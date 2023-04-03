https://crimea.ria.ru/20230403/silnyy-vzryv-progremel-v-melitopole-1127938997.html

Сильный взрыв прогремел в Мелитополе

Сильный взрыв прогремел в Мелитополе - РИА Новости Крым, 03.04.2023

Сильный взрыв прогремел в Мелитополе

Автомобиль взорвался в городе Мелитополь Запорожской области, пострадал один человек. Об этом сообщает городская администрация в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 03.04.2023

2023-04-03T09:31

2023-04-03T09:31

2023-04-03T09:33

мелитополь

происшествия

общество

новые регионы россии

запорожская область

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_1697be94dde8a06b31f8c55c931646a1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Автомобиль взорвался в городе Мелитополь Запорожской области, пострадал один человек. Об этом сообщает городская администрация в своем Telegram-канале.Инцидент произошел в понедельник утром на улице Богдана Хмельницкого.На месте происшествия работают экстренные службы, причины взрыва устанавливаются.Как сообщалось, накануне утром украинские боевики нанесли удар из HIMARS по Мелитополю со стороны Орехово. Шесть снарядов из семи отработала ПВО. Одна из ракет попала на территорию локомотивного депо, в результате чего поврежден оказался один их жилых домов и газовая труба.ВСУ регулярно обстреливают подконтрольную России часть Запорожской области. Кроме того, в городе периодически происходят теракты с использованием самодельных взрывных устройств.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по Мелитополю ракетами из HIMARS – БалицкийВ Мелитополе прогремел сильный взрыв – есть раненыеВ Мариуполе взорван автомобиль начальника полиции - что известно

https://crimea.ria.ru/20230402/chto-s-postradavshimi-pri-atake-vsu-na-melitopol---novye-dannye-1127929860.html

мелитополь

новые регионы россии

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мелитополь, происшествия, общество, новые регионы россии, запорожская область, новости