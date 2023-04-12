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Три украинских ДРГ уничтожены в Харьковской области - РИА Новости Крым, 12.04.2023
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Три украинских ДРГ уничтожены в Харьковской области
Три украинских ДРГ уничтожены в Харьковской области - РИА Новости Крым, 12.04.2023
Три украинских ДРГ уничтожены в Харьковской области
Вооруженные силы России за минувшие сутки на Купянском направлении уничтожили более 30 военных ВСУ и пресекли действия трех украинских... РИА Новости Крым, 12.04.2023
2023-04-12T15:04
2023-04-12T15:04
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харьковская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие сутки на Купянском направлении уничтожили более 30 военных ВСУ и пресекли действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.Всего за сутки на этом направлении российской армией уничтожены свыше 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и Paladin производства США".Ранее российские военные пресекли действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп возле населенных пунктов Новоселка и Владимировка ДНР. А до этого военнослужащим ВС России удалось разгромить сразу восемь ДРГ. В частности, на Купянском направлении пресечена деятельность пяти диверсионно-разведывательных групп, еще три группы были ликвидированы на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.Читайте также на РИА Новости Крым:Диверсионные группы и 250 боевиков: потери ВСУ на Донецком направленииРоссийские войска отразили атаки трех украинских ДРГ и штурмовиковРоссийские военные за сутки уничтожили восемь ДРГ на трех фронтах
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крым, россия, харьковская область, диверсанты, сво, украина, министерство обороны рф, новости
Три украинских ДРГ уничтожены в Харьковской области

Минобороны: российские военные пресекли действия трех украинских ДРГ под Харьковом

15:04 12.04.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийских расчетов в зоне СВО
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие сутки на Купянском направлении уничтожили более 30 военных ВСУ и пресекли действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Западная" поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Першотравневое и Берестовое Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики. Кроме того, возле Синьковки и Кисловки Харьковской области пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп", - говорится в сообщении.
Всего за сутки на этом направлении российской армией уничтожены свыше 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и Paladin производства США".
Ранее российские военные пресекли действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп возле населенных пунктов Новоселка и Владимировка ДНР. А до этого военнослужащим ВС России удалось разгромить сразу восемь ДРГ. В частности, на Купянском направлении пресечена деятельность пяти диверсионно-разведывательных групп, еще три группы были ликвидированы на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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Российские военные за сутки уничтожили восемь ДРГ на трех фронтах
 
КрымРоссияХарьковская областьДиверсантыСВОУкраинаМинистерство обороны РФНовости
 
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