Убийства Кивы и Татарского - в СБУ намекнули на причастность ведомства
Глава СБУ намекнул на причастность ведомства к убийствам Кивы и Татарского
© t.me/SBUkr Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк
© t.me/SBUkr
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк озвучил детали убийства военкора Владлена Татарского и бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы, а также прокомментировал ряд других покушений на российских политиков, намекнув на причастность СБУ к этим преступлениям. Об этом пишет РИА Новости.
"Никаким образом официально мы не будем признавать этого, но вместе с тем я вам расскажу отдельные детали", - заявил Малюк в эфире телемарафона на украинском телевидении.
В частности, по его словам, экс-депутат ВРУ Илья Кива застрелен из нарезного пистолета калибром 9х19 миллиметров; в статуэтке, с помощью которой был убит военкор Владлен Татарский, содержалось 400 граммов термобара, а генпрокурор ЛНР Сергей Горенко был убит с помощью 800 граммов пластида. Малюк также заявил, что покушение на российского писателя Захара Прилепина готовили с использованием противотанковой мины.
В МИД России ранее заявляли, что видят все основания, чтобы запустить процесс признания Вооруженных сил Украины (ВСУ), Службы безопасности Украины (СБУ) и главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины террористическими организациями. Российская сторона располагает признаниями руководителей украинских спецслужб о том, что они организовывали теракты, в том числе на Крымском мосту. Также имеется доказательная база того, что ВСУ "наносили удары по больницам, детским садам, расстреливали людей".
Военный корреспондент и блогер Владлен Татарский был убит в ходе теракта в Санкт-Петербурге 2 апреля 2023 года. От взрыва пострадали 52 человека, среди них один ребенок. По информации Национального антитеррористического комитета, теракт был спланирован украинскими спецслужбами с привлечением агентуры из запрещенного в РФ Фонда борьбы с коррупцией*.
В мае 2023 года в Нижегородской области взорвался автомобиль, в котором находился российский писатель Захар Прилепин. В результате происшествие его водитель погиб, а сам писатель получил ранения.
Тело экс-депутата Рады Ильи Кивы было найдено 6 декабря 2023 года в деревне Супонево Московской области. Как сообщили в Следственном комитете РФ, накануне вечером на территории парка одного из коттеджных поселков в Супонево Одинцовского городского округа неизвестный произвел в потерпевшего несколько выстрелов из неустановленного оружия. От полученных ранений Илья Кива скончался на месте.
*организация, запрещенная в России
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