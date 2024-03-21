https://crimea.ria.ru/20240321/kogda-otkroyut-kanatnuyu-dorogu-na-ay-petri--1135885991.html
Когда откроют канатную дорогу на Ай-Петри
Когда откроют канатную дорогу на Ай-Петри - РИА Новости Крым, 21.03.2024
Когда откроют канатную дорогу на Ай-Петри
Канатная дорога на плато Ай-Петри в Крыму откроется после капремонта 1 мая и заработает со средней станции в Кореизе. Об этом сообщали глава администрации Ялты... РИА Новости Крым, 21.03.2024
2024-03-21T09:53
2024-03-21T09:53
2024-03-21T09:56
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СЕВАСТОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Канатная дорога на плато Ай-Петри в Крыму откроется после капремонта 1 мая и заработает со средней станции в Кореизе. Об этом сообщали глава администрации Ялты Янина Павленко.Она отметила, что в четверг прошел технический запуск канатки с новой площадки. По ее словам, к 1 мая здесь, на территории 5,5 га, появится welcome-центр с кассами, санузлами, парковкой на 250 машин и автобусов.В середине февраля в интервью РИА Новости Крым Павленко сообщала, что ялтинская канатная дорога, которой нет аналогов в мире, будет запущена в июле. В марте Павленко сообщила, что ее откроют на два месяца раньше заявленного срока – 1 мая. По словам главы администрации, эта дорога станет частью комплексного туристического проекта, который будет реализован на плато Ай-Петри.Ялтинская канатная дорога Мисхор – Ай-Петри ранее была собственностью города. Между администрацией Ялты и прежним арендатором этого объекта происходили многолетние тяжбы, которые сейчас завершены.В начале 2023 года Корпорация развития Республики Крым сообщала, что канатной дороге Мисхор – Ай-Петри предстоит масштабная реновация. В рамках проекта предполагалось автоматизировать системы безопасности, провести ремонтно-восстановительные работы на строительных конструкциях и технологическом оборудовании. Новый инвестор взял на себя обязательства сохранить старые и создать 20 новых рабочих мест, заняться благоустройством территории и участвовать в развитии социальной инфраструктуры города.В 2023 году Ялтинской канатной дороге Мисхор–Ай-Петри исполнилось 35 лет. Ее начали строить в 1967 году, первые пассажиры поднялись на ней 23 апреля 1988 года.Общая длина дороги – 2 980 метров. От средней станции Сосновый бор до верхней Ай-Петри нет ни одной опорной вышки: это один из самых длинных в Европе безопорных пролетов, длина которого 1670 м. За 15 минут кабинки поднимаются на высоту 1152 м.Читайте также на РИА Новости Крым:Канатную дорогу Мисхор – Ай-Петри откроют в июлеЯлту ждут грандиозные перемены: интервью с Яниной ПавленкоВ Алупке вернут на историческое место питьевой фонтан 1847 года
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крым, ялта, янина павленко, канатная дорога, канатная дорога на ай-петри, туризм, туризм в крыму, общество, новости крыма
Когда откроют канатную дорогу на Ай-Петри
Канатная дорога на Ай-Петри в Крыму откроется 1 мая со станции у Кореиза – власти
09:53 21.03.2024 (обновлено: 09:56 21.03.2024)
СЕВАСТОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Канатная дорога на плато Ай-Петри в Крыму откроется после капремонта 1 мая и заработает со средней станции в Кореизе. Об этом сообщали глава администрации Ялты Янина Павленко.
Она отметила, что в четверг прошел технический запуск канатки с новой площадки. По ее словам, к 1 мая здесь, на территории 5,5 га, появится welcome-центр с кассами, санузлами, парковкой на 250 машин и автобусов.
"В перспективе от этой же площадки будет начинаться новая канатка – ее сейчас проектируют. Этот проект, реализуемый инвестором, безусловно, станет еще одним ярким туристическим "магнитом" региона", – написала она в своем Telegram.
В середине февраля в интервью РИА Новости Крым
Павленко сообщала, что ялтинская канатная дорога, которой нет аналогов в мире, будет запущена в июле. В марте Павленко сообщила, что ее откроют на два месяца раньше заявленного срока
– 1 мая. По словам главы администрации, эта дорога станет частью комплексного туристического проекта, который будет реализован на плато Ай-Петри.
Ялтинская канатная дорога Мисхор – Ай-Петри ранее была собственностью города. Между администрацией Ялты и прежним арендатором этого объекта происходили многолетние тяжбы
, которые сейчас завершены.
В начале 2023 года Корпорация развития Республики Крым сообщала, что канатной дороге Мисхор – Ай-Петри предстоит масштабная реновация
. В рамках проекта предполагалось автоматизировать системы безопасности, провести ремонтно-восстановительные работы на строительных конструкциях и технологическом оборудовании. Новый инвестор взял на себя обязательства сохранить старые и создать 20 новых рабочих мест, заняться благоустройством территории
и участвовать в развитии социальной инфраструктуры города.
В 2023 году Ялтинской канатной дороге Мисхор–Ай-Петри исполнилось 35 лет. Ее начали строить в 1967 году, первые пассажиры поднялись на ней 23 апреля 1988 года.
Общая длина дороги – 2 980 метров. От средней станции Сосновый бор до верхней Ай-Петри нет ни одной опорной вышки: это один из самых длинных в Европе безопорных пролетов, длина которого 1670 м. За 15 минут кабинки поднимаются на высоту 1152 м.
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