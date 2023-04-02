https://crimea.ria.ru/20230402/chto-s-postradavshimi-pri-atake-vsu-na-melitopol---novye-dannye-1127929860.html

Что с пострадавшими при атаке ВСУ на Мелитополь - новые данные

Что с пострадавшими при атаке ВСУ на Мелитополь - новые данные - РИА Новости Крым, 02.04.2023

Что с пострадавшими при атаке ВСУ на Мелитополь - новые данные

Пострадавшим от воскресной атаки украинских боевиков на мирный Мелитополь оказывается медицинская помощь, одна из раненых в тяжелом состоянии. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 02.04.2023

2023-04-02T13:54

2023-04-02T13:54

2023-04-02T13:54

галина данильченко

мелитополь

мелитопольский район

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

украина

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. Пострадавшим от воскресной атаки украинских боевиков на мирный Мелитополь оказывается медицинская помощь, одна из раненых в тяжелом состоянии. Об этом сообщила глава администрации города Галина Данильченко. Данильченко подчеркнула, что ракеты были выпущены прицельно по объектам гражданской инфраструктуры. По ее словам, аварийные и экстренные службы продолжают работать над устранением последствий обстрела киевских террористов: "службы Мелитополя работают над восстановлением электро- и газоснабжения".В воскресенье утром украинские боевики нанесли удар из HIMARS по Мелитополю со стороны Орехово. Шесть снарядов из семи отработала ПВО. Одна из ракет попала на территорию локомотивного ДЕПО и принесла разрушения, осколками сбитых снарядов поврежден один их жилых домов и газовая труба. ВСУ регулярно обстреливают подконтрольную России часть Запорожской области. Кроме того, в городе периодически происходят теракты с использованием самодельных взрывных устройств.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по Мелитополю ракетами из HIMARS – БалицкийВ Мелитополе прогремел сильный взрыв – есть раненыеВ Запорожской области предотвращен теракт

https://crimea.ria.ru/20230402/vsu-udarili-iz-himars-po-melitopolyu--est-razrusheniya-i-ranenye-1127928872.html

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мелитопольский район

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

галина данильченко, мелитополь, мелитопольский район, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), украина, происшествия, новости