https://crimea.ria.ru/20231007/podryv-avtomobilya-v-novoy-kakhovke--serezno-ranen-sekretar-otdeleniya-er-1131915837.html

Подрыв автомобиля в Новой Каховке – серьезно ранен секретарь отделения ЕР

Подрыв автомобиля в Новой Каховке – серьезно ранен секретарь отделения ЕР - РИА Новости Крым, 07.10.2023

Подрыв автомобиля в Новой Каховке – серьезно ранен секретарь отделения ЕР

В Новой Каховке подорвали автомобиль секретаря местного отделения "Единой России", он госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил сенатор Игорь РИА Новости Крым, 07.10.2023

2023-10-07T12:15

2023-10-07T12:15

2023-10-07T12:22

новая каховка

новости

новые регионы россии

происшествия

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. В Новой Каховке подорвали автомобиль секретаря местного отделения "Единой России", он госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил сенатор Игорь Кастюкевич.Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители. Власти расценивают это как теракт, подчеркнул Костюкевич."Мы расцениваем это как теракт, направленный против мирного населения и тех людей, кто строит мирную жизнь в Херсонской области", - отметил он.Читайте также на РИА Новости крым:К убийствам известных россиян причастен Киев - глава ГУР УкраиныДело о подрыве машины Прилепина: обвиняемый взят под стражуВСУ подорвали депо в Мелитополе

новая каховка

новые регионы россии

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новая каховка, новости, новые регионы россии, происшествия, безопасность