https://crimea.ria.ru/20221128/gde-v-krymu-budet-bezopasno-katatsya-na-lyzhakh--mchs-1125565932.html

Где в Крыму будет безопасно кататься на лыжах – МЧС

Где в Крыму будет безопасно кататься на лыжах – МЧС - РИА Новости Крым, 28.11.2022

Где в Крыму будет безопасно кататься на лыжах – МЧС

В новогодние каникулы на плато Ай-Петри и Ангарском перевале усилят работу спасателей. Об этом сообщает МЧС Республики Крым. РИА Новости Крым, 28.11.2022

2022-11-28T08:45

2022-11-28T08:45

2022-11-28T08:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В новогодние каникулы на плато Ай-Петри и Ангарском перевале усилят работу спасателей. Об этом сообщает МЧС Республики Крым.В министерстве готовятся к зимнему сезону и возможному ухудшению погодных условий. В случае необходимости в горнолесных зонах, где крымчане привыкли ежегодно кататься на лыжах и сноубордах, организуют дополнительные спасательные посты.Какой спорт противопоказан при подростковой сутулости>>"В период праздничных новогодних дней на плато Ай-Петри и Ангарском перевале будут находиться спасатели. Однако уже сейчас в МЧС внимательно следят за изменениями погодных условий – в случае их ухудшения, а также при условии выпадения устойчивого снежного покрова, в местах массового скопления людей аварийно-спасательные посты могут начать работать и раньше", – приводит слова министра чрезвычайных ситуаций республики Сергея Садаклиева пресс-служба ведомства.Такие пункты оснастят спасательным оборудованием, снаряжением и радиосвязью. Организуют дежурство техники высокой проходимости для буксировки автомобилей.Ранее в главном управлении МЧС России по Крыму рассказали о правилах выбора пиротехники.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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