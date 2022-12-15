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Когда в села Севастополя придет газ - РИА Новости Крым, 15.12.2022
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Когда в села Севастополя придет газ
Когда в села Севастополя придет газ - РИА Новости Крым, 15.12.2022
Когда в села Севастополя придет газ
Программа газификации и догазификации Севастополя будет выполнена в полном объеме, на сегодняшний день жителями подано более 2,6 тысяч заявок. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 15.12.2022
2022-12-15T20:41
2022-12-15T20:43
севастополь
михаил развожаев
газ
общество
новости крыма
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СЕВАСТОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Программа газификации и догазификации Севастополя будет выполнена в полном объеме, на сегодняшний день жителями подано более 2,6 тысяч заявок. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе прямой линии в четверг."Президентская программа газификации и догазификации будет выполнена в полном объеме. Деньги на это есть. С нового года лично активизирую эту работу, но главное, чтобы у самих людей было желание воспользоваться программой. Важно правильно оформить документы на участок и землю", – добавил губернатор.По его словам, в некоторых населенных пунктах, в том числе Байдарской долины, работы затянулись из-за объективных сложностей, однако в следующем году темпы нарастят."В Байдарской долине с начала года начнем строить магистральный газопровод. Там действительно были проблемы с частными участками, которые оказались на пути газопровода. Пришлось делать перепроектировку, на сегодня все проблемы с документацией решены, физические работы начнутся со следующего года. Что касается внутрипоселковой разводки труб, в том же Гончарном, Резервном и других селах, то мы решили ее делать. Когда магистральный газопровод подтянут, останется только подключить дома", – прокомментировал Развожаев.В рамках программы догазификации жители могут бесплатно подключить свой дом к сети газораспределения на основании поданных заявок. Единым исполнителем программы выступает предприятие "Севастопольгаз". На сегодняшний день севастопольцами подано 2604 заявки, заключен 451 договор, газ появился в 243 жилых домах.Как ранее сообщалось, правительство России по поручению президента сделало бессрочной программу социальной газификации. Соответствующее постановление 1 декабря подписал премьер-министр Михаил Мишустин.Читайте также на сайте РИА Новости Крым:Путин поручил продлить программу социальной газификации после 2022 годаОформить подключение к газовым сетям можно будет на госуслугахКрымчане смогут провести газ под льготные 3%
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севастополь, михаил развожаев, газ, общество, новости крыма
Когда в села Севастополя придет газ

Развожаев: программа социальной газификации будет выполнена в Севастополе в полном объеме

20:41 15.12.2022 (обновлено: 20:43 15.12.2022)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМанометр на трубопроводе газораспределительной станции
Манометр на трубопроводе газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости . Стрингер
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СЕВАСТОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Программа газификации и догазификации Севастополя будет выполнена в полном объеме, на сегодняшний день жителями подано более 2,6 тысяч заявок. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе прямой линии в четверг.
"Президентская программа газификации и догазификации будет выполнена в полном объеме. Деньги на это есть. С нового года лично активизирую эту работу, но главное, чтобы у самих людей было желание воспользоваться программой. Важно правильно оформить документы на участок и землю", – добавил губернатор.
По его словам, в некоторых населенных пунктах, в том числе Байдарской долины, работы затянулись из-за объективных сложностей, однако в следующем году темпы нарастят.
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"В Байдарской долине с начала года начнем строить магистральный газопровод. Там действительно были проблемы с частными участками, которые оказались на пути газопровода. Пришлось делать перепроектировку, на сегодня все проблемы с документацией решены, физические работы начнутся со следующего года. Что касается внутрипоселковой разводки труб, в том же Гончарном, Резервном и других селах, то мы решили ее делать. Когда магистральный газопровод подтянут, останется только подключить дома", – прокомментировал Развожаев.
В рамках программы догазификации жители могут бесплатно подключить свой дом к сети газораспределения на основании поданных заявок. Единым исполнителем программы выступает предприятие "Севастопольгаз". На сегодняшний день севастопольцами подано 2604 заявки, заключен 451 договор, газ появился в 243 жилых домах.
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Как ранее сообщалось, правительство России по поручению президента сделало бессрочной программу социальной газификации. Соответствующее постановление 1 декабря подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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СевастопольМихаил РазвожаевГазОбществоНовости Крыма
 
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