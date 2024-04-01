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Начался ремонт дороги на Ай-Петри: как организовано движение

Начался ремонт дороги на Ай-Петри: как организовано движение - РИА Новости Крым, 01.04.2024

Начался ремонт дороги на Ай-Петри: как организовано движение

Об этом сообщает глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 01.04.2024

2024-04-01T17:30

2024-04-01T17:30

2024-04-01T17:30

ситуация на дорогах крыма

крым

ялта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. В Ялте дорожники приступили к ремонту дороги на плато Ай-Петри. Об этом сообщает глава администрации города Янина Павленко.По ее словам, на первом этапе будет отремонтирован пятикилометровый участок от Южнобережного шоссе до водопада Учан-Су.По информации Павленко, с середины мая начнутся работы от водопада до села Охотничье.Заказчиком работ является "Служба автомобильных дорог", подрядчиком - "Центродорсторой".В марте минтранс РК сообщал, что Дорога Бахчисарай - Ялта будет частично перекрыта на время проведения ремонтных работ.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялту ждут грандиозные перемены: интервью с Яниной ПавленкоАвтодорогу Бахчисарай – Ялта отремонтируют: как организуют движениеДорога в обход Алушты: новые семь километров и развязки в двух уровнях

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ай-петри

юбк

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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