https://crimea.ria.ru/20230406/300-krupnokalibernykh-snaryadov-podrobnosti-rasstrela-vsu-svoikh-soldat-1128022303.html

300 крупнокалиберных снарядов: подробности расстрела ВСУ своих солдат

300 крупнокалиберных снарядов: подробности расстрела ВСУ своих солдат - РИА Новости Крым, 06.04.2023

300 крупнокалиберных снарядов: подробности расстрела ВСУ своих солдат

В ночь на 6 апреля ВСУ расстреляли крупнокалиберными снарядами своих же бойцов за то, что они решили сдаться российским войскам. Подробности инцидента... РИА Новости Крым, 06.04.2023

2023-04-06T18:54

2023-04-06T18:54

2023-04-06T18:58

сво

министерство обороны рф

донецкая народная республика (днр)

ситуация в донбассе: новости и комментарии

события в донбассе

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

украина

происшествия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127865816_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_32b00f958c240ef6c215b6149985abf1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В ночь на 6 апреля ВСУ расстреляли крупнокалиберными снарядами своих же бойцов за то, что они решили сдаться российским войскам. Подробности инцидента рассказали в Минобороны.Инцидент произошел в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике.Отмечается, что при захвате опорного пункта противника бойцы группировки "Южной" Вооруженных сил России получили сообщение от командира 53-й механизированной бригады ВСУ по открытому каналу радиосвязи о добровольном желании сдаться. Огонь был прекращен, а военнослужащих разместили в блиндаже до утра для последующего вывоза в тыловую зону российской группировки.Ранее об инциденте рассказал президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным в четверг. Президент отметил, что киевский режим ведет себя "в высшей степени цинично и жестоко", по отношению не только к российским гражданам, но и к своим.Читайте также на РИА Новости Крым:Расправа за попытку сдаться: украинский заградотряд расстрелял военныхБоевики ВСУ расстреляли 12 сослуживцев при попытке сдаться в пленНацбат "Кракен" расстрелял военных ВСУ после поражения под Харьковом

https://crimea.ria.ru/20220802/zakharova-zhestko-vyskazalas-o-prichinakh-udara-vsu-po-elenovke-1124035435.html

донецкая народная республика (днр)

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), украина, происшествия, новости