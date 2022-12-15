https://crimea.ria.ru/20221215/kogda-sela-sevastopolya-podklyuchat-k-gazu--otvet-vlastey-1125923548.html

Когда в села Севастополя придет газ

Когда в села Севастополя придет газ - РИА Новости Крым, 15.12.2022

Когда в села Севастополя придет газ

Программа газификации и догазификации Севастополя будет выполнена в полном объеме, на сегодняшний день жителями подано более 2,6 тысяч заявок. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 15.12.2022

2022-12-15T20:41

2022-12-15T20:41

2022-12-15T20:43

севастополь

михаил развожаев

газ

общество

новости крыма

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СЕВАСТОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Программа газификации и догазификации Севастополя будет выполнена в полном объеме, на сегодняшний день жителями подано более 2,6 тысяч заявок. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе прямой линии в четверг."Президентская программа газификации и догазификации будет выполнена в полном объеме. Деньги на это есть. С нового года лично активизирую эту работу, но главное, чтобы у самих людей было желание воспользоваться программой. Важно правильно оформить документы на участок и землю", – добавил губернатор.По его словам, в некоторых населенных пунктах, в том числе Байдарской долины, работы затянулись из-за объективных сложностей, однако в следующем году темпы нарастят."В Байдарской долине с начала года начнем строить магистральный газопровод. Там действительно были проблемы с частными участками, которые оказались на пути газопровода. Пришлось делать перепроектировку, на сегодня все проблемы с документацией решены, физические работы начнутся со следующего года. Что касается внутрипоселковой разводки труб, в том же Гончарном, Резервном и других селах, то мы решили ее делать. Когда магистральный газопровод подтянут, останется только подключить дома", – прокомментировал Развожаев.В рамках программы догазификации жители могут бесплатно подключить свой дом к сети газораспределения на основании поданных заявок. Единым исполнителем программы выступает предприятие "Севастопольгаз". На сегодняшний день севастопольцами подано 2604 заявки, заключен 451 договор, газ появился в 243 жилых домах.Как ранее сообщалось, правительство России по поручению президента сделало бессрочной программу социальной газификации. Соответствующее постановление 1 декабря подписал премьер-министр Михаил Мишустин.Читайте также на сайте РИА Новости Крым:Путин поручил продлить программу социальной газификации после 2022 годаОформить подключение к газовым сетям можно будет на госуслугахКрымчане смогут провести газ под льготные 3%

https://crimea.ria.ru/20220817/khusnullin-otsenil-rezultaty-gosprogrammy-po-razvitiyu-kryma-i-sevastopolya-1124197051.html

https://crimea.ria.ru/20220512/kakie-naselennye-punkty-kryma-gazifitsiruyut-v-etom-godu-1123214761.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, газ, общество, новости крыма