https://crimea.ria.ru/20230402/chto-s-postradavshimi-pri-atake-vsu-na-melitopol---novye-dannye-1127929860.html
Что с пострадавшими при атаке ВСУ на Мелитополь - новые данные
Что с пострадавшими при атаке ВСУ на Мелитополь - новые данные - РИА Новости Крым, 02.04.2023
Что с пострадавшими при атаке ВСУ на Мелитополь - новые данные
Пострадавшим от воскресной атаки украинских боевиков на мирный Мелитополь оказывается медицинская помощь, одна из раненых в тяжелом состоянии. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 02.04.2023
2023-04-02T13:54
2023-04-02T13:54
2023-04-02T13:54
галина данильченко
мелитополь
мелитопольский район
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. Пострадавшим от воскресной атаки украинских боевиков на мирный Мелитополь оказывается медицинская помощь, одна из раненых в тяжелом состоянии. Об этом сообщила глава администрации города Галина Данильченко. Данильченко подчеркнула, что ракеты были выпущены прицельно по объектам гражданской инфраструктуры. По ее словам, аварийные и экстренные службы продолжают работать над устранением последствий обстрела киевских террористов: "службы Мелитополя работают над восстановлением электро- и газоснабжения".В воскресенье утром украинские боевики нанесли удар из HIMARS по Мелитополю со стороны Орехово. Шесть снарядов из семи отработала ПВО. Одна из ракет попала на территорию локомотивного ДЕПО и принесла разрушения, осколками сбитых снарядов поврежден один их жилых домов и газовая труба. ВСУ регулярно обстреливают подконтрольную России часть Запорожской области. Кроме того, в городе периодически происходят теракты с использованием самодельных взрывных устройств.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по Мелитополю ракетами из HIMARS – БалицкийВ Мелитополе прогремел сильный взрыв – есть раненыеВ Запорожской области предотвращен теракт
https://crimea.ria.ru/20230402/vsu-udarili-iz-himars-po-melitopolyu--est-razrusheniya-i-ranenye-1127928872.html
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галина данильченко, мелитополь, мелитопольский район, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), украина, происшествия, новости
Что с пострадавшими при атаке ВСУ на Мелитополь - новые данные
Глава ВГА Данильченко рассказала о состоянии пострадавших при атаке на Мелитополь