https://crimea.ria.ru/20240423/sbu-nuzhno-priznat-terroristicheskoy-strukturoy---matvienko-1136770280.html

СБУ нужно признать террористической структурой - Матвиенко

СБУ нужно признать террористической структурой - Матвиенко - РИА Новости Крым, 23.04.2024

СБУ нужно признать террористической структурой - Матвиенко

Признать Украину государством-террористом невозможно, но киевский режим, безусловно, террористический. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина... РИА Новости Крым, 23.04.2024

2024-04-23T09:44

2024-04-23T09:44

2024-04-23T09:44

валентина матвиенко

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сбу (служба безопасности украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Признать Украину государством-террористом невозможно, но киевский режим, безусловно, террористический. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью гендиректору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву."Что касается признания Украины государством-террористом, ну это невозможно, потому что в международном праве нет такого понятия "государство-террорист", – сказала Матвиенко.При этом она назвала террористическим сам нынешний киевский режим, который при поддержке западных спецслужб организует теракты на территории России.По мнению Матвиенко, признать террористической структурой нужно и Службу безопасности Украины - "непосредственных разработчиков и тех, кто осуществляет эти теракты". "У которых нет ничего святого, ни совести, ни морали, они не могут в бою ничего сделать, но обстреливают мирные города приграничных территорий, они убивают журналистов, они убили Дарью Дугину", - напомнила Матвиенко.Для киевских властей и спецслужб, по ее убеждению, необходим трибунал."Там (на Украине - ред.) атмосфера страха такая, что люди боятся не то что выйти с протестом, боятся слово сказать. Там просматриваются телефоны и развернута такая сеть контроля над украинцами... Поэтому трибунал, под трибунал всех и самое жесткое наказание", - заключила спикер Совета Федерации.Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк* ранее озвучил детали убийства военкора Владлена Татарского и бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы, а также прокомментировал ряд других покушений на российских политиков, намекнув на причастность СБУ к этим преступлениям.Политолог Андрей Никифоров выразил мнение, что киевский режим и его представители – террористы по своей сути, и в этой связи опасны даже для своих западных хозяев, поскольку рано или поздно выйдут из-под контроля, как это делали раньше их предшественники, вскормленные коллективным Западом.В МИД России ранее заявляли, что видят все основания, чтобы запустить процесс признания Вооруженных сил Украины (ВСУ), Службы безопасности Украины (СБУ) и главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины террористическими организациями. Российская сторона располагает признаниями руководителей украинских спецслужб о том, что они организовывали теракты, в том числе на Крымском мосту. Также имеется доказательная база того, что ВСУ "наносили удары по больницам, детским садам, расстреливали людей".* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Патриарх Кирилл назвал террором попытки изгнать верующих из ЛаврыСотрудник СБУ проговорился о цене за убийство Александра ЗахарченкоГотовила теракт против военных: агент СБУ задержана в Запорожской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валентина матвиенко, украина, россия, политика, совет федерации, новости, терроризм, сбу (служба безопасности украины)