https://crimea.ria.ru/20230406/rossiyskie-voyska-otrazili-ataki-trekh-ukrainskikh-drg-i-shturmovikov--1128022944.html

Российские войска отразили атаки трех украинских ДРГ и штурмовиков

Российские войска отразили атаки трех украинских ДРГ и штурмовиков - РИА Новости Крым, 06.04.2023

Российские войска отразили атаки трех украинских ДРГ и штурмовиков

На Купянском направлении пресечены три атаки диверсионных групп ВСУ, а в ДНР отбита атака штурмовиков. На основных направлениях боев за сутки уничтожено более... РИА Новости Крым, 06.04.2023

2023-04-06T19:36

2023-04-06T19:36

2023-04-06T19:39

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. На Купянском направлении пресечены три атаки диверсионных групп ВСУ, а в ДНР отбита атака штурмовиков. На основных направлениях боев за сутки уничтожено более 330 украинских боевиков. Об этом сообщили в Минобороны России.В целом на Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации и огнем артиллерии поражены несколько подразделений ВСУ в районе трех населенных пунктов в Харьковской области.За сутки противник потерял здесь более полусотни военнослужащих. Также уничтожена техника, среди которой – радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 американского производства.Еще одна РЛС – AN/TPQ-50 из числа поступивших от США на вооружение украинских войск ликвидирована на Донецком направлении. Тут ВСУ потеряли и самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, а также три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и две гаубицы."Кроме того, в районе населенного пункта Сергеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 107-й реактивной бригады ВСУ", – сообщили в Минобороны.Безвозвратные потери противника на данном направлении превысили 140 человек.На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем уничтожено до 80 украинских военнослужащих в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Червонопоповка в ЛНР.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической авиации и артиллерии поражены подразделения ВСУ в районе Угледара (ДНР), а также Марфополя и Загорного (Запорожская область). За сутки противник потерял на обоих направлениях до 35 военнослужащих.На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, а в районе Авдеевки в ДНР поражен пункт управления 110-й механизированной бригады ВСУ.В том же районе в ночь на 6 апреля ВСУ расстреляли крупнокалиберными снарядами своих же бойцов из 53-й механизированной бригады за то, что те решили сдаться российским войскам. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ попытались отбить утраченные позиции на Красно-Лиманском направленииУкраинские боевики стали реже обстреливать ЛНР – ПасечникНад Белгородской областью сбит беспилотник

https://crimea.ria.ru/20230406/300-krupnokalibernykh-snaryadov-podrobnosti-rasstrela-vsu-svoikh-soldat-1128022303.html

https://crimea.ria.ru/20230405/rossiyskie-voennye-za-sutki-unichtozhili-vosem-drg-na-trekh-frontakh-1127997071.html

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область, новости