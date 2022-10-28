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Янтарная ягода: в Крыму завершают сбор винограда — видео
Янтарная ягода: в Крыму завершают сбор винограда — видео - РИА Новости Крым, 28.10.2022
Янтарная ягода: в Крыму завершают сбор винограда — видео
Крымские виноградари завершают сбор урожая, в этом году собрано больше 70 тысяч тонн технических и столовых сортов, с площади в 10 тысяч гектаров, сообщил в... РИА Новости Крым, 28.10.2022
2022-10-28T08:56
2022-10-28T08:56
2022-10-28T08:56
сельское хозяйство
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Крымские виноградари завершают сбор урожая, в этом году собрано больше 70 тысяч тонн технических и столовых сортов, с площади в 10 тысяч гектаров, сообщил в своем Telegram-канале глава республиканского Минсельхоза Андрей Савчук.Он также отметил, что предприятия отрасли за последние годы получили больше миллиарда рублей в виде субсидий. Это позволило приобрести отечественные саженцы, шпалеру и заложить около 5,8 тысяч гектаров новых виноградников.Ранее сообщалось, что в Крыму удвоили сбор сырья эфиромасличных культур, в том числе лаванды, розы и шалфея. В этом году площадь полей эфиромасличных культур по сравнению с прошлым годом увеличилась больше чем на 200 гектаров.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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сельское хозяйство, крым
Янтарная ягода: в Крыму завершают сбор винограда — видео
Минсельхоз: в Крыму почти собрали виноград, урожай не меньше прошлогоднего