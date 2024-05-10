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На Ставрополье произошло землетрясение

На Ставрополье произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 10.05.2024

На Ставрополье произошло землетрясение

В кавказских предгорьях в ночь с четверга на пятницу ощущались подземные толчки. РИА Новости Крым, 10.05.2024

2024-05-10T10:47

2024-05-10T10:47

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ессентуки

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. В кавказских предгорьях в ночь с четверга на пятницу ощущались подземные толчки.Как сообщает глава городской администрации города Ессентуки Владимир Крутников, толчок был зафиксирован в 3.49 по местному времени.По словам Крутникова, в результате толчка не зафиксировано разрушений зданий и сооружений. Все службы города работают в штатном режиме.От Алушты до Севастополя Южный берег содрогнулся >>26 апреля в море у берега Туапсе произошло землетрясение магнитудой 4,1 балла. Эпицентр располагался у берегов города в полутора километрах в море на глубине 10 километров.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощное землетрясение произошло в ЯпонииЗемлетрясение в Крыму может привести к выбросу метана в море – ученыеУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясения

ессентуки

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ессентуки, ставропольский край, землетрясение, новости, общество, происшествия, сейсмология