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На Ставрополье произошло землетрясение
На Ставрополье произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 10.05.2024
На Ставрополье произошло землетрясение
В кавказских предгорьях в ночь с четверга на пятницу ощущались подземные толчки. РИА Новости Крым, 10.05.2024
2024-05-10T10:47
2024-05-10T10:47
2024-05-10T10:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. В кавказских предгорьях в ночь с четверга на пятницу ощущались подземные толчки.Как сообщает глава городской администрации города Ессентуки Владимир Крутников, толчок был зафиксирован в 3.49 по местному времени.По словам Крутникова, в результате толчка не зафиксировано разрушений зданий и сооружений. Все службы города работают в штатном режиме.От Алушты до Севастополя Южный берег содрогнулся >>26 апреля в море у берега Туапсе произошло землетрясение магнитудой 4,1 балла. Эпицентр располагался у берегов города в полутора километрах в море на глубине 10 километров.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощное землетрясение произошло в ЯпонииЗемлетрясение в Крыму может привести к выбросу метана в море – ученыеУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясения
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ессентуки, ставропольский край, землетрясение, новости, общество, происшествия, сейсмология
На Ставрополье произошло землетрясение
В ночь с четверга на пятницу в Ессентуках зафиксировали подземные толчки
10:47 10.05.2024 (обновлено: 10:50 10.05.2024)