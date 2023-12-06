https://crimea.ria.ru/20231206/deputat-narodnogo-soveta-lnr-vzorvan-v-avtomobile-v-luganske-1133350289.html

Депутат Народного Совета ЛНР взорван в автомобиле в Луганске

Депутат Народного Совета ЛНР взорван в автомобиле в Луганске - РИА Новости Крым, 06.12.2023

Депутат Народного Совета ЛНР взорван в автомобиле в Луганске

Депутат двух созывов Народного Совета Луганской Народной Республики Олег Попов трагически погиб в Луганске. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале... РИА Новости Крым, 06.12.2023

2023-12-06T18:19

2023-12-06T18:19

2023-12-06T18:19

луганская народная республика (лнр)

новости

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

автомобиль

взрыв

теракт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Депутат двух созывов Народного Совета Луганской Народной Республики Олег Попов трагически погиб в Луганске. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале республиканского правительства.Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, попов погиб 6 декабря в результате детонации в автомобиле неустановленного устройства. Сейчас криминалисты и эксперты СК России работают на месте гибели депутата, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе взрыво-техническая. Обстоятельства произошедшего и причастные лица устанавливаются. Уголовное дело возбуждено по статьям о теракте, а также о незаконном приобретении и хранении взрывных устройств и незаконном изготовление взрывчатых веществ.Как уточняет РИА Новости, Попов предположительно погиб при взрыве автомобиля, который незадолго до этого прозвучал центре Луганска, возле стадиона "Авангард".В начале ноября в Луганске при взрыве автомобиля погиб экс-начальник управления народной милиции и представительства СЦКК в ЛНР, депутат народного совета республики Михаил Филипоненко. В октябре в Новой Каховке в результате подрыва автомобиля был серьезно ранен секретарь местного отделения ЕР Владимир Малов, позже стало известно, что он скончался в больнице. Читайте также на РИА Новости Крым:К убийствам известных россиян причастен Киев - глава ГУР УкраиныДело о подрыве машины Прилепина: обвиняемый взят под стражуФСБ предотвратила теракт против руководителя Запорожской АЭС

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), новости, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), автомобиль, взрыв, теракт