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Какой спорт противопоказан при подростковой сутулости - РИА Новости Крым, 06.11.2022
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Какой спорт противопоказан при подростковой сутулости
Какой спорт противопоказан при подростковой сутулости - РИА Новости Крым, 06.11.2022
Какой спорт противопоказан при подростковой сутулости
Проблемы с искривлением позвоночника есть примерно у десяти процентов жителей планеты. Если вовремя не начать лечение, заболевание может вылиться в атрофию... РИА Новости Крым, 06.11.2022
2022-11-06T08:31
2022-11-06T08:31
здоровье
здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Проблемы с искривлением позвоночника есть примерно у десяти процентов жителей планеты. Если вовремя не начать лечение, заболевание может вылиться в атрофию позвонков, появление грыж и остеохондроза. Об этом предупредил невролог, мануальный терапевт Виктор Косс. "Одна из распространенных разновидностей такой патологии — болезнь Шейермана-Мау, она же юношеский кифоз. При этом заболевании наблюдается прогрессирующее искривление позвоночного столба. Больше всего этой патологии подвержены дети и подростки, причем мальчики чаще, чем девочки", – цитирует специалиста "Парламентская газета".Болезнь Шейермана-Мау, помимо сутулости, в некоторых случаях провоцирует даже появление горба. Из-за искривления позвоночника диафрагма наклонена вперед, и у больного могут появиться трудности с дыханием. Среди возможных осложнений – возникновение плоскостопия и снижение чувствительности ног.Лечат недуг при помощи ЛФК, плавания, массажа и физиотерапии. Правильные физические нагрузки также включают ходьбу на лыжах, катание на велосипеде. А вот категорически противопоказаны тяжелая атлетика, баскетбол, волейбол. Нежелательны прыжки в длину и бег, поскольку при этом идет сильная нагрузка на позвоночник.Пациенты с таким заболеванием могут обратиться в поликлинику за консультацией терапевта, травматолога-ортопеда, невролога и хирурга.Для диагностики или лечения пациентам могут проводить компьютерную оптическую топографию позвоночника, дуплексное сканирование сосудов, МРТ и КТ, а также рентгенографию грудного и поясничного отделов позвоночника. Об этом гласит проект нового приказа Минздрава, который, в случае одобрения, вступит в силу 1 января 2023 года.
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здоровье, здравоохранение в россии
Какой спорт противопоказан при подростковой сутулости

Невролог: при искривлении позвоночника противопоказаны тяжелая атлетика и нежелателен бег

08:31 06.11.2022
 
© РИА Новости . Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкВрач проверяет спину пациента
Врач проверяет спину пациента - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости . Сергей Красноухов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Проблемы с искривлением позвоночника есть примерно у десяти процентов жителей планеты. Если вовремя не начать лечение, заболевание может вылиться в атрофию позвонков, появление грыж и остеохондроза. Об этом предупредил невролог, мануальный терапевт Виктор Косс.
"Одна из распространенных разновидностей такой патологии — болезнь Шейермана-Мау, она же юношеский кифоз. При этом заболевании наблюдается прогрессирующее искривление позвоночного столба. Больше всего этой патологии подвержены дети и подростки, причем мальчики чаще, чем девочки", – цитирует специалиста "Парламентская газета".
Болезнь Шейермана-Мау, помимо сутулости, в некоторых случаях провоцирует даже появление горба. Из-за искривления позвоночника диафрагма наклонена вперед, и у больного могут появиться трудности с дыханием. Среди возможных осложнений – возникновение плоскостопия и снижение чувствительности ног.
Лечат недуг при помощи ЛФК, плавания, массажа и физиотерапии. Правильные физические нагрузки также включают ходьбу на лыжах, катание на велосипеде. А вот категорически противопоказаны тяжелая атлетика, баскетбол, волейбол. Нежелательны прыжки в длину и бег, поскольку при этом идет сильная нагрузка на позвоночник.
Пациенты с таким заболеванием могут обратиться в поликлинику за консультацией терапевта, травматолога-ортопеда, невролога и хирурга.
Для диагностики или лечения пациентам могут проводить компьютерную оптическую топографию позвоночника, дуплексное сканирование сосудов, МРТ и КТ, а также рентгенографию грудного и поясничного отделов позвоночника. Об этом гласит проект нового приказа Минздрава, который, в случае одобрения, вступит в силу 1 января 2023 года.
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