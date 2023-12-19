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Убитого Илью Киву вызвали в украинский суд
Убитого Илью Киву вызвали в украинский суд - РИА Новости Крым, 19.12.2023
Убитого Илью Киву вызвали в украинский суд
Экс-депутата Верховной Рады Украины Илью Киву, убитого 6 декабря в Подмосковье, вызывают в суд украинского города Львов. Повестка выписана уже после смерти... РИА Новости Крым, 19.12.2023
2023-12-19T19:05
2023-12-19T19:05
2023-12-19T19:05
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Экс-депутата Верховной Рады Украины Илью Киву, убитого 6 декабря в Подмосковье, вызывают в суд украинского города Львов. Повестка выписана уже после смерти политика, сообщает РИА Новости.Тело экс-депутата было найдено 6 декабря в деревне Супонево Московской области. Как сообщили в Следственном комитете РФ, накануне вечером на территории парка одного из коттеджных поселков в Супонево Одинцовского городского округа неизвестный произвел в потерпевшего несколько выстрелов из неустановленного оружия. От полученных ранений Илья Кива скончался на месте.На теле убитого было обнаружено два пулевых ранения. Уголовное дело по факту убийства и незаконного оборота оружия передали в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области.На Украине экс-парламентария судят по подозрению в госизмене и покушении на территориальную целостность страны. В апреле прошлого года Кива попросил политического убежища в России, и его обращение было удовлетворено.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве признали причастность к трем терактам на территории РоссииПочему участились теракты и диверсии со стороны Украины - мнениеПокушение на Прилепина организовано украинскими спецслужбами - СК
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илья кива, происшествия, суд, львов, украина, новости
Убитого Илью Киву вызвали в украинский суд
Убитый в начале декабря Илья Кива должен явиться в районный суд Львова