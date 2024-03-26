https://crimea.ria.ru/20240326/ubiystva-kivy-i-tatarskogo---v-sbu-nameknuli-na-prichastnost-vedomstva-1136033698.html

Убийства Кивы и Татарского - в СБУ намекнули на причастность ведомства

Убийства Кивы и Татарского - в СБУ намекнули на причастность ведомства - РИА Новости Крым, 26.03.2024

Убийства Кивы и Татарского - в СБУ намекнули на причастность ведомства

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк озвучил детали убийства военкора Владлена Татарского и бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы, а также... РИА Новости Крым, 26.03.2024

2024-03-26T09:17

2024-03-26T09:17

2024-03-26T09:17

сбу (служба безопасности украины)

василий малюк

украина

владлен татарский (максим фомин)

илья кива

захар прилепин

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новости

теракт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк озвучил детали убийства военкора Владлена Татарского и бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы, а также прокомментировал ряд других покушений на российских политиков, намекнув на причастность СБУ к этим преступлениям. Об этом пишет РИА Новости.В частности, по его словам, экс-депутат ВРУ Илья Кива застрелен из нарезного пистолета калибром 9х19 миллиметров; в статуэтке, с помощью которой был убит военкор Владлен Татарский, содержалось 400 граммов термобара, а генпрокурор ЛНР Сергей Горенко был убит с помощью 800 граммов пластида. Малюк также заявил, что покушение на российского писателя Захара Прилепина готовили с использованием противотанковой мины.В МИД России ранее заявляли, что видят все основания, чтобы запустить процесс признания Вооруженных сил Украины (ВСУ), Службы безопасности Украины (СБУ) и главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины террористическими организациями. Российская сторона располагает признаниями руководителей украинских спецслужб о том, что они организовывали теракты, в том числе на Крымском мосту. Также имеется доказательная база того, что ВСУ "наносили удары по больницам, детским садам, расстреливали людей".Военный корреспондент и блогер Владлен Татарский был убит в ходе теракта в Санкт-Петербурге 2 апреля 2023 года. От взрыва пострадали 52 человека, среди них один ребенок. По информации Национального антитеррористического комитета, теракт был спланирован украинскими спецслужбами с привлечением агентуры из запрещенного в РФ Фонда борьбы с коррупцией*. В мае 2023 года в Нижегородской области взорвался автомобиль, в котором находился российский писатель Захар Прилепин. В результате происшествие его водитель погиб, а сам писатель получил ранения. Тело экс-депутата Рады Ильи Кивы было найдено 6 декабря 2023 года в деревне Супонево Московской области. Как сообщили в Следственном комитете РФ, накануне вечером на территории парка одного из коттеджных поселков в Супонево Одинцовского городского округа неизвестный произвел в потерпевшего несколько выстрелов из неустановленного оружия. От полученных ранений Илья Кива скончался на месте.*организация, запрещенная в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:Теракты киевского режима: кто режиссер и как приносят в жертву УкраинуБуданов решил убить три миллиона крымчан и получил ответ из СовфедаВ Киеве признали причастность к трем терактам на территории России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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