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В Мелитополе задержали группу украинских диверсантов
В Мелитополе задержали группу украинских диверсантов - РИА Новости Крым, 13.04.2023
В Мелитополе задержали группу украинских диверсантов
В Мелитополе задержаны трое подозреваемых в совершении террористических актов. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 13.04.2023
2023-04-13T18:01
2023-04-13T18:01
2023-04-13T18:16
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евгений балицкий
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. В Мелитополе задержаны трое подозреваемых в совершении террористических актов. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.По информации Балицкого, правоохранителям удалось установить, что задержанные имеют отношение к подрыву железнодорожного полотна. Кроме того, они готовили покушения на сотрудников ж/д станции и местной администрации.Уточняется, что у задержанных изъяли взрывчатку и комплектующие к бомбам кустарного производства.Читайте также на РИА Новости Крым:Три украинских ДРГ уничтожены в Харьковской областиВСУ обстреляли Пологи: разбиты дом малютки и школаКрупная украинская ДРГ попыталась проникнуть в Брянскую область
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мелитополь, мелитопольский район, запорожская область, евгений балицкий, украина, всу (вооруженные силы украины), новости, новые регионы россии
В Мелитополе задержали группу украинских диверсантов
Балицкий: в Мелитополе задержаны трое украинских диверсантов за подготовку терактов
18:01 13.04.2023 (обновлено: 18:16 13.04.2023)