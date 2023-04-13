https://crimea.ria.ru/20230413/v-melitopole-arestovali-gruppu-ukrainskikh-diversantov-1128159686.html

В Мелитополе задержали группу украинских диверсантов

В Мелитополе задержали группу украинских диверсантов - РИА Новости Крым, 13.04.2023

В Мелитополе задержали группу украинских диверсантов

В Мелитополе задержаны трое подозреваемых в совершении террористических актов. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 13.04.2023

2023-04-13T18:01

2023-04-13T18:01

2023-04-13T18:16

мелитополь

мелитопольский район

запорожская область

евгений балицкий

украина

всу (вооруженные силы украины)

новости

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. В Мелитополе задержаны трое подозреваемых в совершении террористических актов. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.По информации Балицкого, правоохранителям удалось установить, что задержанные имеют отношение к подрыву железнодорожного полотна. Кроме того, они готовили покушения на сотрудников ж/д станции и местной администрации.Уточняется, что у задержанных изъяли взрывчатку и комплектующие к бомбам кустарного производства.Читайте также на РИА Новости Крым:Три украинских ДРГ уничтожены в Харьковской областиВСУ обстреляли Пологи: разбиты дом малютки и школаКрупная украинская ДРГ попыталась проникнуть в Брянскую область

мелитополь

мелитопольский район

запорожская область

украина

новые регионы россии

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2023

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мелитополь, мелитопольский район, запорожская область, евгений балицкий, украина, всу (вооруженные силы украины), новости, новые регионы россии