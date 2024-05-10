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Где в Севастополе три дня не будет света - РИА Новости Крым, 10.05.2024
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Где в Севастополе три дня не будет света
Где в Севастополе три дня не будет света - РИА Новости Крым, 10.05.2024
Где в Севастополе три дня не будет света
В связи с ремонтом на сетях в Севастополе по ряду адресов произойдет отключение электроэнергии 10, 11 и 12 мая, сообщает пресс-служба компании... РИА Новости Крым, 10.05.2024
2024-05-10T08:41
2024-05-10T08:41
севастополь
новости крыма
электросети
электроэнергия
электричество
севастопольэнерго
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. В связи с ремонтом на сетях в Севастополе по ряду адресов произойдет отключение электроэнергии 10, 11 и 12 мая, сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".10 мая с 9 часов утра до полудня света не будет по адресам: Камышовое шоссе 39, 43, с 9 до 16 часов – по улицам Кавказской 16/2, 15/2, 17/2; Станюковича 2-48, 49/1, 1-49; Таманской 20 и Танкистов 411 мая отключения с 9 до 12 запланированы по улицам Одесская 27, 27-А, 27-Б, 29; Очаковцев 14, 21-А, 25, 25-А, 22-26, 5-23, 31; Сергеева-Ценского 20; Бутакова 4; Большая Морская 34-А/1, 36, 28-32, 42; Адмирала Октябрьского 6, 4-Б; Кулакова 37-А; Тимирязева 1-Д. С 9 до16 часов электроэнергии не будет в поселке Любимовка по адресам Новая 10-А, 10-12, 9-А, 5-19, 23-29, 43-61 и Федоровская 36-70, 47-49, 2251.12 мая с 9 до 12 часов электроэнергию отключат по улицам Крымской 12-20, 13-15; Балканской 14, 16-34, 17-19, 21-33, 45; Бахчисарайской 20-А, 6-20, 3-13; Дальней 18-20, 30, 17-19; Джанкойской 11-29; Сухумской 2-34, 1-35; Токарева 2, Феодосийской 24-54, 13-39; Харьковской 66-72; Молочной; 3-5, 9-15, 19; в переулке Колодезном 2-4, 8, 9; на территории садового товарищества "Ветеран-2" участок 72. В этот же день с 9 до 16 без света останутся поселок ГРЭС, улицы Каширская 60, 1-39; Кустарниковая 1-5; Турбинная 2-4, 17-53; Яблочкова 32-38; Шатурская 18-28, 19-27; СТ "Тепловик" 61.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополь будет расширяться: введена в строй новая электроподстанцияВ Крыму завершили реконструкцию главных электроподстанций – Хуснуллин"Крымгазсети" предупредили абонентов о мошенничестве
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севастополь, новости крыма, электросети, электроэнергия, электричество, севастопольэнерго, отключение электроэнергии
Где в Севастополе три дня не будет света

График отключений света на три дня опубликовали в "Севастопольэнерго"

08:41 10.05.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектрическая подстанция
Электрическая подстанция - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. В связи с ремонтом на сетях в Севастополе по ряду адресов произойдет отключение электроэнергии 10, 11 и 12 мая, сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".
10 мая с 9 часов утра до полудня света не будет по адресам: Камышовое шоссе 39, 43, с 9 до 16 часов – по улицам Кавказской 16/2, 15/2, 17/2; Станюковича 2-48, 49/1, 1-49; Таманской 20 и Танкистов 4
11 мая отключения с 9 до 12 запланированы по улицам Одесская 27, 27-А, 27-Б, 29; Очаковцев 14, 21-А, 25, 25-А, 22-26, 5-23, 31; Сергеева-Ценского 20; Бутакова 4; Большая Морская 34-А/1, 36, 28-32, 42; Адмирала Октябрьского 6, 4-Б; Кулакова 37-А; Тимирязева 1-Д. С 9 до16 часов электроэнергии не будет в поселке Любимовка по адресам Новая 10-А, 10-12, 9-А, 5-19, 23-29, 43-61 и Федоровская 36-70, 47-49, 2251.
12 мая с 9 до 12 часов электроэнергию отключат по улицам Крымской 12-20, 13-15; Балканской 14, 16-34, 17-19, 21-33, 45; Бахчисарайской 20-А, 6-20, 3-13; Дальней 18-20, 30, 17-19; Джанкойской 11-29; Сухумской 2-34, 1-35; Токарева 2, Феодосийской 24-54, 13-39; Харьковской 66-72; Молочной; 3-5, 9-15, 19; в переулке Колодезном 2-4, 8, 9; на территории садового товарищества "Ветеран-2" участок 72. В этот же день с 9 до 16 без света останутся поселок ГРЭС, улицы Каширская 60, 1-39; Кустарниковая 1-5; Турбинная 2-4, 17-53; Яблочкова 32-38; Шатурская 18-28, 19-27; СТ "Тепловик" 61.
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СевастопольНовости КрымаЭлектросетиЭлектроэнергияЭлектричествоСевастопольэнергоОтключение электроэнергии
 
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