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ВСУ подорвали депо в Мелитополе - РИА Новости Крым, 22.04.2023
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ВСУ подорвали депо в Мелитополе
ВСУ подорвали депо в Мелитополе - РИА Новости Крым, 22.04.2023
ВСУ подорвали депо в Мелитополе
Ранним утром в субботу вооруженные формирования Украины в очередной раз атаковали гражданскую инфраструктуру Мелитополя в Запорожской области. В результате... РИА Новости Крым, 22.04.2023
2023-04-22T16:40
2023-04-22T16:42
мелитополь
запорожская область
евгений балицкий
новые регионы россии
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
общество
новости
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Ранним утром в субботу вооруженные формирования Украины в очередной раз атаковали гражданскую инфраструктуру Мелитополя в Запорожской области. В результате удара произошел подрыв на территории железнодорожного депо, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.Это не первая атака боевиков на городское депо. 29 марта несколько объектов на его территории пострадали во время обстрела города со стороны ВСУ.О пострадавших в результате сегодняшней диверсии не сообщается.Евгений Балицкий перечислил многочисленные военные преступления против мирных жителей нового региона России, совершенные украинскими войсками на территории Запорожской области только за последний месяц. Это в первую очередь артиллерийские удары по Токмаку, Васильевке, Пологам и Пологовскому району, Каменке-Днепровской, Мелитополю и Мелитопольскому району."Прицельные удары в гражданскую инфраструктуру, где получают ранения и гибнут исключительно мирные граждане. Своей хладнокровностью поражает артиллерийский обстрел города Пологи 7 апреля, когда удары пришлись по зданию спортшколы, по Дому малютки, Дому культуры и поликлинике, а уже 9 апреля били по гражданским домам, в результате чего 50-летний мужчина получил множественные осколочные ранения", - продолжает врио губернатора.За это время осколочные ранения получили порядка 13 жителей области, одна женщина погибла. Евгений Балицкий обратился в Следственный комитет РФ с просьбой приобщить эти данные к материалам уголовного дела по фактам совершенных украинской стороной военных преступлений.13 апреля в Мелитополе задержали группу диверсантов, причастных к совершению терактов на территории региона. В начале месяца при взрыве автомобиля в центре Мелитополя пострадал глава администрации поселка Акимовка Максим Зубарев. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. По информации правоохранителей, сработало самодельное взрывное устройство.Читайте также на РИА Новости Крым:МВД: В Мариуполе задержаны подозреваемые в покушении на главу полицииСильный взрыв прогремел в МелитополеВ Запорожской области построят межрегиональный медцентр для детей
https://crimea.ria.ru/20230420/nastuplenie-vsu-gotova-li-zaporozhskaya-oblast-otrazit-vozmozhnyy-udar-1128281539.html
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запорожская область
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мелитополь, запорожская область, евгений балицкий, новые регионы россии, происшествия, всу (вооруженные силы украины), общество, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации)
ВСУ подорвали депо в Мелитополе

Врио Запорожской области Балицкий: в Мелитополе ВСУ подорвали депо

16:40 22.04.2023 (обновлено: 16:42 22.04.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Мелитополя
Последствия обстрела Мелитополя - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Ранним утром в субботу вооруженные формирования Украины в очередной раз атаковали гражданскую инфраструктуру Мелитополя в Запорожской области. В результате удара произошел подрыв на территории железнодорожного депо, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"Сегодня в 07:45 произошел подрыв на территории Мелитопольского локомотивного депо, на территории гражданского объекта. Все это малая толика тех преступлений, которые ежедневно совершают киевские террористы в отношении мирных жителей Запорожской области", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.

Это не первая атака боевиков на городское депо. 29 марта несколько объектов на его территории пострадали во время обстрела города со стороны ВСУ.
О пострадавших в результате сегодняшней диверсии не сообщается.
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
20 апреля, 14:17
Наступление ВСУ: готова ли Запорожская область отразить возможный удар
Евгений Балицкий перечислил многочисленные военные преступления против мирных жителей нового региона России, совершенные украинскими войсками на территории Запорожской области только за последний месяц. Это в первую очередь артиллерийские удары по Токмаку, Васильевке, Пологам и Пологовскому району, Каменке-Днепровской, Мелитополю и Мелитопольскому району.
"Прицельные удары в гражданскую инфраструктуру, где получают ранения и гибнут исключительно мирные граждане. Своей хладнокровностью поражает артиллерийский обстрел города Пологи 7 апреля, когда удары пришлись по зданию спортшколы, по Дому малютки, Дому культуры и поликлинике, а уже 9 апреля били по гражданским домам, в результате чего 50-летний мужчина получил множественные осколочные ранения", - продолжает врио губернатора.
За это время осколочные ранения получили порядка 13 жителей области, одна женщина погибла. Евгений Балицкий обратился в Следственный комитет РФ с просьбой приобщить эти данные к материалам уголовного дела по фактам совершенных украинской стороной военных преступлений.
Работа противовоздушной обороны России на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
6 апреля, 07:37
Ночной обстрел: ПВО сбила над Мелитополем шесть ракет HIMARS
13 апреля в Мелитополе задержали группу диверсантов, причастных к совершению терактов на территории региона. В начале месяца при взрыве автомобиля в центре Мелитополя пострадал глава администрации поселка Акимовка Максим Зубарев. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. По информации правоохранителей, сработало самодельное взрывное устройство.
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