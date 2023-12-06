Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье найдено тело экс-депутата ВР Украины Ильи Кивы – источник - РИА Новости Крым, 06.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231206/v-podmoskove-naydeno-telo-eks-deputata-vr-ukrainy-ili-kivy--istochik-1133351560.html
В Подмосковье найдено тело экс-депутата ВР Украины Ильи Кивы – источник
В Подмосковье найдено тело экс-депутата ВР Украины Ильи Кивы – источник - РИА Новости Крым, 06.12.2023
В Подмосковье найдено тело экс-депутата ВР Украины Ильи Кивы – источник
Тело, предположительно, бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы нашли в подмосковной деревне Супонево, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя... РИА Новости Крым, 06.12.2023
2023-12-06T18:59
2023-12-06T19:00
илья кива
происшествия
новости
верховная рада украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/06/1133351392_999:0:2971:1109_1920x0_80_0_0_083b63266249130089ced26c90ad1748.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Тело, предположительно, бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы нашли в подмосковной деревне Супонево, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.На Украине экс-парламентарию, неоднократно критиковавшему киевский режим, предъявили подозрение в госизмене и покушении на территориальную целостность страны.В апреле прошлого года Кива обратился к Владимиру Путину с просьбой о политическом убежище и российском гражданстве.В ноябре этого года Лычаковский суд Львова заочно приговорил Киву к 14 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Его признали виновным в призывах "к агрессивной войне" и насильственной смене власти, госизмене и публичном использовании коммунистической символики. Экс-депутата объявили в международный розыск.
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/06/1133351392_459:0:3190:2048_1920x0_80_0_0_d46a0bc96537c48199a133ca1f3de5e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
илья кива, происшествия, новости, верховная рада украины, украина
В Подмосковье найдено тело экс-депутата ВР Украины Ильи Кивы – источник

РИА Новости: в Подмосковье нашли тело, предположительно, экс-депутата ВР Украины Ильи Кивы

18:59 06.12.2023 (обновлено: 19:00 06.12.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкИлья Кива
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек РИА Новости. Тело, предположительно, бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы нашли в подмосковной деревне Супонево, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"В деревне Супонево обнаружено, предположительно, тело Ильи Кивы", – цитирует РИА Новости собеседника агентства.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
На Украине экс-парламентарию, неоднократно критиковавшему киевский режим, предъявили подозрение в госизмене и покушении на территориальную целостность страны.
В апреле прошлого года Кива обратился к Владимиру Путину с просьбой о политическом убежище и российском гражданстве.
В ноябре этого года Лычаковский суд Львова заочно приговорил Киву к 14 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Его признали виновным в призывах "к агрессивной войне" и насильственной смене власти, госизмене и публичном использовании коммунистической символики. Экс-депутата объявили в международный розыск.
Илья КиваПроисшествияНовостиВерховная Рада УкраиныУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:29В Белом доме считают высоким риск поражения Украины
19:18Призывники смогут служить на границе, заявили в Госдуме
19:05Новые угрозы Крымскому мосту: военный эксперт оценил заявления Запада
18:59В Подмосковье найдено тело экс-депутата ВР Украины Ильи Кивы – источник
18:43Превысил полномочия: экс-сотрудник СевГУ вернет в бюджет 3,3 млн
18:19Депутат Народного Совета ЛНР взорван в автомобиле в Луганске
17:57Микоплазменная пневмония: обстановка в Крыму и симптомы болезни
17:31В Крыму готовятся назначить нового омбудсмена – кандидат определен
17:17В Крыму растет спрос на занятия шахматами – Карякин
16:57Миллион в тумбочке: у владельца отелей в Алуште украли деньги и ювелирку
16:38Разработки молодых ученых должны приносить прибыль – мнение
16:16Более 1000 военнослужащих и иностранная техника: потери Киева за сутки
15:48Путин в Арабских Эмиратах: о чем говорил президент
15:43Присвоили землю на 3,5 млн рублей: в Крыму будут судить местных жителей
15:27Российские военные уничтожили вражеские Су-25 и Миг-29
15:01Горят склады и пункты управления: новые потери ВСУ за сутки
14:25Опасный астероид несется к Земле - что угрожает планете
14:08Бюджет Крыма на 2024 год: что будет с зарплатами учителей и врачей
13:44На какие средства Крым восстановят после шторма – ответ властей
13:21Задержаны участники банды из 90-х: в ее составе полицейские и военные
Лента новостейМолния