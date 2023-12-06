https://crimea.ria.ru/20231206/v-podmoskove-naydeno-telo-eks-deputata-vr-ukrainy-ili-kivy--istochik-1133351560.html

В Подмосковье найдено тело экс-депутата ВР Украины Ильи Кивы – источник

В Подмосковье найдено тело экс-депутата ВР Украины Ильи Кивы – источник - РИА Новости Крым, 06.12.2023

В Подмосковье найдено тело экс-депутата ВР Украины Ильи Кивы – источник

Тело, предположительно, бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы нашли в подмосковной деревне Супонево, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя... РИА Новости Крым, 06.12.2023

2023-12-06T18:59

2023-12-06T18:59

2023-12-06T19:00

илья кива

происшествия

новости

верховная рада украины

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Тело, предположительно, бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы нашли в подмосковной деревне Супонево, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.На Украине экс-парламентарию, неоднократно критиковавшему киевский режим, предъявили подозрение в госизмене и покушении на территориальную целостность страны.В апреле прошлого года Кива обратился к Владимиру Путину с просьбой о политическом убежище и российском гражданстве.В ноябре этого года Лычаковский суд Львова заочно приговорил Киву к 14 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Его признали виновным в призывах "к агрессивной войне" и насильственной смене власти, госизмене и публичном использовании коммунистической символики. Экс-депутата объявили в международный розыск.

украина

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илья кива, происшествия, новости, верховная рада украины, украина