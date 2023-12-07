https://crimea.ria.ru/20231207/sledkom-soobschil-podrobnosti-po-delu-ob-ubiystve-kivy-1133363643.html

Следком сообщил подробности по делу об убийстве Кивы

Следком сообщил подробности по делу об убийстве Кивы - РИА Новости Крым, 07.12.2023

Следком сообщил подробности по делу об убийстве Кивы

Два пулевых ранения обнаружены на теле экс-депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы, уголовное дело по факту убийства и незаконного оборота оружия передано в... РИА Новости Крым, 07.12.2023

2023-12-07T10:56

2023-12-07T10:56

2023-12-07T10:56

ск рф (следственный комитет российской федерации)

илья кива

происшествия

убийство

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек- РИА Новости Крым. Два пулевых ранения обнаружены на теле экс-депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы, уголовное дело по факту убийства и незаконного оборота оружия передано в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.6 декабря Кива гулял по территории парка, прилегающего к коттеджному поселку, где неизвестный произвел в него несколько выстрелов. От полученных ранений экс-депутат скончался на месте. К этому времени назначен комплекс судебных экспертиз. Продолжаются допросы свидетелей, проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление причастных к преступлению лиц.Тело экс-депутата было обнаружено в подмосковной деревне Супонево. На Украине экс-парламентарию, неоднократно критиковавшему киевский режим, предъявили подозрение в госизмене и покушении на территориальную целостность страны. В апреле прошлого года Кива обратился к Владимиру Путину с просьбой о политическом убежище и российском гражданстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Депутат Народного Совета ЛНР взорван в автомобиле в ЛуганскеПочему участились теракты и диверсии со стороны Украины - мнениеПокушение на Прилепина организовано украинскими спецслужбами - СК

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), илья кива, происшествия, убийство, новости, россия