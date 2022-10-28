Рейтинг@Mail.ru
Янтарная ягода: в Крыму завершают сбор винограда — видео - РИА Новости Крым, 28.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221028/yantarnaya-yagoda-v-krymu-zavershayut-sbor-vinograda--video-1125128605.html
Янтарная ягода: в Крыму завершают сбор винограда — видео
Янтарная ягода: в Крыму завершают сбор винограда — видео - РИА Новости Крым, 28.10.2022
Янтарная ягода: в Крыму завершают сбор винограда — видео
Крымские виноградари завершают сбор урожая, в этом году собрано больше 70 тысяч тонн технических и столовых сортов, с площади в 10 тысяч гектаров, сообщил в... РИА Новости Крым, 28.10.2022
2022-10-28T08:56
2022-10-28T08:56
сельское хозяйство
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/18/1124269161_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_219a9a29cc38c2efb9adc356247c9ffc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Крымские виноградари завершают сбор урожая, в этом году собрано больше 70 тысяч тонн технических и столовых сортов, с площади в 10 тысяч гектаров, сообщил в своем Telegram-канале глава республиканского Минсельхоза Андрей Савчук.Он также отметил, что предприятия отрасли за последние годы получили больше миллиарда рублей в виде субсидий. Это позволило приобрести отечественные саженцы, шпалеру и заложить около 5,8 тысяч гектаров новых виноградников.Ранее сообщалось, что в Крыму удвоили сбор сырья эфиромасличных культур, в том числе лаванды, розы и шалфея. В этом году площадь полей эфиромасличных культур по сравнению с прошлым годом увеличилась больше чем на 200 гектаров.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/18/1124269161_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_8d39ae3b24eb5b5f44188e405b8c4637.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сельское хозяйство, крым
Янтарная ягода: в Крыму завершают сбор винограда — видео

Минсельхоз: в Крыму почти собрали виноград, урожай не меньше прошлогоднего

08:56 28.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСбор винограда и производство вина в Крыму
Сбор винограда и производство вина в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Крымские виноградари завершают сбор урожая, в этом году собрано больше 70 тысяч тонн технических и столовых сортов, с площади в 10 тысяч гектаров, сообщил в своем Telegram-канале глава республиканского Минсельхоза Андрей Савчук.
"В этом году ожидаем урожай не меньше уровня прошлого года. В 2021 году было собрано 123 тысячи тонн", - напомнил руководитель профильного министерства.
Он также отметил, что предприятия отрасли за последние годы получили больше миллиарда рублей в виде субсидий. Это позволило приобрести отечественные саженцы, шпалеру и заложить около 5,8 тысяч гектаров новых виноградников.
Ранее сообщалось, что в Крыму удвоили сбор сырья эфиромасличных культур, в том числе лаванды, розы и шалфея. В этом году площадь полей эфиромасличных культур по сравнению с прошлым годом увеличилась больше чем на 200 гектаров.
 
Сельское хозяйствоКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:55В Крыму мужчина застрял на скале Тас-Тау
09:49Власти рассказали о ситуации в Херсонской области
09:34В Севастополе директор дворца культуры пойдет под суд за ущерб в 25,5 млн
09:33В Крыму мужчина сломал ногу на скале Тас-Тау
09:08Кадыров сообщил о гибели 23 чеченских бойцов в Херсонской области
09:01Когда МАГАТЭ начнет проверку по "грязной бомбе": заявления Гросси
08:56Янтарная ягода: в Крыму завершают сбор винограда — видео
08:31Кто испытывает сложности при подготовке к мобилизации - мнение бойца
08:02Как не допустить инсульта – рекомендации невролога
07:55Названы главные статьи расходов бюджета России на 2023 год
07:26Крымчане помогут сирийцам разбить экопарк и поднять сельское хозяйство
07:11Крымские школьники отменили турпоездки после теракта на Крымском мосту
07:01Дойдут ли протесты в Молдавии до госпереворота – прогноз политолога
03:36Изменят ли США курс в отношениях с Россией в случае победы республиканцев
00:01Прогноз погоды в Крыму на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 28 октября
22:02Главные новости и заявления дня: 27 октября
21:55Сколько часов есть у пациента с инсультом – врач
21:37Как не заболеть зимой – неожиданные советы психолога
21:18Крым и Севастополь получат финансовую помощь в приоритетном порядке
Лента новостейМолния