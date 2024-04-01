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Начался ремонт дороги на Ай-Петри: как организовано движение - РИА Новости Крым, 01.04.2024
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Начался ремонт дороги на Ай-Петри: как организовано движение
Начался ремонт дороги на Ай-Петри: как организовано движение - РИА Новости Крым, 01.04.2024
Начался ремонт дороги на Ай-Петри: как организовано движение
Об этом сообщает глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 01.04.2024
2024-04-01T17:30
2024-04-01T17:30
ситуация на дорогах крыма
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ялта
янина павленко
ай-петри
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ремонт дорог
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. В Ялте дорожники приступили к ремонту дороги на плато Ай-Петри. Об этом сообщает глава администрации города Янина Павленко.По ее словам, на первом этапе будет отремонтирован пятикилометровый участок от Южнобережного шоссе до водопада Учан-Су.По информации Павленко, с середины мая начнутся работы от водопада до села Охотничье.Заказчиком работ является "Служба автомобильных дорог", подрядчиком - "Центродорсторой".В марте минтранс РК сообщал, что Дорога Бахчисарай - Ялта будет частично перекрыта на время проведения ремонтных работ.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялту ждут грандиозные перемены: интервью с Яниной ПавленкоАвтодорогу Бахчисарай – Ялта отремонтируют: как организуют движениеДорога в обход Алушты: новые семь километров и развязки в двух уровнях
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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Начался ремонт дороги на Ай-Петри: как организовано движение

В Крыму начали ремонт дороги на Ай-Петри - первый этап сдадут к майским праздникам

17:30 01.04.2024
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоВ Крыму начали ремонт дороги на Ай-Петри
В Крыму начали ремонт дороги на Ай-Петри
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. В Ялте дорожники приступили к ремонту дороги на плато Ай-Петри. Об этом сообщает глава администрации города Янина Павленко.
По ее словам, на первом этапе будет отремонтирован пятикилометровый участок от Южнобережного шоссе до водопада Учан-Су.

"К майским праздникам он должен быть готов. Движение транспорта здесь перекрыто частично – налажен реверсивный проезд", - говорится в сообщении.

По информации Павленко, с середины мая начнутся работы от водопада до села Охотничье.
"Здесь проезд будет полностью перекрыт в вечернее и ночное время. Завершить ремонт всей дороги планируется к концу года", - уточняет Янина Павленко.
Заказчиком работ является "Служба автомобильных дорог", подрядчиком - "Центродорсторой".
В марте минтранс РК сообщал, что Дорога Бахчисарай - Ялта будет частично перекрыта на время проведения ремонтных работ.
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