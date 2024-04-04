https://crimea.ria.ru/20240404/kogda-otremontiruyut-dorogu-na-ay-petri-1136274806.html
Когда отремонтируют дорогу на Ай-Петри
Когда отремонтируют дорогу на Ай-Петри - РИА Новости Крым, 04.04.2024
Когда отремонтируют дорогу на Ай-Петри
Ремонт дороги на плато Ай-Петри завершится до конца текущего года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала глава администрации Ялты Янина Павленко. РИА Новости Крым, 04.04.2024
2024-04-04T10:33
2024-04-04T10:33
2024-04-04T10:33
радио "спутник в крыму"
янина павленко
ялта
ай-петри
ремонт и строительство дорог в крыму
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Ремонт дороги на плато Ай-Петри завершится до конца текущего года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала глава администрации Ялты Янина Павленко.Глава администрации принесла гостям и жителям региона извинения за временные неудобства, связанные с ремонтном.Также Павленко сообщила, что работы по сносу незаконных зданий на плато почти завершены."Фактически завершаем снос всех незаконных строений, которые уродовали вид. Территорию будем благоустраивать. Так что в сезон сможем порадовать туристов новой точкой притяжения. Но самое главное - это сохранение природного ландшафта и обустройство территории для комфорта людей. Там будет кафе, очень удобная парковка, различные развлекательные локации. Совсем скоро мы уже представим этот проект для обсуждения", - пообещала Павленко.Также она рассказала, что сейчас в Ялте ремонтируется много дорог и дворовых территорий. Кроме того, из республиканского бюджета выделены средства на ремонт исторического здания ялтинского ЗАГСа. "Все будет сделано до конца бюджетного года", - заверила Павленко. Ремонт дороги на плато Ай-Петри начался 1 апреля. По информации Янины Павленко, на первом этапе будет отремонтирован пятикилометровый участок от Южнобережного шоссе до водопада Учан-Су.В марте минтранс РК сообщал, что дорога Бахчисарай - Ялта будет частично перекрыта на время проведения ремонтных работ.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда откроют канатную дорогу на Ай-ПетриЯлту ждут грандиозные перемены: интервью с Яниной ПавленкоСколько многоэтажек отремонтируют в Ялте до конца года
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янина павленко, ялта, ай-петри, ремонт и строительство дорог в крыму, новости крыма, крым, дороги крыма
Когда отремонтируют дорогу на Ай-Петри
Ремонт дороги на плато Ай-Петри завершат до конца года – Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым.
Ремонт дороги на плато Ай-Петри завершится до конца текущего года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала глава администрации Ялты Янина Павленко.
"Дорога на Ай-Петри будет отремонтирована до конца года, ремонт уже стартовал. Объем работ достаточно большой, серьезный. Дорога очень много времени не ремонтировалась, и протяженность ее достаточно большая. Ремонт охватит абсолютно всю дорогу, так что по окончанию работ добираться на Ай-Петри будет очень комфортно", - сказала Павленко.
Глава администрации принесла гостям и жителям региона извинения за временные неудобства, связанные с ремонтном.
Также Павленко сообщила, что работы по сносу незаконных зданий на плато почти завершены.
"Фактически завершаем снос всех незаконных строений, которые уродовали вид. Территорию будем благоустраивать. Так что в сезон сможем порадовать туристов новой точкой притяжения. Но самое главное - это сохранение природного ландшафта и обустройство территории для комфорта людей. Там будет кафе, очень удобная парковка, различные развлекательные локации. Совсем скоро мы уже представим этот проект для обсуждения", - пообещала Павленко.
Также она рассказала, что сейчас в Ялте ремонтируется много дорог и дворовых территорий. Кроме того, из республиканского бюджета выделены средства на ремонт исторического здания ялтинского ЗАГСа.
"Все будет сделано до конца бюджетного года", - заверила Павленко.
Ремонт дороги на плато Ай-Петри
начался 1 апреля. По информации Янины Павленко, на первом этапе будет отремонтирован пятикилометровый участок от Южнобережного шоссе до водопада Учан-Су.
В марте минтранс РК сообщал, что дорога Бахчисарай - Ялта будет частично перекрыта
на время проведения ремонтных работ.
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