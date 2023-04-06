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300 крупнокалиберных снарядов: подробности расстрела ВСУ своих солдат
300 крупнокалиберных снарядов: подробности расстрела ВСУ своих солдат - РИА Новости Крым, 06.04.2023
300 крупнокалиберных снарядов: подробности расстрела ВСУ своих солдат
В ночь на 6 апреля ВСУ расстреляли крупнокалиберными снарядами своих же бойцов за то, что они решили сдаться российским войскам. Подробности инцидента... РИА Новости Крым, 06.04.2023
2023-04-06T18:54
2023-04-06T18:54
2023-04-06T18:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В ночь на 6 апреля ВСУ расстреляли крупнокалиберными снарядами своих же бойцов за то, что они решили сдаться российским войскам. Подробности инцидента рассказали в Минобороны.Инцидент произошел в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике.Отмечается, что при захвате опорного пункта противника бойцы группировки "Южной" Вооруженных сил России получили сообщение от командира 53-й механизированной бригады ВСУ по открытому каналу радиосвязи о добровольном желании сдаться. Огонь был прекращен, а военнослужащих разместили в блиндаже до утра для последующего вывоза в тыловую зону российской группировки.Ранее об инциденте рассказал президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным в четверг. Президент отметил, что киевский режим ведет себя "в высшей степени цинично и жестоко", по отношению не только к российским гражданам, но и к своим.Читайте также на РИА Новости Крым:Расправа за попытку сдаться: украинский заградотряд расстрелял военныхБоевики ВСУ расстреляли 12 сослуживцев при попытке сдаться в пленНацбат "Кракен" расстрелял военных ВСУ после поражения под Харьковом
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РИА Новости Крым
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сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), украина, происшествия, новости
300 крупнокалиберных снарядов: подробности расстрела ВСУ своих солдат
Минобороны: ВСУ выпустили 300 крупнокалиберных снарядов по своим бойцам за попытку сдаться
18:54 06.04.2023 (обновлено: 18:58 06.04.2023)