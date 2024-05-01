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Умер экс-продюсер "Кино" и "Аквариума" - РИА Новости Крым, 01.05.2024
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Умер экс-продюсер "Кино" и "Аквариума"
Умер экс-продюсер "Кино" и "Аквариума" - РИА Новости Крым, 01.05.2024
Умер экс-продюсер "Кино" и "Аквариума"
На 74-м году жизни умер известный музыкальный продюсер, рок-музыкант и звукорежиссер Андрей Тропилло. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на художника Олега РИА Новости Крым, 01.05.2024
2024-05-01T13:03
2024-05-01T13:14
утраты
культура
музыка
новости
андрей тропилло
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. На 74-м году жизни умер известный музыкальный продюсер, рок-музыкант и звукорежиссер Андрей Тропилло. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на художника Олега Бурьяна.Андрей Тропилло – советский и российский звукорежиссер, музыкальный издатель продюсер, рок-музыкант, внесший существенный вклад в становление и развитие русского рока. В его студии записывались культовые альбомы "Кино", "Аквариума", "Алисы", "Зоопарка" и других групп. Родился в 1951 году в Ленинграде. С 1970-х годов организовывал концерты и записи группы "Машина времени". В 1979 году создал кружок звукозаписи в ленинградском Доме юного техника. Неофициальную звукозаписывающую студию назвали "АнТроп".В первой половине 1980-х здесь записывались альбомы рок-групп "Аквариум", "Зоопарк", "Кино", "Странные игры", "Алиса", "Ноль", "Телевизор", ставших впоследствии легендарными. Как правило, Тропилло не брал деньги с музыкантов за записи на его студии. Также он организовывал концерты и иногда выступал в качестве музыканта и бэк-вокалиста при записях альбомов.В 1991 году создал "Продюсерский Центр рок-н-ролльных приходов Единой евангелическо-лютеранской церкви России". Под лейблом "АнТроп", ставшим официальным, Тропилло выпускал альбомы культовых западных рок-групп The Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Black Sabbath и других. В 1990-х годах Тропилло наладил выпуск аудиокассет, а в 1999 году построил завод по производству компакт-дисков. В последние годы проживал в Финляндии.
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РИА Новости Крым
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96
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утраты, культура, музыка, новости, андрей тропилло, россия
Умер экс-продюсер "Кино" и "Аквариума"

Музыкальный продюсер Андрей Тропилло умер на 74-м году жизни

13:03 01.05.2024 (обновлено: 13:14 01.05.2024)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкПродюсер и звукорежиссер Андрей Тропилло
Продюсер и звукорежиссер Андрей Тропилло
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. На 74-м году жизни умер известный музыкальный продюсер, рок-музыкант и звукорежиссер Андрей Тропилло. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на художника Олега Бурьяна.

"Покинул материальный мир мой друг Андрей Тропилло", — написал Олег Бурьян в соцсети.

Андрей Тропилло – советский и российский звукорежиссер, музыкальный издатель продюсер, рок-музыкант, внесший существенный вклад в становление и развитие русского рока. В его студии записывались культовые альбомы "Кино", "Аквариума", "Алисы", "Зоопарка" и других групп.
Родился в 1951 году в Ленинграде. С 1970-х годов организовывал концерты и записи группы "Машина времени". В 1979 году создал кружок звукозаписи в ленинградском Доме юного техника. Неофициальную звукозаписывающую студию назвали "АнТроп".
В первой половине 1980-х здесь записывались альбомы рок-групп "Аквариум", "Зоопарк", "Кино", "Странные игры", "Алиса", "Ноль", "Телевизор", ставших впоследствии легендарными. Как правило, Тропилло не брал деньги с музыкантов за записи на его студии. Также он организовывал концерты и иногда выступал в качестве музыканта и бэк-вокалиста при записях альбомов.
В 1991 году создал "Продюсерский Центр рок-н-ролльных приходов Единой евангелическо-лютеранской церкви России". Под лейблом "АнТроп", ставшим официальным, Тропилло выпускал альбомы культовых западных рок-групп The Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Black Sabbath и других. В 1990-х годах Тропилло наладил выпуск аудиокассет, а в 1999 году построил завод по производству компакт-дисков.
В последние годы проживал в Финляндии.
 
УтратыКультураМузыкаНовостиАндрей ТропиллоРоссия
 
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