https://crimea.ria.ru/20221028/yantarnaya-yagoda-v-krymu-zavershayut-sbor-vinograda--video-1125128605.html

Янтарная ягода: в Крыму завершают сбор винограда — видео

Янтарная ягода: в Крыму завершают сбор винограда — видео - РИА Новости Крым, 28.10.2022

Янтарная ягода: в Крыму завершают сбор винограда — видео

Крымские виноградари завершают сбор урожая, в этом году собрано больше 70 тысяч тонн технических и столовых сортов, с площади в 10 тысяч гектаров, сообщил в... РИА Новости Крым, 28.10.2022

2022-10-28T08:56

2022-10-28T08:56

2022-10-28T08:56

сельское хозяйство

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Крымские виноградари завершают сбор урожая, в этом году собрано больше 70 тысяч тонн технических и столовых сортов, с площади в 10 тысяч гектаров, сообщил в своем Telegram-канале глава республиканского Минсельхоза Андрей Савчук.Он также отметил, что предприятия отрасли за последние годы получили больше миллиарда рублей в виде субсидий. Это позволило приобрести отечественные саженцы, шпалеру и заложить около 5,8 тысяч гектаров новых виноградников.Ранее сообщалось, что в Крыму удвоили сбор сырья эфиромасличных культур, в том числе лаванды, розы и шалфея. В этом году площадь полей эфиромасличных культур по сравнению с прошлым годом увеличилась больше чем на 200 гектаров.

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сельское хозяйство, крым