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Сильный взрыв прогремел в Мелитополе
Сильный взрыв прогремел в Мелитополе - РИА Новости Крым, 03.04.2023
Сильный взрыв прогремел в Мелитополе
Автомобиль взорвался в городе Мелитополь Запорожской области, пострадал один человек. Об этом сообщает городская администрация в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 03.04.2023
2023-04-03T09:31
2023-04-03T09:31
2023-04-03T09:33
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общество
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Автомобиль взорвался в городе Мелитополь Запорожской области, пострадал один человек. Об этом сообщает городская администрация в своем Telegram-канале.Инцидент произошел в понедельник утром на улице Богдана Хмельницкого.На месте происшествия работают экстренные службы, причины взрыва устанавливаются.Как сообщалось, накануне утром украинские боевики нанесли удар из HIMARS по Мелитополю со стороны Орехово. Шесть снарядов из семи отработала ПВО. Одна из ракет попала на территорию локомотивного депо, в результате чего поврежден оказался один их жилых домов и газовая труба.ВСУ регулярно обстреливают подконтрольную России часть Запорожской области. Кроме того, в городе периодически происходят теракты с использованием самодельных взрывных устройств.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по Мелитополю ракетами из HIMARS – БалицкийВ Мелитополе прогремел сильный взрыв – есть раненыеВ Мариуполе взорван автомобиль начальника полиции - что известно
https://crimea.ria.ru/20230402/chto-s-postradavshimi-pri-atake-vsu-na-melitopol---novye-dannye-1127929860.html
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мелитополь, происшествия, общество, новые регионы россии, запорожская область, новости
Сильный взрыв прогремел в Мелитополе
В Мелитополе при взрыве автомобиля пострадал один человек
09:31 03.04.2023 (обновлено: 09:33 03.04.2023)