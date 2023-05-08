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Дело о подрыве машины Прилепина: обвиняемый взят под стражу - РИА Новости Крым, 08.05.2023
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Дело о подрыве машины Прилепина: обвиняемый взят под стражу
Дело о подрыве машины Прилепина: обвиняемый взят под стражу - РИА Новости Крым, 08.05.2023
Дело о подрыве машины Прилепина: обвиняемый взят под стражу
Александр Пермяков, задержанный по обвинению в совершении теракта против российского писателя Захара Прилепина, взят под стражу на два месяца. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 08.05.2023
2023-05-08T13:17
2023-05-08T13:17
захар прилепин
генеральная прокуратура рф
александр шубин
общество
новости
александр пермяков
покушение на захара прилепина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Александр Пермяков, задержанный по обвинению в совершении теракта против российского писателя Захара Прилепина, взят под стражу на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.Отмечается, что задержанный обвиняется по двум уголовным статьям. Ему вменяется совершение теракта, повлекшего смерть человека, а также незаконное приобретение, передача, хранение и перевозка взрывчатки в составе организованной группы. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в Генпрокуратуры РФ.6 мая в поселке Пионерское в Нижегородской области был взорван автомобиль, в котором ехал российский писатель Захар Прилепин с товарищем. Позже сообщалось, что взрывное устройство положили под днище машины. В результате Прилепин получил множественные ранения, в том числе переломы, а его спутник погиб.Некоторое время спустя в пресс-службе Прилепина уточнили, что погиб сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии, 27-летний Александр Шубин с позывным "Злой". С 2014 года молодой человек был в ополчении Донбасса, служил в разведке.Самого Захара эвакуировали вертолетом в городскую больницу. Позже он вышел на связь, рассказав, что ему "сообщили, что мины были две". "Этот тип испугался и сразу убежал после взрыва первой. Если б взорвал вторую, погибли бы все. Его поймали", – написал Захар в своем Telegram-канале поздно вечером 7 мая. В Следкоме РФ заявили, происшествие квалифицировано как теракт. Розыск соучастников обвиняемого в нем продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ предотвратила теракт против руководителя Запорожской АЭС ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме в Ивановской области Почему участились теракты и диверсии со стороны Украины – мнение
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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захар прилепин, генеральная прокуратура рф, александр шубин, общество, новости, александр пермяков, покушение на захара прилепина
Дело о подрыве машины Прилепина: обвиняемый взят под стражу

Генпрокуратура: обвиняемый в подрыве автомобиля Прилепина взят под стражу на два месяца

13:17 08.05.2023
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Александр Пермяков, задержанный по обвинению в совершении теракта против российского писателя Захара Прилепина, взят под стражу на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.
"По поручению Генпрокуратуры России прокуратурой Нижегородской области поддержано ходатайство органов предварительного расследования об избрании Александру Пермякову меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", – говорится в сообщении.
Отмечается, что задержанный обвиняется по двум уголовным статьям. Ему вменяется совершение теракта, повлекшего смерть человека, а также незаконное приобретение, передача, хранение и перевозка взрывчатки в составе организованной группы.
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в Генпрокуратуры РФ.
6 мая в поселке Пионерское в Нижегородской области был взорван автомобиль, в котором ехал российский писатель Захар Прилепин с товарищем. Позже сообщалось, что взрывное устройство положили под днище машины. В результате Прилепин получил множественные ранения, в том числе переломы, а его спутник погиб.
Некоторое время спустя в пресс-службе Прилепина уточнили, что погиб сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии, 27-летний Александр Шубин с позывным "Злой". С 2014 года молодой человек был в ополчении Донбасса, служил в разведке.
Самого Захара эвакуировали вертолетом в городскую больницу. Позже он вышел на связь, рассказав, что ему "сообщили, что мины были две". "Этот тип испугался и сразу убежал после взрыва первой. Если б взорвал вторую, погибли бы все. Его поймали", – написал Захар в своем Telegram-канале поздно вечером 7 мая.
В Следкоме РФ заявили, происшествие квалифицировано как теракт. Розыск соучастников обвиняемого в нем продолжается.
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