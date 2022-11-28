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Где в Крыму будет безопасно кататься на лыжах – МЧС - РИА Новости Крым, 28.11.2022
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Где в Крыму будет безопасно кататься на лыжах – МЧС
Где в Крыму будет безопасно кататься на лыжах – МЧС - РИА Новости Крым, 28.11.2022
Где в Крыму будет безопасно кататься на лыжах – МЧС
В новогодние каникулы на плато Ай-Петри и Ангарском перевале усилят работу спасателей. Об этом сообщает МЧС Республики Крым. РИА Новости Крым, 28.11.2022
2022-11-28T08:45
2022-11-28T08:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В новогодние каникулы на плато Ай-Петри и Ангарском перевале усилят работу спасателей. Об этом сообщает МЧС Республики Крым.В министерстве готовятся к зимнему сезону и возможному ухудшению погодных условий. В случае необходимости в горнолесных зонах, где крымчане привыкли ежегодно кататься на лыжах и сноубордах, организуют дополнительные спасательные посты.Какой спорт противопоказан при подростковой сутулости&gt;&gt;"В период праздничных новогодних дней на плато Ай-Петри и Ангарском перевале будут находиться спасатели. Однако уже сейчас в МЧС внимательно следят за изменениями погодных условий – в случае их ухудшения, а также при условии выпадения устойчивого снежного покрова, в местах массового скопления людей аварийно-спасательные посты могут начать работать и раньше", – приводит слова министра чрезвычайных ситуаций республики Сергея Садаклиева пресс-служба ведомства.Такие пункты оснастят спасательным оборудованием, снаряжением и радиосвязью. Организуют дежурство техники высокой проходимости для буксировки автомобилей.Ранее в главном управлении МЧС России по Крыму рассказали о правилах выбора пиротехники.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крым, туризм в крыму, гу мчс рф по республике крым, мчс крыма
Где в Крыму будет безопасно кататься на лыжах – МЧС

МЧС усилят работу спасательных пунктов на Ай-Петри и Ангарском перевале к праздникам

08:45 28.11.2022
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗимний отдых в Крыму
Зимний отдых в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В новогодние каникулы на плато Ай-Петри и Ангарском перевале усилят работу спасателей. Об этом сообщает МЧС Республики Крым.
В министерстве готовятся к зимнему сезону и возможному ухудшению погодных условий. В случае необходимости в горнолесных зонах, где крымчане привыкли ежегодно кататься на лыжах и сноубордах, организуют дополнительные спасательные посты.
Какой спорт противопоказан при подростковой сутулости>>
"В период праздничных новогодних дней на плато Ай-Петри и Ангарском перевале будут находиться спасатели. Однако уже сейчас в МЧС внимательно следят за изменениями погодных условий – в случае их ухудшения, а также при условии выпадения устойчивого снежного покрова, в местах массового скопления людей аварийно-спасательные посты могут начать работать и раньше", – приводит слова министра чрезвычайных ситуаций республики Сергея Садаклиева пресс-служба ведомства.
Такие пункты оснастят спасательным оборудованием, снаряжением и радиосвязью. Организуют дежурство техники высокой проходимости для буксировки автомобилей.
Ранее в главном управлении МЧС России по Крыму рассказали о правилах выбора пиротехники.
 
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