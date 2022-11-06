https://crimea.ria.ru/20221106/kakoy-sport-protivopokazan-pri-podrostkovoy-sutulosti-1125248566.html

Какой спорт противопоказан при подростковой сутулости

Какой спорт противопоказан при подростковой сутулости - РИА Новости Крым, 06.11.2022

Какой спорт противопоказан при подростковой сутулости

Проблемы с искривлением позвоночника есть примерно у десяти процентов жителей планеты. Если вовремя не начать лечение, заболевание может вылиться в атрофию... РИА Новости Крым, 06.11.2022

2022-11-06T08:31

2022-11-06T08:31

2022-11-06T08:31

здоровье

здравоохранение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Проблемы с искривлением позвоночника есть примерно у десяти процентов жителей планеты. Если вовремя не начать лечение, заболевание может вылиться в атрофию позвонков, появление грыж и остеохондроза. Об этом предупредил невролог, мануальный терапевт Виктор Косс. "Одна из распространенных разновидностей такой патологии — болезнь Шейермана-Мау, она же юношеский кифоз. При этом заболевании наблюдается прогрессирующее искривление позвоночного столба. Больше всего этой патологии подвержены дети и подростки, причем мальчики чаще, чем девочки", – цитирует специалиста "Парламентская газета".Болезнь Шейермана-Мау, помимо сутулости, в некоторых случаях провоцирует даже появление горба. Из-за искривления позвоночника диафрагма наклонена вперед, и у больного могут появиться трудности с дыханием. Среди возможных осложнений – возникновение плоскостопия и снижение чувствительности ног.Лечат недуг при помощи ЛФК, плавания, массажа и физиотерапии. Правильные физические нагрузки также включают ходьбу на лыжах, катание на велосипеде. А вот категорически противопоказаны тяжелая атлетика, баскетбол, волейбол. Нежелательны прыжки в длину и бег, поскольку при этом идет сильная нагрузка на позвоночник.Пациенты с таким заболеванием могут обратиться в поликлинику за консультацией терапевта, травматолога-ортопеда, невролога и хирурга.Для диагностики или лечения пациентам могут проводить компьютерную оптическую топографию позвоночника, дуплексное сканирование сосудов, МРТ и КТ, а также рентгенографию грудного и поясничного отделов позвоночника. Об этом гласит проект нового приказа Минздрава, который, в случае одобрения, вступит в силу 1 января 2023 года.

https://crimea.ria.ru/20220711/gorokh-vredit-sustavam--neozhidannye-vyvody-vracha-1123805379.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, здравоохранение в россии