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Умер экс-продюсер "Кино" и "Аквариума"

Умер экс-продюсер "Кино" и "Аквариума" - РИА Новости Крым, 01.05.2024

Умер экс-продюсер "Кино" и "Аквариума"

На 74-м году жизни умер известный музыкальный продюсер, рок-музыкант и звукорежиссер Андрей Тропилло. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на художника Олега РИА Новости Крым, 01.05.2024

2024-05-01T13:03

2024-05-01T13:03

2024-05-01T13:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. На 74-м году жизни умер известный музыкальный продюсер, рок-музыкант и звукорежиссер Андрей Тропилло. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на художника Олега Бурьяна.Андрей Тропилло – советский и российский звукорежиссер, музыкальный издатель продюсер, рок-музыкант, внесший существенный вклад в становление и развитие русского рока. В его студии записывались культовые альбомы "Кино", "Аквариума", "Алисы", "Зоопарка" и других групп. Родился в 1951 году в Ленинграде. С 1970-х годов организовывал концерты и записи группы "Машина времени". В 1979 году создал кружок звукозаписи в ленинградском Доме юного техника. Неофициальную звукозаписывающую студию назвали "АнТроп".В первой половине 1980-х здесь записывались альбомы рок-групп "Аквариум", "Зоопарк", "Кино", "Странные игры", "Алиса", "Ноль", "Телевизор", ставших впоследствии легендарными. Как правило, Тропилло не брал деньги с музыкантов за записи на его студии. Также он организовывал концерты и иногда выступал в качестве музыканта и бэк-вокалиста при записях альбомов.В 1991 году создал "Продюсерский Центр рок-н-ролльных приходов Единой евангелическо-лютеранской церкви России". Под лейблом "АнТроп", ставшим официальным, Тропилло выпускал альбомы культовых западных рок-групп The Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Black Sabbath и других. В 1990-х годах Тропилло наладил выпуск аудиокассет, а в 1999 году построил завод по производству компакт-дисков. В последние годы проживал в Финляндии.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, культура, музыка, новости, андрей тропилло, россия