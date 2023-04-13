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В Мелитополе задержали группу украинских диверсантов - РИА Новости Крым, 13.04.2023
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В Мелитополе задержали группу украинских диверсантов
В Мелитополе задержали группу украинских диверсантов - РИА Новости Крым, 13.04.2023
В Мелитополе задержали группу украинских диверсантов
В Мелитополе задержаны трое подозреваемых в совершении террористических актов. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 13.04.2023
2023-04-13T18:01
2023-04-13T18:16
мелитополь
мелитопольский район
запорожская область
евгений балицкий
украина
всу (вооруженные силы украины)
новости
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. В Мелитополе задержаны трое подозреваемых в совершении террористических актов. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.По информации Балицкого, правоохранителям удалось установить, что задержанные имеют отношение к подрыву железнодорожного полотна. Кроме того, они готовили покушения на сотрудников ж/д станции и местной администрации.Уточняется, что у задержанных изъяли взрывчатку и комплектующие к бомбам кустарного производства.Читайте также на РИА Новости Крым:Три украинских ДРГ уничтожены в Харьковской областиВСУ обстреляли Пологи: разбиты дом малютки и школаКрупная украинская ДРГ попыталась проникнуть в Брянскую область
мелитополь
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мелитополь, мелитопольский район, запорожская область, евгений балицкий, украина, всу (вооруженные силы украины), новости, новые регионы россии
В Мелитополе задержали группу украинских диверсантов

Балицкий: в Мелитополе задержаны трое украинских диверсантов за подготовку терактов

18:01 13.04.2023 (обновлено: 18:16 13.04.2023)
 
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ задержала гражданина России за передачу секретной информации спецслужбам Украины
ФСБ РФ задержала гражданина России за передачу секретной информации спецслужбам Украины
© ФСБ РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. В Мелитополе задержаны трое подозреваемых в совершении террористических актов. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
"В Мелитополе правоохранительные органы Запорожской области задержали троих мужчин в возрасте 49, 30 и 26 лет. Все они причастны к совершению терактов на территории региона и являются членами диверсионно-разведывательной группы Украины", - написал он в своем Telegram-канале.
По информации Балицкого, правоохранителям удалось установить, что задержанные имеют отношение к подрыву железнодорожного полотна. Кроме того, они готовили покушения на сотрудников ж/д станции и местной администрации.
Уточняется, что у задержанных изъяли взрывчатку и комплектующие к бомбам кустарного производства.
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МелитопольМелитопольский районЗапорожская областьЕвгений БалицкийУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиНовые регионы России
 
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