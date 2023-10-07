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Подрыв автомобиля в Новой Каховке – серьезно ранен секретарь отделения ЕР
Подрыв автомобиля в Новой Каховке – серьезно ранен секретарь отделения ЕР - РИА Новости Крым, 07.10.2023
Подрыв автомобиля в Новой Каховке – серьезно ранен секретарь отделения ЕР
В Новой Каховке подорвали автомобиль секретаря местного отделения "Единой России", он госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил сенатор Игорь РИА Новости Крым, 07.10.2023
2023-10-07T12:15
2023-10-07T12:15
2023-10-07T12:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. В Новой Каховке подорвали автомобиль секретаря местного отделения "Единой России", он госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил сенатор Игорь Кастюкевич.Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители. Власти расценивают это как теракт, подчеркнул Костюкевич."Мы расцениваем это как теракт, направленный против мирного населения и тех людей, кто строит мирную жизнь в Херсонской области", - отметил он.Читайте также на РИА Новости крым:К убийствам известных россиян причастен Киев - глава ГУР УкраиныДело о подрыве машины Прилепина: обвиняемый взят под стражуВСУ подорвали депо в Мелитополе
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Подрыв автомобиля в Новой Каховке – серьезно ранен секретарь отделения ЕР
В Новой Каховке взорван автомобиль секретаря отделения ЕР, он в больнице
12:15 07.10.2023 (обновлено: 12:22 07.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. В Новой Каховке подорвали автомобиль секретаря местного отделения "Единой России", он госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил сенатор Игорь Кастюкевич.
"Сегодня в районе 9.30 произошел подрыв автомобиля в городе Новая Каховка. Исполнительный секретарь Новокаховского местного отделения Владимир Малов, 1957 г.р, в крайне тяжелом состоянии доставлен в больницу, - сообщил он в своем Telegram-канале. - Сейчас врачи борются за жизнь Владимира Александровича. И они сделают все от них зависящее, чтобы он выжил".
Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители. Власти расценивают это как теракт, подчеркнул Костюкевич.
"Мы расцениваем это как теракт, направленный против мирного населения и тех людей, кто строит мирную жизнь в Херсонской области", - отметил он.
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