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СБУ проводит облавы в центре Киева - РИА Новости Крым, 01.05.2024
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СБУ проводит облавы в центре Киева
СБУ проводит облавы в центре Киева - РИА Новости Крым, 01.05.2024
СБУ проводит облавы в центре Киева
Служба безопасности Украины (СБУ) проводит плановые контрразведывательные мероприятия в Киеве. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости Крым, 01.05.2024
2024-05-01T12:31
2024-05-01T12:31
сбу (служба безопасности украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. Служба безопасности Украины (СБУ) проводит плановые контрразведывательные мероприятия в Киеве. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что "отработки" проходят совместно с Управлением государственной охраны, нацполицией, военной службой правопорядка ВСУ и другими подразделениями.Силовики ⁠осматривают территории и отдельные здания и помещения (офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, заведений сферы общественного обслуживания и т.п.) для выявления запрещенных к обращению предметов, проверяют граждан⁠, находящихся на территории центральной части города. В СБУ предупредили о возможном ограничении прохода и проезда по улицам, а также о проверке документов граждан и осмотре автотранспорта. В интервью гендиректору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Службу безопасности Украины необходимо признать террористической структурой за организованные и совершенные теракты на территории России.По ее словам, для киевских властей и спецслужб необходим трибунал.Политолог Андрей Никифоров выразил мнение, что киевский режим и его представители – террористы по своей сути, и в этой связи опасны даже для своих западных хозяев, поскольку рано или поздно выйдут из-под контроля, как это делали раньше их предшественники, вскормленные коллективным Западом.В МИД России ранее заявляли, что видят все основания, чтобы запустить процесс признания Вооруженных сил Украины (ВСУ), Службы безопасности Украины (СБУ) и главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины террористическими организациями. Российская сторона располагает признаниями руководителей украинских спецслужб о том, что они организовывали теракты, в том числе на Крымском мосту. Также имеется доказательная база того, что ВСУ "наносили удары по больницам, детским садам, расстреливали людей".
https://crimea.ria.ru/20240301/zaderzhannaya-v-krymu-agent-sbu-rasskazala-o-podgotovke-terakta-1135333945.html
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сбу (служба безопасности украины), украина, киев, общество, новости, в мире
СБУ проводит облавы в центре Киева

СБУ ищет диверсантов в центре Киева

12:31 01.05.2024
 
© Служба безопасности УкраиныСотрудники СБУ в Киеве
Сотрудники СБУ в Киеве
© Служба безопасности Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости Крым. Служба безопасности Украины (СБУ) проводит плановые контрразведывательные мероприятия в Киеве. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Среди основных локаций – Софийская и Михайловская площади и прилегающая местность. Основной целью мероприятий является проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов и мест массового пребывания людей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "отработки" проходят совместно с Управлением государственной охраны, нацполицией, военной службой правопорядка ВСУ и другими подразделениями.
Силовики ⁠осматривают территории и отдельные здания и помещения (офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, заведений сферы общественного обслуживания и т.п.) для выявления запрещенных к обращению предметов, проверяют граждан⁠, находящихся на территории центральной части города.
В СБУ предупредили о возможном ограничении прохода и проезда по улицам, а также о проверке документов граждан и осмотре автотранспорта.
В интервью гендиректору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Службу безопасности Украины необходимо признать террористической структурой за организованные и совершенные теракты на территории России.
По ее словам, для киевских властей и спецслужб необходим трибунал.
Политолог Андрей Никифоров выразил мнение, что киевский режим и его представители – террористы по своей сути, и в этой связи опасны даже для своих западных хозяев, поскольку рано или поздно выйдут из-под контроля, как это делали раньше их предшественники, вскормленные коллективным Западом.
В МИД России ранее заявляли, что видят все основания, чтобы запустить процесс признания Вооруженных сил Украины (ВСУ), Службы безопасности Украины (СБУ) и главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины террористическими организациями. Российская сторона располагает признаниями руководителей украинских спецслужб о том, что они организовывали теракты, в том числе на Крымском мосту. Также имеется доказательная база того, что ВСУ "наносили удары по больницам, детским садам, расстреливали людей".
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