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Российские войска отразили атаки трех украинских ДРГ и штурмовиков
Российские войска отразили атаки трех украинских ДРГ и штурмовиков - РИА Новости Крым, 06.04.2023
Российские войска отразили атаки трех украинских ДРГ и штурмовиков
На Купянском направлении пресечены три атаки диверсионных групп ВСУ, а в ДНР отбита атака штурмовиков. На основных направлениях боев за сутки уничтожено более... РИА Новости Крым, 06.04.2023
2023-04-06T19:36
2023-04-06T19:36
2023-04-06T19:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. На Купянском направлении пресечены три атаки диверсионных групп ВСУ, а в ДНР отбита атака штурмовиков. На основных направлениях боев за сутки уничтожено более 330 украинских боевиков. Об этом сообщили в Минобороны России.В целом на Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации и огнем артиллерии поражены несколько подразделений ВСУ в районе трех населенных пунктов в Харьковской области.За сутки противник потерял здесь более полусотни военнослужащих. Также уничтожена техника, среди которой – радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 американского производства.Еще одна РЛС – AN/TPQ-50 из числа поступивших от США на вооружение украинских войск ликвидирована на Донецком направлении. Тут ВСУ потеряли и самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, а также три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и две гаубицы."Кроме того, в районе населенного пункта Сергеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 107-й реактивной бригады ВСУ", – сообщили в Минобороны.Безвозвратные потери противника на данном направлении превысили 140 человек.На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем уничтожено до 80 украинских военнослужащих в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Червонопоповка в ЛНР.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической авиации и артиллерии поражены подразделения ВСУ в районе Угледара (ДНР), а также Марфополя и Загорного (Запорожская область). За сутки противник потерял на обоих направлениях до 35 военнослужащих.На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, а в районе Авдеевки в ДНР поражен пункт управления 110-й механизированной бригады ВСУ.В том же районе в ночь на 6 апреля ВСУ расстреляли крупнокалиберными снарядами своих же бойцов из 53-й механизированной бригады за то, что те решили сдаться российским войскам. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ попытались отбить утраченные позиции на Красно-Лиманском направленииУкраинские боевики стали реже обстреливать ЛНР – ПасечникНад Белгородской областью сбит беспилотник
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сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область, новости
Российские войска отразили атаки трех украинских ДРГ и штурмовиков
На Купянском направлении ВСУ трижды за сутки безуспешно пытались прорвать оборону России
19:36 06.04.2023 (обновлено: 19:39 06.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. На Купянском направлении пресечены три атаки диверсионных групп ВСУ, а в ДНР отбита атака штурмовиков. На основных направлениях боев за сутки уничтожено более 330 украинских боевиков. Об этом сообщили в Минобороны России.
"В районах населенных пунктов Новоселовское, Артемовка Луганской Народной Республики и Першотравневое Харьковской области пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп ВСУ", – уточнили в ведомстве.
В целом на Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации и огнем артиллерии поражены несколько подразделений ВСУ в районе трех населенных пунктов в Харьковской области.
За сутки противник потерял здесь более полусотни военнослужащих. Также уничтожена техника, среди которой – радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 американского производства.
Еще одна РЛС – AN/TPQ-50 из числа поступивших от США на вооружение украинских войск ликвидирована на Донецком направлении. Тут ВСУ потеряли и самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, а также три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и две гаубицы.
"Кроме того, в районе населенного пункта Сергеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 107-й реактивной бригады ВСУ", – сообщили в Минобороны.
Безвозвратные потери противника на данном направлении превысили 140 человек.
На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем уничтожено до 80 украинских военнослужащих в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Червонопоповка в ЛНР.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической авиации и артиллерии поражены подразделения ВСУ в районе Угледара (ДНР), а также Марфополя и Загорного (Запорожская область). За сутки противник потерял на обоих направлениях до 35 военнослужащих.
"Кроме того, пресечена попытка штурмовой группы противника контратаковать в направлении населенных пунктов Водяное и Никольское Донецкой Народной Республики", – добавили в ведомстве.
На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, а в районе Авдеевки в ДНР поражен пункт управления 110-й механизированной бригады ВСУ.
В том же районе в ночь на 6 апреля ВСУ расстреляли
крупнокалиберными снарядами своих же бойцов из 53-й механизированной бригады за то, что те решили сдаться российским войскам.
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