Рейтинг@Mail.ru
Депутат Народного Совета ЛНР взорван в автомобиле в Луганске - РИА Новости Крым, 06.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231206/deputat-narodnogo-soveta-lnr-vzorvan-v-avtomobile-v-luganske-1133350289.html
Депутат Народного Совета ЛНР взорван в автомобиле в Луганске
Депутат Народного Совета ЛНР взорван в автомобиле в Луганске - РИА Новости Крым, 06.12.2023
Депутат Народного Совета ЛНР взорван в автомобиле в Луганске
Депутат двух созывов Народного Совета Луганской Народной Республики Олег Попов трагически погиб в Луганске. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале... РИА Новости Крым, 06.12.2023
2023-12-06T18:19
2023-12-06T18:19
луганская народная республика (лнр)
новости
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
автомобиль
взрыв
теракт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/06/1133350178_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_9fa7c4a928e8b081e62daf40513bfebc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Депутат двух созывов Народного Совета Луганской Народной Республики Олег Попов трагически погиб в Луганске. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале республиканского правительства.Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, попов погиб 6 декабря в результате детонации в автомобиле неустановленного устройства. Сейчас криминалисты и эксперты СК России работают на месте гибели депутата, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе взрыво-техническая. Обстоятельства произошедшего и причастные лица устанавливаются. Уголовное дело возбуждено по статьям о теракте, а также о незаконном приобретении и хранении взрывных устройств и незаконном изготовление взрывчатых веществ.Как уточняет РИА Новости, Попов предположительно погиб при взрыве автомобиля, который незадолго до этого прозвучал центре Луганска, возле стадиона "Авангард".В начале ноября в Луганске при взрыве автомобиля погиб экс-начальник управления народной милиции и представительства СЦКК в ЛНР, депутат народного совета республики Михаил Филипоненко. В октябре в Новой Каховке в результате подрыва автомобиля был серьезно ранен секретарь местного отделения ЕР Владимир Малов, позже стало известно, что он скончался в больнице. Читайте также на РИА Новости Крым:К убийствам известных россиян причастен Киев - глава ГУР УкраиныДело о подрыве машины Прилепина: обвиняемый взят под стражуФСБ предотвратила теракт против руководителя Запорожской АЭС
луганская народная республика (лнр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/06/1133350178_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_d5e63c83c3185250decd96185ef8a06e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
луганская народная республика (лнр), новости, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), автомобиль, взрыв, теракт
Депутат Народного Совета ЛНР взорван в автомобиле в Луганске

Депутат Народного Совета ЛНР Олег Попов погиб при взрыве в Луганске – правительство ЛНР

18:19 06.12.2023
 
© Следственный комитет РФМесто взрыва автомобиля в Луганске. 6 декабря 2023
Место взрыва автомобиля в Луганске. 6 декабря 2023
© Следственный комитет РФ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Депутат двух созывов Народного Совета Луганской Народной Республики Олег Попов трагически погиб в Луганске. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале республиканского правительства.
"Председатель Народного Совета ЛНР сообщил о трагической гибели депутата Олега Попова и выразил соболезнования близким", – сказано в сообщении.
© Правительство ЛНРОлег Попов
Олег Попов
© Правительство ЛНР
Олег Попов
Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, попов погиб 6 декабря в результате детонации в автомобиле неустановленного устройства. Сейчас криминалисты и эксперты СК России работают на месте гибели депутата, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе взрыво-техническая. Обстоятельства произошедшего и причастные лица устанавливаются. Уголовное дело возбуждено по статьям о теракте, а также о незаконном приобретении и хранении взрывных устройств и незаконном изготовление взрывчатых веществ.
Как уточняет РИА Новости, Попов предположительно погиб при взрыве автомобиля, который незадолго до этого прозвучал центре Луганска, возле стадиона "Авангард".
В начале ноября в Луганске при взрыве автомобиля погиб экс-начальник управления народной милиции и представительства СЦКК в ЛНР, депутат народного совета республики Михаил Филипоненко. В октябре в Новой Каховке в результате подрыва автомобиля был серьезно ранен секретарь местного отделения ЕР Владимир Малов, позже стало известно, что он скончался в больнице.
Читайте также на РИА Новости Крым:
К убийствам известных россиян причастен Киев - глава ГУР Украины
Дело о подрыве машины Прилепина: обвиняемый взят под стражу
ФСБ предотвратила теракт против руководителя Запорожской АЭС
Луганская Народная Республика (ЛНР)НовостиПроисшествияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)АвтомобильВзрывТеракт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:29В Белом доме считают высоким риск поражения Украины
19:18Призывники смогут служить на границе, заявили в Госдуме
19:05Новые угрозы Крымскому мосту: военный эксперт оценил заявления Запада
18:59В Подмосковье найдено тело экс-депутата ВР Украины Ильи Кивы – источник
18:43Превысил полномочия: экс-сотрудник СевГУ вернет в бюджет 3,3 млн
18:19Депутат Народного Совета ЛНР взорван в автомобиле в Луганске
17:57Микоплазменная пневмония: обстановка в Крыму и симптомы болезни
17:31В Крыму готовятся назначить нового омбудсмена – кандидат определен
17:17В Крыму растет спрос на занятия шахматами – Карякин
16:57Миллион в тумбочке: у владельца отелей в Алуште украли деньги и ювелирку
16:38Разработки молодых ученых должны приносить прибыль – мнение
16:16Более 1000 военнослужащих и иностранная техника: потери Киева за сутки
15:48Путин в Арабских Эмиратах: о чем говорил президент
15:43Присвоили землю на 3,5 млн рублей: в Крыму будут судить местных жителей
15:27Российские военные уничтожили вражеские Су-25 и Миг-29
15:01Горят склады и пункты управления: новые потери ВСУ за сутки
14:25Опасный астероид несется к Земле - что угрожает планете
14:08Бюджет Крыма на 2024 год: что будет с зарплатами учителей и врачей
13:44На какие средства Крым восстановят после шторма – ответ властей
13:21Задержаны участники банды из 90-х: в ее составе полицейские и военные
Лента новостейМолния