Рейтинг@Mail.ru
Что с пострадавшими при атаке ВСУ на Мелитополь - новые данные - РИА Новости Крым, 02.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230402/chto-s-postradavshimi-pri-atake-vsu-na-melitopol---novye-dannye-1127929860.html
Что с пострадавшими при атаке ВСУ на Мелитополь - новые данные
Что с пострадавшими при атаке ВСУ на Мелитополь - новые данные - РИА Новости Крым, 02.04.2023
Что с пострадавшими при атаке ВСУ на Мелитополь - новые данные
Пострадавшим от воскресной атаки украинских боевиков на мирный Мелитополь оказывается медицинская помощь, одна из раненых в тяжелом состоянии. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 02.04.2023
2023-04-02T13:54
2023-04-02T13:54
галина данильченко
мелитополь
мелитопольский район
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
украина
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111471/23/1114712385_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_618e4334ed39cf80182a4001ba2703c6.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. Пострадавшим от воскресной атаки украинских боевиков на мирный Мелитополь оказывается медицинская помощь, одна из раненых в тяжелом состоянии. Об этом сообщила глава администрации города Галина Данильченко. Данильченко подчеркнула, что ракеты были выпущены прицельно по объектам гражданской инфраструктуры. По ее словам, аварийные и экстренные службы продолжают работать над устранением последствий обстрела киевских террористов: "службы Мелитополя работают над восстановлением электро- и газоснабжения".В воскресенье утром украинские боевики нанесли удар из HIMARS по Мелитополю со стороны Орехово. Шесть снарядов из семи отработала ПВО. Одна из ракет попала на территорию локомотивного ДЕПО и принесла разрушения, осколками сбитых снарядов поврежден один их жилых домов и газовая труба. ВСУ регулярно обстреливают подконтрольную России часть Запорожской области. Кроме того, в городе периодически происходят теракты с использованием самодельных взрывных устройств.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по Мелитополю ракетами из HIMARS – БалицкийВ Мелитополе прогремел сильный взрыв – есть раненыеВ Запорожской области предотвращен теракт
https://crimea.ria.ru/20230402/vsu-udarili-iz-himars-po-melitopolyu--est-razrusheniya-i-ranenye-1127928872.html
мелитополь
мелитопольский район
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111471/23/1114712385_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_a58271ef0e78bea3c562299406ad3b9f.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
галина данильченко, мелитополь, мелитопольский район, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), украина, происшествия, новости
Что с пострадавшими при атаке ВСУ на Мелитополь - новые данные

Глава ВГА Данильченко рассказала о состоянии пострадавших при атаке на Мелитополь

13:54 02.04.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАптечка на подстанции №9 скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова в Москве
Аптечка на подстанции №9 скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова в Москве - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. Пострадавшим от воскресной атаки украинских боевиков на мирный Мелитополь оказывается медицинская помощь, одна из раненых в тяжелом состоянии. Об этом сообщила глава администрации города Галина Данильченко.
"К сожалению, пострадали шесть человек, одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь", - написала мэр в своем Telegram-канале.
Данильченко подчеркнула, что ракеты были выпущены прицельно по объектам гражданской инфраструктуры. По ее словам, аварийные и экстренные службы продолжают работать над устранением последствий обстрела киевских террористов: "службы Мелитополя работают над восстановлением электро- и газоснабжения".
В воскресенье утром украинские боевики нанесли удар из HIMARS по Мелитополю со стороны Орехово. Шесть снарядов из семи отработала ПВО. Одна из ракет попала на территорию локомотивного ДЕПО и принесла разрушения, осколками сбитых снарядов поврежден один их жилых домов и газовая труба.
ВСУ регулярно обстреливают подконтрольную России часть Запорожской области. Кроме того, в городе периодически происходят теракты с использованием самодельных взрывных устройств.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ ударили по Мелитополю ракетами из HIMARS – Балицкий
В Мелитополе прогремел сильный взрыв – есть раненые
В Запорожской области предотвращен теракт
Кадры с места обстрела ВСУ жилого дома в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
11:58Эксклюзивы РИА Новости Крым
ВСУ ударили из HIMARS по Мелитополю – есть разрушения и раненые
Галина ДанильченкоМелитопольМелитопольский районОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаПроисшествияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:13Все бюджетные обязательства в России будут исполнены - Минфин
16:01В Севастополе остановлена работа паромной переправы в Артбухте
15:57Сальдо предрек киевскому режиму адское пламя за Киево-Печерскую лавру
15:24Российские военные поразили 92 артподразделения ВСУ
15:02Российская армия уничтожила еще около 400 боевиков ВСУ – Минобороны
14:44В Крыму и Севастополе снова почти сто случаев COVID-19 – сводка
14:14Что с Костомаровым – тренер фигуриста получил от него голосовое
13:54Что с пострадавшими при атаке ВСУ на Мелитополь - новые данные
13:21Задушивший мать и бабушку житель Алушты взят под стражу
12:51Пожар на шахте "Обуховская" в Ростовской области – что известно
12:12В Севастополе дали жесткую оценку идее Данилова "переименовать" город
11:58ВСУ ударили из HIMARS по Мелитополю – есть разрушения и раненые 1:08
11:51Рада примет решение о "переименовании" Севастополя - Данилов
11:02В Керченском проливе объявлено штормовое – как работает переправа
10:39Медведев предсказал судьбу Зеленского из-за Киево-Печерской лавры
10:28В Севастополе аферист "кидал" пенсионеров с установкой окон
09:42Митрополит Онуфрий отслужит в лавре - что происходит в обители
09:18Крым ждет инвесторов для развития туризма на Арабатской стрелке
08:54Как обеспечивается безопасность в детских лагерях Крыма
08:27Россияне хотели бы пообщаться с Петром I и Сталиным – данные ВЦИОМ
Лента новостейМолния