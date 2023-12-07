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Следком сообщил подробности по делу об убийстве Кивы - РИА Новости Крым, 07.12.2023
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Следком сообщил подробности по делу об убийстве Кивы
Следком сообщил подробности по делу об убийстве Кивы - РИА Новости Крым, 07.12.2023
Следком сообщил подробности по делу об убийстве Кивы
Два пулевых ранения обнаружены на теле экс-депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы, уголовное дело по факту убийства и незаконного оборота оружия передано в... РИА Новости Крым, 07.12.2023
2023-12-07T10:56
2023-12-07T10:56
ск рф (следственный комитет российской федерации)
илья кива
происшествия
убийство
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россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек- РИА Новости Крым. Два пулевых ранения обнаружены на теле экс-депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы, уголовное дело по факту убийства и незаконного оборота оружия передано в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.6 декабря Кива гулял по территории парка, прилегающего к коттеджному поселку, где неизвестный произвел в него несколько выстрелов. От полученных ранений экс-депутат скончался на месте. К этому времени назначен комплекс судебных экспертиз. Продолжаются допросы свидетелей, проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление причастных к преступлению лиц.Тело экс-депутата было обнаружено в подмосковной деревне Супонево. На Украине экс-парламентарию, неоднократно критиковавшему киевский режим, предъявили подозрение в госизмене и покушении на территориальную целостность страны. В апреле прошлого года Кива обратился к Владимиру Путину с просьбой о политическом убежище и российском гражданстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Депутат Народного Совета ЛНР взорван в автомобиле в ЛуганскеПочему участились теракты и диверсии со стороны Украины - мнениеПокушение на Прилепина организовано украинскими спецслужбами - СК
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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ск рф (следственный комитет российской федерации), илья кива, происшествия, убийство, новости, россия
Следком сообщил подробности по делу об убийстве Кивы

СК: дело об убийстве Кивы ушло в управление по расследованию особо важных дел

10:56 07.12.2023
 
© ГСУ СК России по Московской областиСледователи работают на месте убийства экс-депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы
Следователи работают на месте убийства экс-депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы
© ГСУ СК России по Московской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек- РИА Новости Крым. Два пулевых ранения обнаружены на теле экс-депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы, уголовное дело по факту убийства и незаконного оборота оружия передано в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
6 декабря Кива гулял по территории парка, прилегающего к коттеджному поселку, где неизвестный произвел в него несколько выстрелов. От полученных ранений экс-депутат скончался на месте.
"Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты смывы, две пистолетные гильзы, патрон и другие предметы. Также проведен осмотр автомобиля потерпевшего и гостиничный номер, в котором он проживал последние месяцы. На теле погибшего обнаружено два пулевых огнестрельных ранения", - сказано в сообщении.
К этому времени назначен комплекс судебных экспертиз. Продолжаются допросы свидетелей, проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление причастных к преступлению лиц.
Тело экс-депутата было обнаружено в подмосковной деревне Супонево. На Украине экс-парламентарию, неоднократно критиковавшему киевский режим, предъявили подозрение в госизмене и покушении на территориальную целостность страны. В апреле прошлого года Кива обратился к Владимиру Путину с просьбой о политическом убежище и российском гражданстве.
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СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Илья КиваПроисшествияУбийствоНовостиРоссия
 
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