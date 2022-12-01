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Программа социальной газификации стала бессрочной - РИА Новости Крым, 01.12.2022
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Программа социальной газификации стала бессрочной
Программа социальной газификации стала бессрочной - РИА Новости Крым, 01.12.2022
Программа социальной газификации стала бессрочной
Правительство России по поручению президента сделало бессрочной программу социальной газификации и распространило ее на медицинские и образовательные... РИА Новости Крым, 01.12.2022
2022-12-01T10:52
2022-12-01T10:52
общество
российская федерация (россия, рф)
крым
экономика
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Правительство России по поручению президента сделало бессрочной программу социальной газификации и распространило ее на медицинские и образовательные организации. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.Как уточнили в правительстве, детские сады, школы, поликлиники, больницы, фельдшерско-акушерские пункты, отделения врачей общей практики и врачебные амбулатории смогут бесплатно подключаться к газораспределительным сетям.В Республике Крым в программу бесплатной газификации попадают 78 тысяч участков. По данным предприятия "Крымгазсети", на сегодняшний день в регионе подано более 11 тысяч заявок на участие в программе. На данный момент заключено более 5 тыс. договоров, выполнено более 1,1 тыс. подключенийРанее президент России Владимир Путин поручил правительству страны продлить программу социальной газификации после 2022 года.В России по поручению главы государства развернута масштабная программа газификации регионов, включая ускоренную догазификацию населенных пунктов, в которых уже есть сетевой газ, без привлечения средств граждан (социальная газификация). Потенциал догазификации составляет более трех миллионов домовладений в более чем 36 тысячах населенных пунктов.
https://crimea.ria.ru/20221130/skolko-krymchane-budut-platit-za-gaz-s-1-dekabrya-1125622181.html
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РИА Новости Крым
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общество, российская федерация (россия, рф), крым, экономика, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
Программа социальной газификации стала бессрочной

Правительство сделало бессрочной программу социальной газификации

10:52 01.12.2022
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГазорегуляторный пункт в одном из СНТ в Тульской области
Газорегуляторный пункт в одном из СНТ в Тульской области - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Правительство России по поручению президента сделало бессрочной программу социальной газификации и распространило ее на медицинские и образовательные организации. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.
Как уточнили в правительстве, детские сады, школы, поликлиники, больницы, фельдшерско-акушерские пункты, отделения врачей общей практики и врачебные амбулатории смогут бесплатно подключаться к газораспределительным сетям.
"Этим же постановлением продлевается программа социальной газификации, в рамках которой бесплатно догазифицируются домовладения граждан. Теперь она будет действовать бессрочно. Это даст возможность еще большему количеству людей бесплатно провести газ до участков, на которых располагаются их дома", - отметили в кабмине.
В Республике Крым в программу бесплатной газификации попадают 78 тысяч участков. По данным предприятия "Крымгазсети", на сегодняшний день в регионе подано более 11 тысяч заявок на участие в программе. На данный момент заключено более 5 тыс. договоров, выполнено более 1,1 тыс. подключений
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В России по поручению главы государства развернута масштабная программа газификации регионов, включая ускоренную догазификацию населенных пунктов, в которых уже есть сетевой газ, без привлечения средств граждан (социальная газификация). Потенциал догазификации составляет более трех миллионов домовладений в более чем 36 тысячах населенных пунктов.
 
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