не стал никому говорить. Но дал в местную газету объявление: мол, найдена сумочка, обращаться к такому-то, вот телефон… И через какое-то время объявился хозяин. Поджидал возвращавшегося из рейса Александра, рассказал подробности о сумке и ее содержимом. Оказалось, деньги казенные. Воссоединившийся со всем этим богатством человек сам решил наградить за честность. Отсчитал 500 рублей — две месячных зарплаты водителя.Деньги еще Александр Нижаловский находил неоднократно, и всегда разыскивал хозяев. "Такая потеря — чье-то несчастье, от чужих денег точно не было бы добра", — уверен он.Рогатые и "рогатые"Вечер. Едет по трассе троллейбус. На остановке стоят люди и… корова. Троллейбус отъезжает с обычными и рогатым пассажирами.Истории о том, как в междугородних троллейбусах возили коз и коров, родом из 70-х. Тогда такое случалось. Никакие инструкции не предусматривали перевозку копытных. И за это могли наказать. Но шли водители навстречу селянам, которым сложно было преодолеть десяток-другой километров со скотиной. Конечно, если в салоне был минимум пассажиров.В салоне — "ночная ведьма""Людей было мало: не сезон. Заходит пожилая женщина… Очень пожилая, — так описывал Александр Нижаловский одну из самых интересных встреч. — Но ухоженная, подтянутая. Садится рядышком с кабиной, и спрашивает: а есть льготы для ветеранов войны?"В советское время они полагались только инвалидам войны. Так и сказал. Заодно поинтересовался: а кем она была на войне? Женщина ответила: "Летчицей". Водитель пошутил: "Ночной ведьмой?" Так немцы прозвали летчиц 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиаполка "Тамань". Кстати, и фильм "В небе "ночные ведьмы" в Советском Союзе был известен каждому. И вдруг женщина отвечает: да, из этих. А потом привстала, поправляя одежду, распахнулся плащ — и из-под него выглянула звездочка Героя Советского Союза.О чем водитель сильно пожалел — что тогда постеснялся спросить, как звали эту женщину. А билет ее хотел сдать в кассу, она имела право на бесплатный проезд. Но летчица запротестовала: что там за деньги, рубль двадцать… Не надо беспокоиться, она — как все.Клипы, свадьбы, песниОднажды в Крым приехал заграничный миллионер. И захотел прокатиться по самой длинной и высокогорной троллейбусной трассе в мире. Выкупил билеты на весь рейс и прокатился из Ялты в Симферополь.Крымчане не единожды бронировали "рогатых" под свадьбы и другие праздники. "Засветились" крымские троллейбусы и в разных фильмах. А Нижаловский как-то катал два дня группу "Ундервуд", которая снимала клип с участием троллейбуса.В начале 2000-х в троллейбусный парк поступила необычная машина, сделанная в Днепропетровске. И никто не хотел на ней работать: непривычная, "навороченная", сложная в обслуживании. "Я ее со своим напарником взял, и мы там устроили музыкальный салон: вели экскурсии, дискотеки, — вспоминает Александр. — Была идея создать своего рода экскурсию в песнях, использовав свое творчество, а также моих коллег, от которых я получил согласие. И мы провели несколько таких музыкальных путешествий. Называлась экскурсия "Легенды Крыма". Рассказы о достопримечательностях, мимо которых проезжал троллейбус, сопровождались бардовскими песнями".О тролллейбусах Александр написал множество стихов и три песни. Одну посвятил… своей машине под номером 5603:"Серой лентой вьется, вдаль бежит дорога,Впереди Ангарский перевал,Ну, давай, дружочек, поскрипим немного —Скоро Симферополь и привал".Между прочим, в украинские времена, когда парк практически не обновлялся, чешские троллейбусы, бегавшие из Симферополя до Алушты и Ялты, вошли в Книгу рекордов Гинесса. Как самый старый в мире подвижной состав: средний возраст троллейбуса превышал 40 лет.В Чехии даже в музее не было таких машин, которые в Крыму трудились на линии…

https://crimea.ria.ru/20210712/Po-Krymu-poedet-trolleybus-s-ekskursiey-chto-rasskazhut-passazhiram-1119792226.html

https://crimea.ria.ru/20210725/Prokatis-na-trolleybuse-cherez-gornyy-pereval-ne-vykhodya-iz-doma__-1117667410.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, новости, крым в истории: секреты, факты, фото