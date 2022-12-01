https://crimea.ria.ru/20221201/programma-sotsialnoy-gazifikatsii-stala-bessrochnoy-1125629340.html

Программа социальной газификации стала бессрочной

Программа социальной газификации стала бессрочной - РИА Новости Крым, 01.12.2022

Программа социальной газификации стала бессрочной

Правительство России по поручению президента сделало бессрочной программу социальной газификации и распространило ее на медицинские и образовательные... РИА Новости Крым, 01.12.2022

2022-12-01T10:52

2022-12-01T10:52

2022-12-01T10:52

общество

российская федерация (россия, рф)

крым

экономика

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Правительство России по поручению президента сделало бессрочной программу социальной газификации и распространило ее на медицинские и образовательные организации. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.Как уточнили в правительстве, детские сады, школы, поликлиники, больницы, фельдшерско-акушерские пункты, отделения врачей общей практики и врачебные амбулатории смогут бесплатно подключаться к газораспределительным сетям.В Республике Крым в программу бесплатной газификации попадают 78 тысяч участков. По данным предприятия "Крымгазсети", на сегодняшний день в регионе подано более 11 тысяч заявок на участие в программе. На данный момент заключено более 5 тыс. договоров, выполнено более 1,1 тыс. подключенийРанее президент России Владимир Путин поручил правительству страны продлить программу социальной газификации после 2022 года.В России по поручению главы государства развернута масштабная программа газификации регионов, включая ускоренную догазификацию населенных пунктов, в которых уже есть сетевой газ, без привлечения средств граждан (социальная газификация). Потенциал догазификации составляет более трех миллионов домовладений в более чем 36 тысячах населенных пунктов.

https://crimea.ria.ru/20221130/skolko-krymchane-budut-platit-za-gaz-s-1-dekabrya-1125622181.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, российская федерация (россия, рф), крым, экономика, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя