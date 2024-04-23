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СБУ нужно признать террористической структурой - Матвиенко - РИА Новости Крым, 23.04.2024
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СБУ нужно признать террористической структурой - Матвиенко
СБУ нужно признать террористической структурой - Матвиенко - РИА Новости Крым, 23.04.2024
СБУ нужно признать террористической структурой - Матвиенко
Признать Украину государством-террористом невозможно, но киевский режим, безусловно, террористический. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина... РИА Новости Крым, 23.04.2024
2024-04-23T09:44
2024-04-23T09:44
валентина матвиенко
украина
россия
политика
совет федерации
новости
терроризм
сбу (служба безопасности украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Признать Украину государством-террористом невозможно, но киевский режим, безусловно, террористический. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью гендиректору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву."Что касается признания Украины государством-террористом, ну это невозможно, потому что в международном праве нет такого понятия "государство-террорист", – сказала Матвиенко.При этом она назвала террористическим сам нынешний киевский режим, который при поддержке западных спецслужб организует теракты на территории России.По мнению Матвиенко, признать террористической структурой нужно и Службу безопасности Украины - "непосредственных разработчиков и тех, кто осуществляет эти теракты". "У которых нет ничего святого, ни совести, ни морали, они не могут в бою ничего сделать, но обстреливают мирные города приграничных территорий, они убивают журналистов, они убили Дарью Дугину", - напомнила Матвиенко.Для киевских властей и спецслужб, по ее убеждению, необходим трибунал."Там (на Украине - ред.) атмосфера страха такая, что люди боятся не то что выйти с протестом, боятся слово сказать. Там просматриваются телефоны и развернута такая сеть контроля над украинцами... Поэтому трибунал, под трибунал всех и самое жесткое наказание", - заключила спикер Совета Федерации.Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк* ранее озвучил детали убийства военкора Владлена Татарского и бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы, а также прокомментировал ряд других покушений на российских политиков, намекнув на причастность СБУ к этим преступлениям.Политолог Андрей Никифоров выразил мнение, что киевский режим и его представители – террористы по своей сути, и в этой связи опасны даже для своих западных хозяев, поскольку рано или поздно выйдут из-под контроля, как это делали раньше их предшественники, вскормленные коллективным Западом.В МИД России ранее заявляли, что видят все основания, чтобы запустить процесс признания Вооруженных сил Украины (ВСУ), Службы безопасности Украины (СБУ) и главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины террористическими организациями. Российская сторона располагает признаниями руководителей украинских спецслужб о том, что они организовывали теракты, в том числе на Крымском мосту. Также имеется доказательная база того, что ВСУ "наносили удары по больницам, детским садам, расстреливали людей".* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Патриарх Кирилл назвал террором попытки изгнать верующих из ЛаврыСотрудник СБУ проговорился о цене за убийство Александра ЗахарченкоГотовила теракт против военных: агент СБУ задержана в Запорожской области
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валентина матвиенко, украина, россия, политика, совет федерации, новости, терроризм, сбу (служба безопасности украины)
СБУ нужно признать террористической структурой - Матвиенко

Матвиенко: киевский режим и СБУ замешаны на терроре

09:44 23.04.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве.
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Признать Украину государством-террористом невозможно, но киевский режим, безусловно, террористический. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью гендиректору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
"Что касается признания Украины государством-террористом, ну это невозможно, потому что в международном праве нет такого понятия "государство-террорист", – сказала Матвиенко.
При этом она назвала террористическим сам нынешний киевский режим, который при поддержке западных спецслужб организует теракты на территории России.
"Киевский режим – это террористический режим, безусловно. Он замешан на терроре. С момента кровавого государственного переворота. И это суть, основа этого режима, выпестованного коллективным Западом вот в такой форме, в таком виде, который есть. Ведь все террористические акты, их уже большое количество на территории России, это все организовывал киевский режим, безусловно, при разработке, поддержке ЦРУ и других западных разведок", – добавила спикер Совфеда.
По мнению Матвиенко, признать террористической структурой нужно и Службу безопасности Украины - "непосредственных разработчиков и тех, кто осуществляет эти теракты".
"У которых нет ничего святого, ни совести, ни морали, они не могут в бою ничего сделать, но обстреливают мирные города приграничных территорий, они убивают журналистов, они убили Дарью Дугину", - напомнила Матвиенко.
Для киевских властей и спецслужб, по ее убеждению, необходим трибунал.
"Там (на Украине - ред.) атмосфера страха такая, что люди боятся не то что выйти с протестом, боятся слово сказать. Там просматриваются телефоны и развернута такая сеть контроля над украинцами... Поэтому трибунал, под трибунал всех и самое жесткое наказание", - заключила спикер Совета Федерации.
Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк* ранее озвучил детали убийства военкора Владлена Татарского и бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы, а также прокомментировал ряд других покушений на российских политиков, намекнув на причастность СБУ к этим преступлениям.
Политолог Андрей Никифоров выразил мнение, что киевский режим и его представители – террористы по своей сути, и в этой связи опасны даже для своих западных хозяев, поскольку рано или поздно выйдут из-под контроля, как это делали раньше их предшественники, вскормленные коллективным Западом.
В МИД России ранее заявляли, что видят все основания, чтобы запустить процесс признания Вооруженных сил Украины (ВСУ), Службы безопасности Украины (СБУ) и главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины террористическими организациями. Российская сторона располагает признаниями руководителей украинских спецслужб о том, что они организовывали теракты, в том числе на Крымском мосту. Также имеется доказательная база того, что ВСУ "наносили удары по больницам, детским садам, расстреливали людей".
* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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Валентина МатвиенкоУкраинаРоссияПолитикаСовет ФедерацииНовостиТерроризмСБУ (Служба безопасности Украины)
 
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