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Три украинских ДРГ уничтожены в Харьковской области
Три украинских ДРГ уничтожены в Харьковской области - РИА Новости Крым, 12.04.2023
Три украинских ДРГ уничтожены в Харьковской области
Вооруженные силы России за минувшие сутки на Купянском направлении уничтожили более 30 военных ВСУ и пресекли действия трех украинских... РИА Новости Крым, 12.04.2023
2023-04-12T15:04
2023-04-12T15:04
2023-04-12T15:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие сутки на Купянском направлении уничтожили более 30 военных ВСУ и пресекли действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.Всего за сутки на этом направлении российской армией уничтожены свыше 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и Paladin производства США".Ранее российские военные пресекли действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп возле населенных пунктов Новоселка и Владимировка ДНР. А до этого военнослужащим ВС России удалось разгромить сразу восемь ДРГ. В частности, на Купянском направлении пресечена деятельность пяти диверсионно-разведывательных групп, еще три группы были ликвидированы на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.Читайте также на РИА Новости Крым:Диверсионные группы и 250 боевиков: потери ВСУ на Донецком направленииРоссийские войска отразили атаки трех украинских ДРГ и штурмовиковРоссийские военные за сутки уничтожили восемь ДРГ на трех фронтах
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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крым, россия, харьковская область, диверсанты, сво, украина, министерство обороны рф, новости
Три украинских ДРГ уничтожены в Харьковской области
Минобороны: российские военные пресекли действия трех украинских ДРГ под Харьковом